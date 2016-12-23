Полный крах. В российских лыжах нашли допинг

→ Вторая часть доклада Макларена на русском языке
Сочинские махинации
В своём пресс-релизе Международная федерация лыжных видов спорта указала, что спортсмены отстранены с 22 декабря. Их делом займётся дисциплинарный комитет МОК, поскольку дела о нарушении антидопинговых правил на Олимпиадах в его юрисдикции. А FIS будет всячески помогать в этом и работать в тесном сотрудничестве.
Сами спортсмены и Федерация лыжных гонок России уже уведомлены о дисциплинарной ответственности, временном отстранении и дальнейших расследованиях. Имена нарушителей не сообщаются в соответствии с положением Всемирного антидопингового кодекса, их вправе назвать ФЛГР и сами спортсмены. Это первый случай, когда конкретные спортсмены отстранены за конкретные нарушения на Играх-2014. И вряд ли последний.
Глава FIA Жан-Франко Каспер заявил, что расследование началось после опубликования второй части доклада профессора Ричарда Макларена.
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Что ожидалось, то и сбылось
9 декабря, когда в Лондоне по российскому спорту был нанесён почти смертельный удар, наши спортивные чиновники дружно сказали о том, что ожидали гораздо худшего. Опять, дескать, никаких доказательств, только слова. Никто не подумал, что Макларен лишь нажал на кнопочку. Маховик закрутился, и последствия стали постепенно проявляться.
Это первый случай, когда конкретные спортсмены отстранены за конкретные нарушения на Играх-2014. И вряд ли последний.Россия уже лишилась права проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске, этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и юношеского чемпионата мира в Острове, чемпионата мира по бобслею и скелетону в Сочи. Теперь Тюмень, вложившая кучу денег в строительство одного из лучших лыже-биатлонных комплексов мира, лишилась и финала Кубка мира по лыжным гонкам, который был запланирован на вторую декаду марта.
Причём отказ произошёл на добровольной основе. Президент ФЛГР Елена Вяльбе ещё 15 декабря сказала об этом в эфире программы «Все на матч», подчеркнув, что не стоит делать из этого трагедию, ведь главная задача – обеспечить участие сборной в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
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Лыжи всё? Ждём продолжения?
Давайте вспомним, что говорила Вяльбе ранее в нынешнем году, ещё до первого доклада Ричарда Макларена? «В Сочи мы ничего такого не делали. Никакого допинга». «Рассказы Родченкова – бред сумасшедшего». А вот слова уже после второго доклада: «Если манипуляции с пробами и были, то это всё на совести Родченкова. Мы его об этом не просили». Можно сваливать на кого угодно – факт в том, что шестерых спортсменов сборной России уже отстранили от соревнований.
Тут не отмыться, не отчиститься, не списать на очередные происки тех, кто настроен против России.Шесть человек – это очень много. И все они участники Олимпийских игр в Сочи. Тут не отмыться, не отчиститься, не списать на очередные происки тех, кто настроен против России. За отстранением наверняка последует дисквалификация, а за ней – пересмотр результатов Игр-2014. Как минимум в лыжных гонках, но кто знает, что будет дальше?
Шведская пресса утверждает, что среди этих спортсменов точно есть Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков. И даже называет препараты, на которых попались первые двое: будезонид и триметазидин. Напомним, что в Сочи Легков выиграл золото в марафоне, Вылегжанин в этом же виде программы стал вторым, а вместе они завоевали серебро в эстафете. Крюков вместе с Вылегжаниным стал серебряным призёром в командном спринте.
Сейчас в лыжном мире, да и не только в лыжном, а вообще в спортивном, поднимется громкий крик. Кричать будут все, даже норвежцы, которые и сами не слишком чисты. Но тут российской стороне крыть нечем. Разве что повторить, что это происки Родченкова, это всё он.
Сейчас в лыжном мире, да и не только в лыжном, а вообще в спортивном, поднимется громкий крик. Кричать будут все, даже норвежцы, которые и сами не слишком чисты.Но отстранения шестёрки лыжников уже достаточно, чтобы как минимум руководство FIS приняло любые меры. А это помимо лыжных гонок ещё прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл и сноуборд. Почти весь спортивный мир считает, что нужно вообще исключить из результатов сочинской Олимпиады всех россиян. В том числе и в фигурном катании, к которому нет претензий даже у Макларена. А окончательное слово скажет МОК.