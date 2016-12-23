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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лыжные гонки. Шестеро российских лыжников отстранены от соревнований
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Андрей Шитихин

Полный крах. В российских лыжах нашли допинг

Шестеро российских лыжников, участвовавших в Сочи-2014, пойманы на допинге. Их делом займётся дисциплинарная комиссия МОК.
23 декабря 2016, пятница. 15:55. Другие
22 декабря спортивный мир ждал, какое наказание будет вынесено российскому биатлону. Пока обошлось без самого печального, то есть без отстранения нашей команды от международных стартов. Кто же думал, что на следующий день наш спорт получит очередной мощнейший удар? Шестеро спортсменов лыжной сборной России отстранены от участия в любых турнирах. Причина – подозрения в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Это уже не цветочки, как в биатлоне, а ягодки. Впервые за две недели, прошедших со второй части доклада Макларена, зашла речь о конкретике, а не об абстрактных обвинениях.

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Сочинские махинации


В своём пресс-релизе Международная федерация лыжных видов спорта указала, что спортсмены отстранены с 22 декабря. Их делом займётся дисциплинарный комитет МОК, поскольку дела о нарушении антидопинговых правил на Олимпиадах в его юрисдикции. А FIS будет всячески помогать в этом и работать в тесном
сотрудничестве.

Сами спортсмены и Федерация лыжных гонок России уже уведомлены о дисциплинарной ответственности, временном отстранении и дальнейших расследованиях. Имена нарушителей не сообщаются в соответствии с положением Всемирного антидопингового кодекса, их вправе назвать ФЛГР и сами спортсмены. Это первый случай, когда конкретные спортсмены отстранены за конкретные нарушения на Играх-2014. И вряд ли последний.

Глава FIA Жан-Франко Каспер заявил, что расследование началось после опубликования второй части доклада профессора Ричарда Макларена.

→ Какие ваши доказательства? Как триумф Сочи стал катастрофой

Что ожидалось, то и сбылось


9 декабря, когда в Лондоне по российскому спорту был нанесён почти смертельный удар, наши спортивные чиновники дружно сказали о том, что ожидали гораздо худшего. Опять, дескать, никаких доказательств, только слова. Никто не подумал, что Макларен лишь нажал на кнопочку. Маховик закрутился, и последствия стали постепенно проявляться.
Это первый случай, когда конкретные спортсмены отстранены за конкретные нарушения на Играх-2014. И вряд ли последний.
Россия уже лишилась права проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове, чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи. Теперь Тюмень, вложившая кучу денег в строительство одного из лучших лыже-биатлонных комплексов мира, лишилась и финала Кубка мира по лыжным гонкам, который был запланирован на вторую декаду марта.

Причём отказ произошёл на добровольной основе. Президент ФЛГР Елена Вяльбе ещё 15 декабря сказала об этом в эфире программы «Все на матч», подчеркнув, что не стоит делать из этого трагедию, ведь главная задача – обеспечить участие сборной в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

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Лыжи всё? Ждём продолжения?


Давайте вспомним, что говорила Вяльбе ранее в нынешнем году, ещё до первого доклада Ричарда Макларена? «В Сочи мы ничего такого не делали. Никакого допинга». «Рассказы Родченкова – бред сумасшедшего». А вот слова уже после второго доклада: «Если манипуляции с пробами и были, то это всё на совести Родченкова. Мы его об этом не просили». Можно сваливать на кого угодно – факт в том, что шестерых спортсменов сборной России уже отстранили от соревнований.
Тут не отмыться, не отчиститься, не списать на очередные происки тех, кто настроен против России.
Шесть человек – это очень много. И все они участники Олимпийских игр в Сочи. Тут не отмыться, не отчиститься, не списать на очередные происки тех, кто настроен против России. За отстранением наверняка последует дисквалификация, а за ней – пересмотр результатов Игр-2014. Как минимум в лыжных гонках, но кто знает, что будет дальше?

Шведская пресса утверждает, что среди этих спортсменов точно есть Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков. И даже называет препараты, на которых попались первые двое: будезонид и триметазидин. Напомним, что в Сочи Легков выиграл золото в марафоне, Вылегжанин в этом же виде программы стал вторым, а вместе они завоевали серебро в эстафете. Крюков вместе с Вылегжаниным стал серебряным призёром в командном спринте.

Сейчас в лыжном мире, да и не только в лыжном, а вообще в спортивном, поднимется громкий крик. Кричать будут все, даже норвежцы, которые и сами не слишком чисты. Но тут российской стороне крыть нечем. Разве что повторить, что это происки Родченкова, это всё он.
Сейчас в лыжном мире, да и не только в лыжном, а вообще в спортивном, поднимется громкий крик. Кричать будут все, даже норвежцы, которые и сами не слишком чисты.
Но отстранения шестёрки лыжников уже достаточно, чтобы как минимум руководство FIS приняло любые меры. А это помимо лыжных гонок ещё прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноуборд. Почти весь спортивный мир считает, что нужно вообще исключить из результатов сочинской Олимпиады всех россиян. В том числе и в фигурном катании, к которому нет претензий даже у Макларена. А окончательное слово скажет МОК.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Елена Вяльбе Допинг
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