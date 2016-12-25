Скоробогатов: если человек в 18 лет не играет, не заиграет и в 25

«Игроки оказались не готовы к турниру»

Вроде бы она бежит, прыгает, забивает, на тренировках выглядит прекрасно. Как официальный матч – её нет. Если человек не играет в 18 лет, то в 22-25 он точно не заиграет.

«Трефилову не хватило времени»

Не хочется жаловаться, но у нас даже интересы первенства России по возрастам ставятся выше интересов молодёжной и юниорской сборных!

«Резерв у нас есть. Но мы рискуем его потерять»

Должно быть что-то в игроке, что выделяло бы его из всех остальных.

Женская сборная России по гандболу после блистательной победы на Олимпийских играх заняла только седьмое место на чемпионате Европы в Швеции. О том, что стало причиной такого результата – команда не попала напрямую даже на чемпионат мира, а также о перспективах нашего женского гандбола «Чемпионату» рассказал главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 2000 года рождения). Под его руководством, напомним, девушки из нашей молодёжной сборной стали в июле вице-чемпионками мира.— Ключевым стал матч с Румынией, который мы могли и должны были выигрывать. В данном случае проявилась нехватка кадровая. В том матче молодёжь (которая, если разобраться, не такая уж и молодёжь) должны были подхватить, подстраховать. Но именно в этот момент и надломились психологически.— Кристину Кожокарь, Дарью Самохину. Да даже Кристина Сабирова, которая очень неплохо проявляла себя в Лиге чемпионов в составе «Астраханочки», играла у меня в сборной четыре года на высоком уровне, в Швеции действовала нестабильно. Не хотелось переходить на личности, но мы играли без левых краёв. Забивать такой низкий процент на таком уровне неприемлемо.— Понимаете в чём дело, все матчи тащили на себе те девушки, которые выиграли Олимпиаду. У них не всё получалось, а подстраховать оказалось некому. Плюс ко всему, иметь в составе вратаря, который отбивает 50 процентов, и делать при этом героем румынку, которая ничего толком не показала, — такого быть не должно. Не знаю, как это назвать — психология или безалаберность.— Вяхирева изначально должна была играть именно на краю. В любом случае правый край был не настолько провальный, как левый.— А был ли смысл перестраиваться? Комбинации же проходили, как вы и отметили. Нашим игрокам нужно было просто забивать своё — и всё! Того, что Самохина и Кожокарь, отлично играющие на уровне клубов, не будут реализовывать идеальные моменты, не ожидал никто.Можно ли винить тренера, который ждёт от сильных игроков хорошей игры и надеется, что после пары промахов всё наладится? Они оказались не готовы к турниру.— Это очень простое объяснение. Игроки просто не смогли сыграть на таком уровне. Может не повезти в одной игре, но не в каждом матче… В своё время я привлекал ту же Дашу Самохину к играм за молодёжную сборную, и она точно так же выглядела и тогда. Вроде бы она бежит, прыгает, забивает, на тренировках выглядит прекрасно. Как официальный матч – её нет. Если человек не играет в 18 лет, то в 22-25 он точно не заиграет. А в некоторых случаях и в 16 лет с игроком уже всё понятно. Может быть, исключение составляют только высокорослые игроки, которые чуть позже созревают. Но если нет характера, откуда он возьмётся? Если стержня нет, то всё бесполезно.— Ожидать можно чего угодно. При такой смене состава, да ещё при той эйфории, которая была после Рио-де-Жанейро, вряд ли можно было рассчитывать на победу.— Да, согласен. После такой победы очень сложно настроиться на следующий турнир, психологически наши лидеры были выхолощены. Плюс многие из клубов приехали в абсолютно разобранном состоянии. За 10 дней подготовить команду не получилось.— Это так, но причина именно в уровне подготовки. Психологически, физически игроки не смогли выйти на нужный уровень. Если ты готов, то ошибки не выбьют тебя из колеи. А если нет подготовки, чего ещё ждать? Задача ставилась быть в тройке сильнейших, но прежде всего команда должна быть играть. А этого как раз и не получилось. Не хватило времени. Обыграй наша команда Румынию, всё могло пойти иначе. Я понимаю Трефилова, который и выходной устроил, хотя он не сторонник этого, он делал всё, что можно было сделать в этой ситуации.— Смотрите, если бы у нас осталась олимпийская сборная, а мы ввели пару-тройку новых игроков, тогда можно было бы рассчитывать на то, что за 10 дней команда сыграется и покажет результат. Хотя и тут, конечно, надо больше времени. Для результата должна быть такая же подготовка, как к Олимпиаде. А у нас осталось менее половины состава. В Швеции играли Сень, Вяхирева, Дмитриева. Та же Судакова блеснула на Играх, и это было большое счастье, что Трефилов тогда попал. Но в Швеции она сыграла гораздо ниже своих возможностей.— Думаю, тут всё просто — нужно брать тех, кто сильнейший на данный конкретный момент. Если у тебя нет нескольких недель на плановую подготовку, нужно просто брать лучших игроков чемпионата. Хотя на этот раз почти так всё и было.— Карина, к сожалению, не сыграла так, как я от неё ожидал, а Тоня совсем ещё ребёнок, что с неё требовать? У неё огромный потенциал, играть она точно будет на высочайшем уровне. Просто в данный момент вытаскивать основную сборную, брать игру на себя она не готова. Карина тоже вырастет в большого игрока.— Знаете, недавно Левон Акопян давал интервью по итогам чемпионата Европы, в котором сказал, что в составе сборной на площадке должно быть шесть «конфеток». Он прав, должно быть что-то в игроке, что выделяло бы его из всех остальных. В отношении Марианны Егоровой могу однозначно сказать – в ней есть та изюминка, которая видна сразу. Этого игрока надо растить. Полина Кузнецова, играющая на той же позиции, проходила в своё время через меня. И сравнивая Егорову и Кузнецову, могу сказать, что Марианна в отдельных моментах даже поярче выглядит.— Это больной вопрос. Вот тут как раз может очень помочь вторая сборная. Туда можно привлекать всех перспективных игроков, которые бы чувствовали, что они в обойме. И при этом в матчах смотреть на них, понимать, чего ждать на крупных турнирах, если они попадут в основной состав. Они были бы всегда на виду. Понимаете, клуб и сборная — это совсем разные вещи. Ты берёшь игрока из клуба, а он оказывается совсем не в той форме, что нужно. Трефилов в очень сложной ситуации, у него даже нет возможности провести нормальные сборы, не говоря о том, чтобы ещё катать по всей стране и на кого-то смотреть.— Не хочется жаловаться, но у нас даже интересы первенства России по возрастам ставятся выше интересов молодёжной и юниорской сборных! Если Трефилов ещё пытается что-то выбить благодаря Сергею Шишкарёву и решать вопросы с тем, чтобы корректировать календарь национального чемпионата, то в наших возрастах это невозможно. А интересы сборной превыше всего остального!— Однозначно! Но у нас, честно говоря, начинаются проблемы с отбором в ранние возраста. Была у нас команда 1996 года рождения – без лидеров, без ярких личностей. А сборная 2000-го – это просто катастрофа. Ни одного яркого игрока. Мы начинаем терять людей уже на этом уровне без нормальных сборов. Что ж, будем начинать с чистого листа.— К сожалению, да. Более 50 процентов времени уходит на обучение! У игроков нет школы. Когда попадается яркий игрок, его можно довольно легко обучить и строить вокруг него команду. А когда таких нет, как из общей массы делать сборную? Детские тренеры обижаются, что каких-то игроков не берут в сборную, а как их возьмёшь, когда человек не обучен вообще? В нашем детском гандболе никто не учит индивидуальной игре в защите, а это очень важно. Вот мы и отстаём от той же Скандинавии. Мы не можем даже разрушить чужую игру, что уж говорить о собственном созидании? Даже в обычной школе детей начинают обучать с палочек, кружочков, а у нас детям дают мяч – беги и забивай. Для тренеров главное результат на первенстве России. Идёт не обучение, а натаскивание. Это очень плохо. Игроков мы не ведём и теряем школу обучения.— Их немного, но они есть — те, кто хочет именно игроков довести до уровня. Но основную массу интересует только результат. Раньше для результата надо было поработать лет шесть-семь, а уж потом о чём-то заявлять. Конечно, нужно обучать тренеров, перенимать то лучшее, что есть в мире. Но главное – не потерять советско-российскую школу, которая по-прежнему сильнейшая в мире.