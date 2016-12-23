«Говорят, что у русских судей глаз замылен»

«Складывается впечатление, что лошади лучше, чем всадники»

Мы всегда награждаем высокими оценками всадников, которые очень по-доброму работают со своими лошадьми. Сегодня, к сожалению, мы не всегда видели добрую работу.

Не нужно заставлять лошадь силой. Возможно, нужно вернуться к основам, к гимнастике, и по-другому проработать тело лошади – тогда эта проблема уйдёт сама.

«Мы, как люди старой формации, были в шоке»

Про русских судей думают, что у них глаз замылен, что они победителями одних и тех же делают, а других не оценивают – часто бывает такая критика.

В российском спорте в последние годы принято доверять иностранным специалистам. Главным тренером нашей футбольной сборной долгое время были иностранцы, или, например, для подготовки сборных страны по зимним видам спорта к Олимпийским играм в Сочи заключались контракты с десятками зарубежных наставников. Так уж повелось в нашей стране, что иностранцам порой верят больше. В конном спорте сложилась похожая ситуация: потеряв многое из советского опыта и навёрстывая упущенное, российские всадники часто опираются на знания и умения зарубежных специалистов, будь то тренеры или судьи, если дело касается выездки. Обмен опытом стал одной из предпосылок роста современного российского конного спорта, поэтому в конноспортивном комплексе Maxima Stables гости из-за рубежа не редкость. В начале декабря в столицу приехала целая группа иностранных судей высокого уровня, которые в формате пресс-конференции обсудили со всеми желающими уровень российских всадников и лошадей, типичные ошибки и трудности, а также глобальные тенденции развития выездки во всём мире.В пресс-конференции, которая состоялась 9 декабря, принимали участие:(международный судья уровня 5*, Германия),(4*, Испания),(4*, Венгрия),(4*, Финляндия) и(4*, Россия). В первую очередь иностранные гости поделились своими впечатлениями от увиденного, оценили высокий уровень Maxima Stables и отметили качество российских всадников и лошадей.«Я уже однажды судил в Maxima Stables, но это было в августе, когда была хорошая, тёплая погода. А сейчас яв лёгком шоке от русской зимы. Я поражён условиями, созданными в этом замечательном комплексе. Прекрасные арены, замечательный грунт – есть всё, что необходимо всадникам и лошадям. Мне очень нравится количество и качество участников и лошадей. Видно, что у многих пар большое будущее», — подчеркнул Хуан Карлос Кампос Эскрибано. Согласилась с ним и Тиина Каркколайнен: «Согласна со своим коллегой. Я тоже под огромным впечатлением от масштабов базы, от того, как здесь всё замечательно сделано и организовано. Также я очень впечатлена качеством лошадей и всадников, которых сегодня увидела».Однако опытные судьи, конечно, обратили внимание и на типичные ошибки. «Что мы хотим увидеть как судьи? Гармонию между всадником и лошадью! – объясняла Орсолиа Хиллер. – И мы всегда награждаем высокими оценками всадников, которые очень по-доброму работают со своими лошадьми. Сегодня, к сожалению, мы не всегда видели добрую работу. Иногда было ощущение, что всадник даёт команды жестковато, напористо, слишком очевидно. Средства управления, работа всадника рукой или ногой – всё это должно быть практически незаметно со стороны».«Мы видели очень много хороших, качественных лошадей. Но иногда складывалось впечатление, что лошади лучше, чем всадники, – соглашалась с коллегой Эви Эйзенхардт. – Лошадям нужно больше поддержки и правильной работы от всадника. И ещё я бы отметила, что мы видели много плохих шагов. Имею в виду неравномерно собранный шаг, близкий к иноходи. Может быть, есть какая-то проблема в тренировочном процессе, ведущая к тому, что лошади начинают терять ритм».«Я бы хотел отметить, что было немало проблем с контактом между всадником и лошадью. Многие всадники как бы создают этот контакт рукой искусственно, то есть держат лошадь в определённой рамке, а лошадь должна сама „сдаться“ и нести голову и шею с лёгкостью. Но не все всадники понимают, что если они тянут лошадь или искусственно загоняют её в рамки, то это мгновенно блокирует её шею и спину. Такая лошадь не может достаточно раскрепощено работать мышцами спины, двигаться более красиво, естественно и эффектно», – подметил специалист из Испании.«Разумеется, высококлассные специалисты сразу же рассказали собравшимся, как устранять имеющиеся проблемы и затруднения. „Мы, как судьи, хотим видеть естественность, чтобы лошадь выглядела довольной, расслабленной, раскрепощённой, делала все элементы с лёгкостью, с желанием, с позитивом. Как будто если бы убрать всадника, то она всё равно будет их делать. Чтобы достичь этого, нужно понимать, как функционирует организм лошади, биомеханику. Не нужно заставлять лошадь силой. Возможно, нужно вернуться к основам, к гимнастике и по-другому проработать тело лошади – тогда эта проблема уйдёт сама. И все всадники должны очень хорошо знать шкалу тренинга. На первом месте всегда равномерность ритма. На втором – раскрепощённость. Если лошадь движется с зажатой спиной, то это базовое нарушение шкалы тренинга, и оценки никак не могут быть высокими. Это нужно донести до всех всадников“, – поделился мнением Хуан-Карлос Кампос Эскрибано.«Все проблемы, которые мы видели, связаны с базовой подготовкой лошади, – отметила судья из Германии. – Всадники недостаточно работали над базой, над тем, чтобы из животного сделать атлета, правильно проработать мускулатуру, чтобы он потом мог выполнять сложнейшие элементы. На самом деле, это общемировая проблема, потому что молодые всадники сразу хотят делать элементы. Всем скучно делать гимнастику, прорабатывать мышцы. Но, тем не менее, я бы хотела посоветовать российским тренерам больше работать над основой. Если у лошади хорошие мускулы, то она всегда может очень качественно сделать элементы. Нужно уделять внимание не цирковому исполнению трюков, а именно формированию атлета из животного».Во второй части пресс-конференции её участники обсудили глобальные аспекты развития выездки. В частности, разговор зашёл об эффектах от сокращения числа участников олимпийских команд по выездке с четырёх пар до трёх. «Мне, как немецкому судье, не нравится эта идея, поскольку мы можем найти больше трёх пар высокого уровня. Но я понимаю, что для глобализации выездки, для того, чтобы участвовало больше стран, чтобы спорт стал более зрелищным, это очень важно», – отметила Эйзенхардт. «Нам на данный момент непросто сформировать команду из выдающихся всадников. Но я позитивный человек и уверена, что через пару лет у нас их будет очень много. Однако на данный момент такое решение – это хорошо для нас», – заметила Ирина Макнами.Обсуждали и другие возможности популяризации выездки в мире. «Есть способ, который мы активно используем у себя в стране на международных соревнованиях. Чтобы привлечь зрителей, нужно, чтобы они понимали, что происходит, чтобы им не было скучно. На всех соревнованиях у нас есть человек, обычно это судья и хороший спикер, который всё комментирует, каждый элемент, рассказывает почему оценка низкая или высокая, тем самым делая процесс просмотра соревнований более интересным и понятным для неосведомлённого зрителя», – поделилась мыслями Орсолиа Хиллер.Эви Эйзенхардт предположила, что в целях повышения зрелищности езды могут стать более короткими или их самих может стать меньше. «Может быть, останется только Большой приз и КЮР», – заметила Эви. А Ирина Макнами полагает, что в России для повышения популярности вида спорта нужно больше лошадей-звёзд: «За границей, когда выходит выступать Валегро или в своё время Тотилас, со всех сторон бежит народ. Выступление смотрят сотни людей, а потом все разбегаются по кафе и магазинам».В ответ на вопрос члена паралимпийской сборной России Натальи Мартьяновой Эви Эйзенхардт рассказала о системе подготовки всадников из Германии с малых лет, а затем рассказала об опыте использования новой системы судейства КЮРов. «Новая система позволяет зрителям сразу видеть оценки. Но мы, судьи, достаточно консервативны, и когда нам эту систему предложили, все были в шоке, потому что она вся компьютерная, а мы люди старой формации, не привыкшие к компьютерам. Казалось, что всё это ужас, но потом человек, создавший эту систему, нам всё объяснил, и оказалось, что она гораздо проще, чем кажется. Тогда мы решили, что надо дать шанс этой системе».Наконец, по просьбе одного из слушателей, опытные специалисты дали свои профессиональные советы начинающим российским судьям. «Очень важно посещать крупные турниры, где выступают лошади топ-уровня, которые получают девятки и десятки. Видео немного меняет картину, поэтому а нужно посещать эти турниры лично, чтобы понимать разницу между восьмёркой, девяткой и десяткой. Можно самому предполагать оценку и смотреть, что поставят другие судьи. Нужно, чтобы у судьи выработалось чувство класса лошади. Он должен не только смотреть на проблемы и ошибки, но и видеть общую картину», – порекомендовала Орсолиа Хиллер.В заключение судей спросили о пользе работы за границей для приглашающей стороны. «Надеюсь, что это помогает. Полагаю, что каждый всадник после соревнований внимательно изучает протоколы, читает комментарии. И если он видит, что пять судей из разных стран, не сговорившись между собой, пишут одно и то же, то это подвигнет его на перемену в своей работе», – предположила Эви Эйзенхардт.Успокоила свою немецкую коллегу Ирина Макнами: «Я считаю, что это очень нам помогает, потому что у нас в крови есть уважение к иностранцам. Про русских судей думают, что у них глаз замылен, что они победителями одних и тех же делают, а других не оценивают – часто бывает такая критика. А тут приезжают иностранцы из разных стран, половина из которых вообще никогда никого не видела и не знает, и совершенно свежим взглядом судят. Прекрасно, если их оценки соответствуют оценкам российских судей. Потому что и нас начинают больше уважать наши всадники. Ну а если не соответствуют, то нам, российским судьям, значит, нужно что-то поменять. То есть это полезно не только для всадников и тренеров, но и для российских судей».