Тотальный запрет. Пробы россиян проверят заново

Сказали «а» – скажите «б»
Первым из российских спортсменов, кто открыто потребовал у МОК и ISU публикации своего имени, если оно есть в пресловутом списке Макларена, стал Виктор Ан. Уроженец Южной Кореи, который уже давно принял российское гражданство, в Сочи выиграл три золотые медали.
«С целью защиты своей чести в сложившейся ситуации прошу Международный союз конькобежцев, который, как я полагаю, имеет в своём распоряжении соответствующие данные, сообщить, есть ли упоминания обо мне в докладе независимой комиссии ВАДА», — заявил Ан.
Три десятка подозрительных
МОК открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи. Все они подозреваются в манипуляциях со своими допинг-пробами. Расследование МОК начато после публикации второй части доклада Ричарда Макларена. В ходе разбирательства будут повторно проверены допинг-пробы всех российских участников трёх последних Олимпиад – в Сочи, Лондоне и Ванкувере.
Первый вице-президент ОКР, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков заявил, что решение МОК о повторном тестировании допинг-проб только на руку России, поскольку после его завершения можно будет доказать, что основная часть претензий к российским спортсменам оснований под собой не имеет.
Странное судейство
В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого был сформирован состав команды на январский чемпионат Европы в Остраве (Чехия). Сенсационными, да и то с большой натяжкой, можно назвать разве что результаты в женском одиночном катании, где фантастические прокаты продемонстрировала юная Алина Загитова, которая со следующего сезона начнёт выступать на взрослых международных турнирах и попробует отобраться на Игры-2018. Евгения Медведева выступает в своей собственной лиге, а лучшей среди остальных стала Мария Сотскова. Ни Анна Погорилая, ни Елена Радионова, ни Елизавета Туктамышева в число призёров не попали.
Рекордсменка мира в прыжках с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева потратила компенсацию за пропуск Игр-2016 на детей-инвалидов.
Вообще, турнир получился очень зрелищным и подарил напряжённую борьбу. А ложкой дёгтя, и довольно большой, стало качество судейства. В качество примера – оценки нового чемпиона России Михаил Коляды за четверной лутц, на приземлении с которого фигурист упал. Для чего так делать – непонятно, поскольку Коляда и так был сильнее всех остальных и в помощи арбитров не нуждался.
Ефимова попала в чёрный список
Тренерам из США запретили работать с многократной чемпионкой мира по плаванию россиянкой Юлией Ефимовой. «Мы были полтора месяца в контакте с одним отличным специалистом, а потом этот специалист резко отказался от сотрудничества. Когда мы начали узнавать у моего бывшего тренера Дэвида Сало, кого бы он посоветовал из американских тренеров, то он категорически сказал, что никто из американцев не будет работать со мной. Всем им запрещают меня тренировать», — сказала спортсменка.
Дэвид Сало работал с Ефимовой пять лет до Олимпиады-2016.
Наказание болельщиков
На прошлой неделе Россия лишилась финала Кубка мира по лыжным гонкам, финала Кубка мира по конькобежному спорту, этапа Кубка мира и юношеского чемпионата мира по биатлону, а ещё раньше – чемпионата мира по бобслею и скелетону. Больше всего от переноса соревнований пострадали болельщики, которые лишились возможности посмотреть на лучших спортсменов мира.
И единственным из иностранных спортсменов, кто прямо об этом сказал, стал французский биатлонист Симон Фуркад, старший брат короля биатлона Мартена Фуркада.
Больше всего от переноса соревнований из России пострадали болельщики, которые лишились возможности посмотреть на лучших спортсменов мира.
«Наказать болельщиков вместо реальных нарушителей. Что за санкции! Нужно наказать людей, причастных к допингу. Если доказательств нет, то зачем вести себя так, будто они есть, а если они есть, то давайте применим санкции. Но не было необходимости создавать в последние несколько недель так много шума на пустом месте», — написал Фуркад-старший в своём «твиттере».
Нейтральная заявка
Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина отправила в ИААФ индивидуальную заявку для участия в международных стартах. Всероссийская федерация лёгкой атлетики до сих пор не восстановлена в правах, а это значит, что россияне могут выступать на соревнованиях только в качестве независимых участников под нейтральным флагом.
Но подобные шаги перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро успеха не принесли – от России выступила только Дарья Клишина, которая уже давно живёт в США. У Клишиной, кстати, есть разрешение выступать под нейтральным флагом, как и у информатора ВАДА Юлии Степановой.
Деньги за Олимпиаду – детям
Рекордсменка мира в прыжках с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева потратила компенсацию за пропуск Игр-2016 на детей. Она отдала все средства на строительство детской площадки для детей-инвалидов, которая была открыта на прошлой неделе на территории реабилитационного центра «Надежда» в городе Волжском Волгоградской области. В этом центре проходят реабилитацию дети с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, бронхиальной астмой и соматическими заболеваниями.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не вошёл в расширенный состав сборной России для участия в Олимпийских играх – 2018.
Исинбаева минувшим летом завершила спортивную карьеру. Летом она была выбрана в комиссию спортсменов МОК, а в декабре стала председателем нового состава наблюдательного совета РУСАДА.
Пчело-человек стал спортивным символом
Жители Саратова и Саратовской области путём интернет-голосования выбрали спортивный символ региона. В этом голосовании победил пчело-человек по имени Волжик, который набрал 40,8 процента голосов. Этот персонаж обошёл стерлядь-баскетболистку и белку-волейболистку. По изображению нового символа будет создана ростовая кукла, которая будет принимать участие во всех спортивных и оздоровительных мероприятиях области.
Плющенко – вне сборной
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не вошёл в расширенный состав сборной России для участия в Олимпийских играх – 2018. Всего список кандидатов включает 690 человек, но в него постоянно будут вноситься изменения. Так что у Плющенко, гастролирующего с бесконечными шоу, ещё будет шанс отобрать олимпийскую путёвку у кого-то из российских фигуристов.
Напомним, что последний раз он выходил на лёд в официальных стартах на Олимпийских играх в Сочи, где выиграл золото командного турнира, но снялся с личного первенства.