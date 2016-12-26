Старая гвардия всех сильней. Как прошёл отбор у биатлонистов

Малышко и Слепцова всех побеждают
«Сейчас они поедут на «Ижевскую винтовку», но пусть там молодые ребята попробуют их обыграть», — сказал в интервью «Чемпионату» главный тренер сборной России Александр Касперович о ветеранах сборной Дмитрии Малышко и Светлане Слепцовой. Пока болельщики негодовали и требовали их отстранить от сборной Слепцова и Малышко выиграли гонки на заказ, хотя и немного не дотянули до попадания на Кубок мира. Хотя Слепцову можно было заявить шестой участницей. Уж если мы ратуем за спортивный принцип, нельзя заглядывать в паспорт спортсмену, а в сборной должны выступать сильнейшие.
Главный юморист снова в сборной
Алексей Слепов стал самым быстрым спортсменом в обеих гонках и благодаря этому пробился в команду на январские этапы. Теперь нас снова ждут яркие рассказы о гонках, шутки над собственными промахами, которые не закончатся никогда и прочие перлы, типа «геев с Кубка IBU». Всё это весело и хорошо, но вряд ли Алексей уже научится стрелять на высоком уровне, а его ходом в этом сезоне на Кубке мира уже никого не удивишь. Поэтому появления его в основе, наверное, будут носить эпизодический характер.
Логинов добился, но может вмешаться политика
Александр Логинов стал самым стабильным по итогам двух гонок. «Индивидуалку» он безупречно выиграл с чистой стрельбой, а в спринте уверенно попал в шестёрку. Пока кондиции Саратовского Сокола далеки от идеальных, всё же два года он по известным причинам не мог тренироваться с командой, но запас прочности таков, что обыграл даже тех, кто за это время постоянно был в сборной. Квалификацию на Кубок мира Логинов заработал ещё в Обертиллиахе, место в сборной завоевал в честной борьбе, но рискнут ли тренеры в нынешней политической ситуации поставить в состав спортсмена, пойманного на ЭПО?
Состав женской сборной на 4-й этап Кубка мира
Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.
Состав женской сборной на 4-й этап Кубка IBU
Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова, Ирина Старых.
Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.
Состав женской сборной на 4-й этап Кубка IBU
Виктория Сливко, Дарья Виролайнен, Анна Никулина, Светлана Слепцова, Ольга Якушова, Светлана Миронова, Ирина Старых.
Молодёжь готова к чемпионату Европы
У мужчин с резервом сейчас полный порядок. При наличии пяти классных биатлонистов в основе сборной наша вторая команда также вполне боеспособна на своём уровне и за медали чемпионата Европы впервые поборются сразу несколько перспективных биатлонистов. Александра Поварницына все запомнили по успешным прошлогодним заокеанским этапам, но на чемпионат Европы пока нестабильный атлет попал впервые. Вместе с ним дебютирует на континентальном первенстве 24-летний красноярец Тимур Махамбетов, который отказался от выступлений за сборную Казахстана, хотя у него есть казахские корни. Наконец, Юрий Шопин и Пётр Пащенко уже достаточно опытные бойцы и наши главные медальные надежды в Польше.
Доктор Старых ставит диагноз
Для Ирины Старых старты в Чайковском стали первыми за три года. Не хватавшая до своей допинговой эпопеи звёзд с неба спортсменка была одной из самых стабильных в этих двух гонках. Ходом двигалась на уровне нынешних «сборниц», стреляла также средне, а ведь были вторые роды и колоссальный перерыв в выступлениях. Тем самым опытная Старых поставила нашему женскому биатлону неутешительный диагноз. Молодёжь сейчас настолько слаба, что проигрывает даже находящимся не в лучших кондициях ветеранам. Ирина в январе отправится на Кубок IBU и, возможно, на чемпионат Европы.
Состав мужской сборной на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU
Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Петр Пащенко.
Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Петр Пащенко.
Научите Миронову стрелять
Светлана Миронова не выиграла в Чайковском ничего, но завоевала титул «народной чемпионки». Болельщики ни о ком не говорят столько, сколько о самой быстрой российской биатлонистке. При этом у Светланы ужасные проблемы со стрельбой и пробелы в базовой технике. На стрельбище она тратит уйму времени, при этом регулярно получает штрафные круги и минуты. Таковых за два старта набралось девять — непозволительная роскошь даже для Магдалены Нойнер на пике карьеры. Впрочем, несколько лет назад на Кубке России была девушка, рвущая всех ходом, но дрожащая на стрельбище. Тогда её фамилия была Семёнова, а сейчас Акимова. Миронову нужно вести её путём, но к Корее тренеры могут не успеть. Пока ей дали щедрый «уайлд кард» на Кубок IBU.
Тюменская рокировка
С давних времён считается, что в женской сборной должна быть хоть одна тюменская спортсменка. В декабре главный биатлонный регион страны представляла на Кубке мира Анастасия Загоруйко, но в Чайковском у неё совсем развалилась стрельба, и она не отобралась даже на чемпионат Европы. Но свято место пусто не бывает, и блестящая победа в спринте позволила пробиться на Кубок мира другой тюменке — Ирине Услугиной. На ноябрьском отборе ей не хватило совсем чуть-чуть в противостоянии с той самой Загоруйко.
Якушова вернулась в обойму
Дебютировавшая два года назад в основной команде Ольга Якушова в межсезонье не попала в сборную, тренировалась с региональной командой и начала сезон на Кубке России. Однако в Чайковском отлично проявила себя в обеих гонках и на лыжне смотрелась ничуть не хуже тех, кто весь декабрь сражался на международных соревнованиях. Награда пришлась вовремя. Ольга в январе едет на Кубок IBU и претендует на попадание на чемпионат Европы.