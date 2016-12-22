Вынесут и высушат. Наказание российского биатлона в режиме LIVE

Вторая часть доклада Макларена на русском языке
17:40. Алексей Воевода осваивает искусство фехтования, видимо, готовясь сносить головы тем, кто обвинит его или кого-то ещё из наших спортсменов в употреблении допинга. Напомним, что именно двукратный олимпийский чемпион по бобслею, по мнению наших зарубежных «партнёров», — один из главных подозреваемых в списке Макларена.
17:30. Немецкая пресса сообщает, что Немецкий лыжный союз отказался от каких-либо призывов и комментариев до официального заявления исполкома IBU.
17:20. По информации «Чемпионата», официальная часть заседания закончена, доклад был заслушан. Вероятно, уже в эти минуты обсуждаются меры, которые должны быть предприняты в отношении СБР и сборной России по биатлону.
17:10. Дмитрий Губерниев задаётся риторическим вопросом: «Быть иль нет биатлону русскому»? Ответ на него мы узнаем уже в ближайшее время.
17:00. Тренер голландских конькобежцев Як Ори сделал предположение, которые выходит за рамки приличий и здравого смысла. «То, что русские делают с образцами мочи своих спортсменов, могут сделать и с пробами других», — предположил Ори. Интересно, а ему не приходило в голову, что, согласно его логике, с образцами российских спортсменов, которые хранятся и исследуются далеко за пределами России тоже можно было делать всё, что угодно?
16:45. IBU словно издеваясь, выкладывает в своём официальном «твиттере» очередной рождественский календарь. Для них, видимо, это важнейшее событие дня.
16:30. Вице-президент по развитию, член исполкома IBU швед Улле Далин в финской прессе подчеркнул, что сегодня в Мюнхене будет вынесено некое однозначное решение — до январских этапов Кубка мира комиссия тянуть с вердиктом не собирается.
16:20. Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли рассуждает о «самом большом обмане в истории», при этом не доказанном. А о деле лаборатории BALCO в США, конечно, все уже забыли…
16:10. Пока предлагаем вам вспомнить таблицу из первой части Макларена, на которой были отображены все виды спорта, якобы имевшие отношение к сокрытию допинг проб. На практике выяснилось, что во многих видах спорта речь идет о давно наказанных спортсменах, поэтому нельзя исключать, что и «список 31» состоит из примерно таких же дисквалифицированных.
16:00. В последние часы жаркие споры вокруг заседания комиссии IBU затихли. Пока больше никто не требует бойкотов, не объявляет себя главным борцом с допингом. Оно и понятно — сейчас на комиссию давить никакого смысла нет… Разве что после объявления неугодного кому-то результата. Типичный пример — в «инстаграме» Йоханнеса Бё идут дискуссии между русскоязычными болельщиками, но сам спортсмен молчит.
15:50. От Макса Кобба камень, похоже, полетел в огород российского спорта. «Посмотрите на данные перепроверок 2008 и 2012 годов и поймёте, где есть проблемы», — недавно написал вице-президент IBU на своей страничке в соцсети.
15:40. Обнаружился любопытный факт: самый успешный британский биатлонист в истории, англоязычный комментатор «Евроспорта» Майкл Диксон, сейчас настаивающий на бойкоте соревнований в России, в 80-х непродолжительное время работал под руководством Андерса Бессеберга — тренера сборной Великобритании.
15:30. Тем временем в официальном «твиттере» IBU нет ни слова о заседании спецкомиссии по российскому биатлону. Там вовсю готовятся к приближающемуся Рождеству.
15:20. А серебряный призёр Олимпиады и чемпион мира Николай Круглов уверен, что дыма без огня не бывает. «Мы видим только врагов вокруг себя. Мы считаем, что против нас заговор. Но дыма без огня не бывает. Наверняка существуют какие-то факты, из-за которых всё мировое сообщество так взбудоражилось», — подчеркнул биатлонист.
15:10. В российском биатлоне мнения разделились. Олимпийский чемпион по биатлону, а ныне директор департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Редькин, например, считает, что бойкоты соревнований в России — это политика, а "доклад Макларена — это бред на 99 процентов".
15:00. Пока же судьбоносными для российского биатлона вопросами задаётся Дмитрий Губерниев.
14:50. Итак, по нашим сведениям, заседание спецкомиссии IBU началось. Теперь печальных (или радостных?) новостей можно ждать буквально каждую минуту.
14:45. Хайо Зеппельт, кстати, о России не забывает, и пристально следит за развитием событий по всем фронтам. Отдельно он отметил новость о том, что Виталий Мутко официально вошёл в список кандидатов от УЕФА в Совет ФИФА.
14:35. Кобб за несколько дней до заседания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым ограничился довольно сухой формулировкой: «Все решения специальной комиссией IBU будут приняты согласно действующему кодексу ВАДА. Это касается и персональных наказаний спортсменов и дополнительных санкций в отношении СБР, если его вина будет доказана». Майгуров же говорил о лишении России чемпионата мира ещё в сентябре: «Тюмень лишат чемпионата мира-2021, только если весь Союз биатлонистов России будет исключён из IBU. В настоящий момент каких-то поводов для опасений нет и, я надеюсь, уже не будет». Ошибался наш чиновник или нет, узнаем совсем скоро.
14:25. А пока судьба сборной России решается в мюнхенских кабинетах, стоит поразмыслить над тем, что в IBU из нашей страны нет никого кроме первого вице-президента Виктора Майгурова. Ни одного представителя в комитетах (хотя они есть даже у Венгрии или Бразилии), ни одного международного судьи на Кубке мира или Кубке IBU. При этом с заменой Ташлера на Кобба мы вместо друга вице-президента получили его противника.
14:20. В самом крайнем случае сборную России ждёт полная дисквалификация. Как, по вашему мнению, нужно будет ответить на это решение?
14:10. Поклонники российского биатлона, похоже, готовы к худшему. 39 процентов участников опроса о возможном наказании сборной России считают, что нас ждёт полная дисквалификация. Ещё 26 процентов уверены, что мы лишимся права проводить международные соревнования — в сумме почти две трети опрошенных предполагают болезненный удар по российскому биатлону.
14:00. Время объявления решения толком неизвестно. Комиссия начнёт заседать где-то в Мюнхене (более подробная информация держится в тайне) около 14:00 по московскому времени, мероприятие вряд ли будет долгим, всё уже наверняка расписано. Итоговых пресс-конференций никто не обещал, зато релиз с результатами должен появиться у «Чемпионата» максимально оперативно. Ну а дальше начнём собирать камни.
13:55. Важно заметить, что сегодняшнее решение IBU может иметь последствия, выходящие за пределы биатлона. Так, например, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Вячеслав Фетисов. А слабых мест у нас, нужно признать, немало. Издание Expressen со ссылкой на свои источники предполагает, что в ближайшее время будет полностью дисквалифицирована сборная России по лыжным гонкам.
13:45. С учётом того, что к бойкоту соревнований в России призывают не только сборные Чехии и Великобритании, но теперь ещё и Норвегия, решение об их отмене выглядит всё более вероятным. Впрочем, это в нашем случае будет не худшим вариантом. Главных сценариев развития событий существует три, при этом в худшем случае биатлонисты могут пойти печальным путём легкоатлетов.
13:35. События вокруг биатлона разворачиваются примерно так же, как и вокруг бобслея. Запущена цепная реакция, и некоторые национальные федерации уже объявили о намерении бойкотировать соревнования в России. Любопытно, что эффект домино сам того не желая запустил Мартен Фуркад. Сначала норвежские журналисты переврали слова француза, и «бойкот Фуркада» занял своё место в заголовках. Потом выяснилось, что Мартен говорил совсем не то и не так, но опровержения, похоже, заметили только в российской прессе.
13:25. Публикация второй части доклада уже принесла весомый ущерб российскому спорту. За 60 дней до старта чемпионата мира-2017 Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение отозвать право проведения турнира из Сочи. Достаточно веской для IBSF причиной стал бойкот, объявленный отдельными национальными федерациями. Если какие-то иные причины подобного решения и существуют, то объявлены они не были. Ситуация выглядела бы смешно, если последствия не были бы столь серьёзными.
13:15. А вот и главный труд Ричарда Макларена. Сегодня на «Чемпионате» появилась вторая часть доклада на русском языке. У вас ещё есть время бегло ознакомиться с текстом и решить для себя: есть ли там что-то стоящее, или всё написанное — выдумки недоброжелателей и происки врагов российского спорта.
13:10. Сегодня расследования Хайо Зеппельта на ARD, дисквалификации российских легкоатлетов и паралимпийцев кажутся событиями давно минувших дней. Российский спорт подвергается тяжёлой бомбардировке, и новая точка отсчёта — появление второй части доклада Макларена. Старина Ричард объявил, что сразу по четырём золотым наградам, завоёванным нашими спортсменами в Сочи, есть вопросы. Однако за две последующие недели никаких фамилий по-прежнему не прозвучало. Предысторию публикации второй части доклада и текстовый онлайн событий 9 декабря, которые привели нас к сегодняшнему заседанию, вы можете найти по этой ссылке.
13:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Да что там биатлона — всего российского спорта. Сегодня в Мюнхене специальная комиссия Международной федерации биатлона огласит итоги своего расследования по преступлениям России. Появлению этой самой комиссии — специальной и, конечно же, независимой — способствовали вторая часть доклада Макларена и внезапно появившийся список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении допинга. До сих пор нет ни доказательств, ни фамилий, а расследование — есть. И его итоги мы узнаем совсем скоро. «Чемпионат» начинает онлайн-трансляцию главного события дня: мы напомним, с чего всё началось, как продолжалось, и, разумеется, расскажем, чем закончится. Не пропустите!