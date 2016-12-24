Третий – не лишний. Медведева пошла на риск, но стала чемпионкой

Погорилая собралась, Туктамышева «расклеилась»
Согласно обычному регламенту соревнований, в двух первых разминках принимали участие спортсменки, не вошедшие в число лидеров по итогам короткой программы. Но и там девушки, разумеется, изо всех сил старались занять места повыше и порой даже удивляли зрителей. Особенно здорово во второй разминке выступали Станислава Константинова и Анастасия Губанова. Обеим удалось исполнить каскад тройной лутц – тройной тулуп, и перед последней заливкой льда они располагались на верхних строчках турнирной таблицы, при этом Константинова в сумме набрала более 200 баллов.
А сильнейшую разминку открывала Елена Радионова – чемпионка страны и обладательница бронзовой награды чемпионата мира 2015 года. Текущий сезон даётся ей непросто, и турнир в Челябинске исключением не стал. Было видно, как спортсменка устала, и после проката она даже не сумела сдержать слёз. Плакала она явно не от горя, скорее, радовалась тому, что всё закончилось. Программа получилась красивой, сильной и, как всегда, сложной, но без ошибок, увы, не обошлось. Елена не докрутила риттбергер, коснулась льда и итоговая оценка получилась не слишком высокой. 139,05 балла позволили Радионовой взобраться на первое место, но лидерство было промежуточным.
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Следующей на лёд вышла Анна Погорилая, которая выступала на фоне травмы – затейпированное колено красноречиво об этом свидетельствовало. Более того, на разминке Погорилая упала, и у зрителей были опасения, что падение может выбить фигуристку из колеи. Однако девушка собрала все силы в кулак и показала просто восхитительную произвольную программу. Внимательные судьи усмотрели небольшие помарки, но все прыжковые элементы Анна, несмотря на все злоключения исполнила здорово. И было видно, с каким облегчением она выдохнула, когда музыка на арене затихла. Погорилая сделала в сложившейся ситуации всё, что могла, опередила Радионову, и теперь ей оставалось только ждать выступлений соперниц.
Фигурное катание. Чемпионат России. Челябинск Женщины.Чуть забегая вперёд, стоит сказать, что из шестёрки лучших по итогам короткой программы фигуристок в произвольной расстроила лишь одна – Елизавета Туктамышева. Недавней чемпионке мира, которая вроде бы пришла в оптимальную форму, снова, к сожалению, чего-то не хватило. Туктамышева упала дважды – с лутца и флипа. Конечно, оценка не могла быть высокой, но Елизавета в итоге уступила даже Константиновой и Губановой. Такой результат фигуристка точно не может считать успешным.
После произвольной программы
1. Евгения Медведева – 233,57.
2. Алина Загитова – 221,21.
3. Мария Сотскова – 219,90.
4. Анна Погорилая – 215,62.
После произвольной программы
1. Евгения Медведева – 233,57.
2. Алина Загитова – 221,21.
3. Мария Сотскова – 219,90.
4. Анна Погорилая – 215,62.
Чемпионский прыжок – без оценки
Под 16-м стартовым номером на лёд вышла действующая чемпионка России, Европы и мира – Евгения Медведева. В короткой программе она обеспечила себе солидное преимущество, а потому в произвольной могла не волноваться: с учётом сложности важно было лишь избежать серьёзных ошибок. Перед началом выступления Медведева будто бы вобрала в себя энергию переполненной арены, а потом начала творить на льду настоящие чудеса. Это было легко и изящно, воздушно и прекрасно. Стало понятно, что Медведева победу не упустит. А настоящей кульминацией программы, вызвавшей бурю эмоций, стал каскад сальхов – тулуп – тулуп. При этом второй тулуп не был заявлен и не пошёл в зачёт – Евгения исполнила его специально, чтобы показать всем свою силу, впервые на соревнованиях исполнив подобный каскад. По старым правилам судьи были бы обязаны обнулить все три прыжка, но в текущем сезоне сильнейшая фигуристка может позволить себе подобную вольность, потеряв только один из трёх элементов. Уже присев на диванчик в зоне ожидания оценок, Медведева пальцами показывала на камеру: «Три – три – три». Зрители были в восторге, а соперницы по всему миру, вероятно, пребывали в лёгком шоке. Евгения пошла на риск, несмотря на то, что победа была у неё в кармане, и не прогадала. Сумма 233,57 явно обеспечивала ей первое место чемпионата России.
Марии Сотсковой после такого яркого шоу было очень непросто выходить на лёд, однако она со своей задачей справилась. Чемпионат России стал логическим продолжением успешного сезона – прогресс 16-летней фигуристки виден невооружённым глазом. В своей произвольной программе она переставила в другое место аксель, но на оценке это не сказалось: судьи наградили Марию оценкой 145,51 и промежуточным вторым местом.
А закрывала соревновательную программу чемпионата России лидер юниорской сборной, победительница недавнего финала Гран-при Алина Загитова. В короткой программе она творила что-то невероятное и в произвольной продолжила удивлять зрителей и специалистов. Все прыжковые элементы она поставила во вторую половину программы, а потому концовка получилась по-настоящему ураганной. Превосходные каскады следовали один за другим, а публика только успевала восторженно выдыхать и аплодировать. В итоге Загитова за технику набрала даже больше баллов, чем было у Медведевой, а общая оценка 146,95 позволила ей завоевать серебро чемпионата России.
Турнир завершился не просто жирной точкой, а потрясающим восклицательным знаком. Девушки показали феноменальный уровень катания, и их соперницы уже должны трепетать в преддверии чемпионатов мира и Европы. Евгения Медведева сохранила звание чемпионки России, Алина Загитова в дебютном для себя чемпионате сразу же разжилась серебряной наградой, а Мария Сотскова прошлогоднее пятое место обратила в третье, позволяющее ей выступить на международных стартах в 2017 году. Анна Погорилая же, хоть и осталась без медалей, вряд ли будет сильно грустить: поскольку Загитова не может выступать на международных соревнованиях по возрастным ограничениям, третье место в сборной достаётся Погорилой. Трепещите соперницы! Наши девушки полностью готовы к международным стартам!