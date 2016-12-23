Хованцев: это ещё не наказание. СБР просто принял условия IBU

→ Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном
— Какие впечатления у вас остались от решений IBU?
— Прежде чем говорить о жёсткости или мягкости наказания, нужно понимать, какие конкретно доказательства есть сейчас у IBU в отношении подозреваемых спортсменов и есть ли они вообще. Одной переписки Родченкова для серьёзных обвинений недостаточно. Если доказательств нет, то нас наказали строже, чем могли. Но, на мой взгляд, это ещё не наказание, а то, что должно было быть. То, что мы лишились Кубка мира и чемпионата мира среди юниоров, не самое страшное. Кубок мира — это соревнование, которое хотя бы окупается, а юниорский чемпионат — просто затрата средств без всякой отдачи. Может быть, России и выгоднее от него избавиться.
— А нужно ли было идти на эти уступки и косвенно признавать вину?
— Я думаю, что это было предложение IBU — пойти на этот компромисс. Плохой мир лучше хорошей войны. СБР просто принял это условие. Сейчас в мире идёт информационная война. В желании отстранить Россию отовсюду больше политики, чем борьбы за чистоту спорта. Я не сторонник теории мирового заговора, но политика влияет на спорт, как и спорт на политику.
Одной переписки Родченкова для серьёзных обвинений недостаточно. Если доказательств нет, то нас наказали строже, чем могли.— Как в Финляндии реагируют на этот скандал?
— Я ничего про бойкоты с нашей стороны не слышал, но у Финляндии уже был опыт массового допингового скандала. В 2001 году на чемпионате мира по лыжным гонкам было шесть положительных допинг-тестов. Наказание для всех было очень строгим, а расследование длилось много лет. Здесь гораздо строже отношение к допингованным спортсменам. У нас из Юрьевой сделали жертву, хотя она два раза попадалась на ЭПО. Ей позволяют оправдываться, давать интервью СМИ и отрицать очевидные факты. В Финляндии это было бы невозможно. Я не понимаю, зачем её снова взяли в сборную команду, когда она ничего не показывала.
— Кайсу Варис суд оправдал, а её в команду всё равно не взяли.
— Потому что все понимали, что она принимала допинг, поэтому её исключили даже из кандидатов в сборную команду.
— А что сейчас делать с Логиновым? Молодой парень совершил ошибку, отбыл дисквалификацию и готов соревноваться. Если он по-честному пройдёт в сборную, можно дать ему шанс?
— Наши тренеры поторопились взять его на Кубок IBU на фоне скандала внутри российского биатлона. Нужно было его пока готовить на всероссийских соревнованиях. Тогда бы мы избежали ещё одной волны негативных высказываний от зарубежных спортсменов. Идут допинговые скандалы, а Логинов снова на орбите. Я не сторонник навсегда отлучать парня от спорта. Действительно, он был молод, пошёл на поводу, поэтому нести ответственность должен и его личный тренер. Я читал интервью Чепикова и могу подтвердить: действительно давным-давно была ситуация, когда он отказался принимать допинг, и не только он. Сильные люди с внутренним стержнем всегда стояли на своём, и никто не мог их выкинуть из команды, потому что они показывали результат. Те же, кто не был уверен в своих силах, могли поддаться соблазну. Моя позиция и в российской команде, и за рубежом была всегда неизменной. У меня даже никогда не было мысли давать спортсменам допинг.
Сильные люди с внутренним стержнем всегда стояли на своём, и никто не мог их выкинуть из команды, потому что они показывали результат. Те же, кто не был уверен в своих силах, могли поддаться соблазну.— Вас не удивляет, что обвиняемые в нарушениях в Сочи спортсмены — женщины, хотя их результаты были слабее, чем у мужчин?
— То, что женский биатлон недостаточно сильный, и побудило их применять допинг, чтобы показать хороший результат. Хотя я уверен, что того результата, который они показали, применяя что-то, они могли добиться и без всякого допинга. Они ведь в олимпийский сезон ничего особенного не показали.
— В оставшемся списке большая часть обвинений касается внутренних соревнований и отбора в команду. Как бороться с тем, чтобы нечестные спортсмены не занимали чужие места в командах?
— Я давно задумываюсь над этим. Спортсмены, применяющие допинг, перекрывают кислород тем, кто выше их уровнем, и не дают попасть в команду. Это происходит даже на юниорском и юношеском уровне. Возможно, какие-то пробы действительно скрывали. Надеюсь, что на этой волне займутся этой заразой, ведь это в интересах СБР, чтобы сборная получала лучшие кадры, а не «дутых» спортсменов. Путь тут один — увеличивать контроль и ужесточать наказания, причём не только спортсменов. Нужно наказывать тренеров, врачей, штрафовать регионы за массовые допинговые случаи. Я не верю, когда тренер говорит, что ничего не знает и спортсмены всё делают сами. Он же должен знать возможности своих спортсменов и понимать, добился ли тот этого сам или с помощью стимулирования.