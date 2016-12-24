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175 лет назад 2016
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«Прогресс» – «Динамо»
Фото: vk.com/mfc_progress
Текст: Андрей Иванов

В гостях – не дома. «Прогресс» не дал чемпиону победить

«Прогресс» подтвердил статус одной из самых негостеприимных команд Суперлиги. «Динамо» дважды вело в счёте, но победить не смогло.
24 декабря 2016, суббота. 14:51. Другие

Негостеприимный Ижевск


Заключительные матчи в 2016 году подмосковному «Динамо» предстояло провести в Ижевске с глазовским «Прогрессом» — соперником, чьё имя вряд ли способно вызвать дрожь у болельщиков бело-голубых. Однако на сей раз ситуация была несколько иная: «Прогресс» в этом сезоне уже успел побывать на третьем месте в таблице Суперлиги, большую часть чемпионата шёл в первой пятёрке и лишь после двух обидных гостевых поражений от «Синары» окончательно выпал из числа лучших. При этом гостям не стоило забывать, что Ижевск – один из самых негостеприимных городов в нынешнем чемпионате России. «Тюмень» и «Ухта» уехали отсюда ни с чем, КПРФ и «Сибиряк» довольствовались одним очком, а победить смогла только «Дина». И то лишь один раз из двух.

В первом матче спаренного 11-го тура Темур Алекберов мог рассчитывать только на двух легионеров – Ари и Вилде. В составе «Динамо» отсутствовали Сирило, Нандо и Фернандиньо, а капитанскую повязку получил Густаво, восстановившийся после повреждения, полученного в матче Кубка УЕФА. Наставник «Прогресса» Игорь Путилов особых кадровых проблем не имел.
Мини-футбол. Чемпионат России
11-й тур. Ижевск
24 декабря. Первый матч

«Прогресс» (Глазов) – «Динамо» (Московская область) – 2:2 (0:1)
Голы: Разуванов — 2 – Бадретдинов — 2.

То «Прогресс», то «Динамо»


И капитан «Динамо» вступил в игру на первых же секундах, когда ногой отразил опасный удар Разуванова. «Динамо» ответило классным выстрелом Сергеева, следующим свою «пушку» расчехлил Мелконян. Хозяева имели небольшое территориальное преимущество, чуть больше владели мячом. Густаво ещё раз сыграл надёжно – после удара Оппера.

Следующие несколько минут бело-голубые выглядели значительно лучше соперника. Игроки «Прогресса» начали ошибаться в довольно простых ситуациях, в результате чего Костромин пару раз был вынужден спасать свою команду. Однако первыми в этой встрече могли забить именно хозяева: Оппер протащил мяч и вывел Качера один на один с Густаво. Голкипер «Динамо» успел максимально сократить дистанцию и отвёл угрозу.

Ювелир


Гол случился на 14-й минуте и стал следствием, с одной стороны, удачного рикошета, а с другой – идеально точного удара Бадретдинова, к которому мяч отскочил после неудачной передачи Ари. У Анатолия было время поднять взгляд на ворота, оценить степень открытости ближнего угла и рикошетом от штанги отправить мяч в сетку – 1:0.

Самым ярким моментом концовки тайма стал, пожалуй, элемент фэйр-плей в исполнении Бадретдинова, оставившего мяч сопернику после ошибочно назначенного арбитрами аута. Игра к тому времени окончательно успокоилась, однако Алекберов был, судя по всему, недоволен. Именно он взял тайм-аут за четыре минуты до перерыва, однако последнее слово осталось за хозяевами: на последних секундах тайма Райхель оказался в убойной позиции, но перехитрить идеально сыгравшего Густаво не смог.

Ювелир-2. Возвращение Бадретдинова


Удивительно, но в двух своих предыдущих матчах с «Ухтой» бело-голубые тоже забивали первый мяч на 14-й минуте. И если в первой игре они додавили соперника ещё до перерыва, то в повторной встрече этот гол остался единственным. Сложно было поверить, что второй подряд матч с участием «Динамо» завершится с не мини-футбольным счётом 1:0. И верить было не нужно: уже на второй минуте второго тайма Разуванов роскошным обводящим ударом «размочил» Густаво – 1:1.

>>> Мини-счёт в мини-футболе. «Динамо» хватило одного гола

Радость ижевских болельщиков длилась недолго: всего через минуту розыгрыш углового у ворот «Прогресса» завершился вторым ювелирным по точности ударом Бадретдинова. И вновь мяч отправился в сетку рикошетом от ближней штанги, и снова претензий к Костромину, вроде бы, не было – 2:1.

Два дубля


Другая беда подстерегла хозяев чуть позже: в столкновении с собственным вратарём получил травму Мелконян. Он с трудом покинул площадку и отправился в раздевалку, так что ударное первое звено «Прогресса», за счёт действий которого и создавалась львиная доля опасностей у ворот соперника, было разрушено. Звено, но не воля Разуванова: на исходе 15-й минуты ему хватило двух касаний, чтобы «со штыка» загнать мяч в дальний угол. Густаво только руками развёл, констатируя слишком большой объём свободы, который его защитники предоставили лидеру глазовцев – 2:2.

Спустя две минуты у Сергеева тоже было достаточно свободы, но мяч после его удара Костромин сумел вытащить из-под перекладины. Заключительная пятиминутка встречи началась с высокого прессинга «Динамо», из-под которого хозяева выбирались через раз и с огромным трудом. Мог забивать Бурков, но «Прогресс» снова спас Костромин. Вилде с «пятака» бил в касание после передачи Ари – мимо. Хозяева в этот момент вполне были согласны на ничью и смогли её отстоять – 2:2.

25 декабря у «Динамо» и «Прогресса» будет шанс завершить календарный год победой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
МФК Динамо МФК Прогресс
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