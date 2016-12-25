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175 лет назад 2016
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МФК «Динамо» в матче чемпионата России обыграл «Прогресс» – 5:4
Фото: futsaldynamo.com
Текст: Михаил Чесалин

Недотерпели. Чемпион увёз из Ижевска победу

В матче 11-тура Суперлиги между «Динамо» и «Прогрессом» дело шло к ничьей, однако гол Сергеева на 49-й минуте принёс победу бело-голубым.
25 декабря 2016, воскресенье. 16:35. Другие

Уехать не солоно хлебавши?


В пятницу игроки и тренеры «Динамо» говорили о том, что готовятся к непростым матчам в негостеприимном Ижевске. А уже в субботу на себе почувствовали, как же трудно бороться с «Прогрессом» на его площадке. «Тюмень», «Ухта», КПРФ, «Сибиряк» – вот неполный список команд, которые отправились домой не солоно хлебавши. «Динамо» вполне могло этот список пополнить, поскольку в субботнем матче победить не сумело. Глазовцы по ходу матча дважды сравнивали счёт, и в итоге команды согласились поделить очки, так и не сумев выявить победителя за 50 минут.

→ В гостях – не дома. «Прогресс» не дал чемпиону победить

Во второй день всё нужно было начинать сначала. А проблемы «Динамо» с составом при этом никуда не делись. На послематчевой пресс-конференции Темур Алекберов посетовал на то, что его команде не хватало игроков, обостряющих игру, однако ни Нандо, ни Фернандиньо, ни Сирило во втором матче, равно как и в первом, сыграть не могли. Игорь Путилов же имел в распоряжении всех лидеров своей команды и, разумеется, рассчитывал на победу, учитывая кадровые потери соперника.

Спокойно, но результативно


Команды бодро начали второй матч. На первых минутах понервничать пришлось Поддубному – хозяева пару раз воспользовались ошибками обороны «Динамо» и дважды пробили по чужим воротам. Бело-голубые, как и предполагалось, владели мячом, играли первым номером и вскоре добрались до чужих ворот. Сначала Вилде
не хватило каких-то сантиметров, чтобы отправить мяч в ворота, затем удар Ари был заблокирован. На себя защитники приняли и удар Сергеева, а вот с Фукиным уже не справились. В суматохе, возникшей у ворот «Прогресса», он оказался ближе всех к мячу и протолкнул его в сетку.

Игра не была излишне жёсткой или эмоциональной, однако на седьмой минуте на площадке возникла стычка: Качер повздорил с игроками «Динамо». Впрочем, Ари конфликт погасил, не став разыгрывать штрафной, а отдав мяч в соответствии с духом фейр-плей. Глазовчане вскоре успокоились и завладели мячом, а подопечные Алекберова перешли к мощному прессингу на чужой половине поля и преуспели. Гол получился достаточно курьёзным: Вилде с правого фланга атаки простреливал на «пятачок», однако Костромин сыграл крайне неудачно, закатив мяч в сетку собственных ворот – 0:2.

Ничья на последних минутах


«Динамо» не торопилось забирать мяч под свой контроль. Как ни странно, но в матче с «Прогрессом» бело-голубых устраивала игра на контратаках. В одной из них Фукин мог зажигать на табло 3:0, но Костромин сполна реабилитировался за недавнюю результативную ошибку. Хозяева тоже огрызались: Букин на исходе 10-й минуты вышел с Поддубным один на один, но не сумел переиграть голкипера. Пару хороших попыток проверить бдительность вратаря предпринял и Будин, которому, правда, в ворота попасть так и не удалось. В целом же в первом периоде сложилось ощущение, что «Прогресс» не мог остро атаковать, поскольку соперник надёжно играл в обороне, а «Динамо» не очень-то и хотело – преимущество в два мяча бело-голубых устраивало.
Мини-футбол. Чемпионат России
11-й тур. Ижевск
25 декабря. Второй матч

«Прогресс» (Глазов) – «Динамо» (Московская область) – 4:5 (2:2)

Голы: Бадретдинов (автогол), Разуванов, Оппер, Райхель – Сергеев-2, Фукин, Вилде, Бадретдинов.
В концовке первого тайма хозяевам всё-таки удалось продавить защиту «Динамо». Прекрасный момент был у Толстова, однако Поддубный вытащил мяч из ближнего угла. Но в следующей атаке вратарь угрозу отвести не смог, поскольку не ожидал, что мяч в ворота переправит его же собственный партнёр. Козлов простреливал, а передачу неловким движением замкнул Бадретдинов. Ровно за минуту до сирены Игорь Путилов взял тайм-аут и сумел донести до команды, как ей забить во второй раз. Первая же атака после возобновления игры оказалась результативной: защита «Динамо» пропустила пас на Разуванова, и тот уже спокойно разобрался с Поддубным – 2:2.

Новый рывок гостей


Второй тайм начался так, будто третий завершился на 23-й минуте при счёте 2:0 в пользу «Динамо». Столичные гости не очень-то стремились владеть мячом, позволяли «Прогрессу» проводить продолжительные позиционные атаки, а сами пользовались ошибками соперника. Опасных моментов было немного: Будин пытался замкнуть прострел партнёра, а отвечали ему ударами в касание Шакиров и Вилде – эти попытки, а также выход глазовчан «три в ноль» заставили вратарей показать своё мастерство в первые девять минут второго тайма. А на десятой был забит гол: Сергеев, отыгравшись с Робиньо, реализовал стандарт и снова вывел вперёд «Динамо» – 3:2.

В этот раз подопечные Алекберова, выйдя вперёд, не стали отдавать инициативу сопернику, а прибрали её к своим рукам. Однако пройти крепкую оборону «Прогресса» было непросто. У Бадретдинова было два шанса прибавить к автоголу мяч в чужие ворота, однако первым из них он не воспользовался. Зато со второй попытки забивать был обязан. Робиньо обыграл соперника один в один в центре площадки, отдал Вилде на правый край, а тот прострелил в центр на одиноко стоящего Бадретдинова. Тому оставалось лишь правильно подставить ногу. «Динамо» вернуло себе комфортное преимущество.

Опять ничья? Сергеев так не думает!


Впрочем, как вернуло, так и потеряло. «Прогресс» играл очень активно, самоотверженно, нещадно прессинговал соперника и за старания был награждён: Оппер в быстрой атаке обыграл Робиньо и со средней дистанции с носка отправил мяч точно в угол ворот. А где третий гол – там и четвёртый. Шакиров под прессингом ошибся с передачей и вывел Райхеля на рандеву с Поддубным. Вратарь «Динамо» выручить свою команду не смог.

На последних минутах соперникам приходилось играть крайне осторожно, поскольку они выработали запас в пять разрешённых фолов. «Динамо» смотрелось активнее: Фукин и Робиньо нанесли не один удар по воротам Костромина, однако на пути вставал либо сам вратарь, либо его защитники. Качер после попадания мяча в тело неудачно упал и смог покинуть площадку лишь с помощью медицинского персонала «Прогресса»,

Команда Алекберова очень здорово играла в позиционном нападении. Возможно, хозяева чуть подустали, потому что в концовке казалось, что «Динамо» играет в большинстве. И одна из атак гостей всё-таки увенчалась голом. Мяч пролетел сквозь неплотный строй

защитников к Сергееву, и тот на предпоследней минуте снова вывел вперёд бело-голубых. На оставшиеся 76 секунд на площадку во вратарской форме вышел Будин, однако в третий раз сравнять счёт «Прогрессу» не удалось. «Динамо» победило во втором матче со счётом 5:4 и увезло из негостеприимного Ижевска ценнейшие четыре очка.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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