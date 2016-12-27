Спасительный дебош. Как спортмены избегали катастроф

«Господь отгородил меня»
В авиакатастрофе над Чёрным морем могли погибнуть сразу три именитых российских атлета. Призёры Олимпийских игр по гимнастике Антон Голоцуцков и Иван Стретович могли бы быть в числе пассажиров рокового рейса. «Я должен был быть в то время на борту, но по причине того, что я лечу свою травму, я не смог полететь! Видимо, Господь Бог меня отгородил от этого. Скорбим…», – написал Стретович на своей странице в соцсети. Собирался отправиться в Сирию и российский пловец Антон Чупков, завоевавший на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро бронзовую награду: «Я тоже должен был лететь, тоже должен был отправиться в Сирию, но в последний момент отменилось».
Сломавшийся будильник Боброва
История счастливых спасений берёт своё начало вместе с историей больших катастроф. В 1949 году Лауро Тома остался единственным выжившим игроком разбившегося футбольного клуба «Торино», поскольку не полетел на матч из-за травмы. Через год случилась ещё одна страшная катастрофа: 5 января 1950 года в свердловском аэропорту «Кольцово» потерпел крушение самолёт с 11 хоккеистами, врачом и массажистом хоккейной команды ВВС, летевшей на очередной матч чемпионата СССР. На том борту должен был лететь и великий советский атлет Всеволод Бобров, но его спасла судьба. Всегда исправный будильник не сработал, и, несмотря на то что вылет из-за отсутствия спортсмена задержали на два часа, Бобров на роковой рейс опоздал.
Всегда исправный будильник не сработал, и, несмотря на то что вылет из-за отсутствия спортсмена задержали на два часа, Бобров на роковой рейс опоздал.
Дебош, спасший жизнь
В июле 1960 года сборная Дании боролась за попадание на олимпийский турнир в Риме. Однако во время полёта на очередной матч национальной команды самолёт с футболистами потерпел крушение на побережье. Из девяти футболистов, оказавшихся на борту, выжили двое. Сига Винделова нашли рыбаки, а 20-летний Эрик Дюреборг не попал на самолёт из-за… неподобающего поведения в аэропорту. Так дебош спас футболисту жизнь и спортивную карьеру. А сборная Дании на Олимпиаде в Риме стала второй.
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Родина подождёт
В 1989 году футбольный мир потрясла катастрофа в Суринаме – самолёт разбился при посадке в Парамарибо. После того как самолёт зацепил крылом дерево, в живых остались лишь 11 человек из 187. Жертвами крушения стали и полтора десятка голландских футболистов, летевших на товарищеский турнир. В страшном списке могли бы оказаться и находившиеся на пике карьеры Франк Райкард и Рууд Гуллит. Им также предлагали принять участие в турнире на исторической родине, однако они отказались, мотивировав это стремлением как можно лучше подготовиться к предстоящему сезону.
Преследующий рок
Бывало в истории спорта и так, что человек, чудом избежавший одной катастрофы, тут же попадал в другую. В декабре 1977 года в авиакатастрофе в США погибли 14 баскетболистов и тренер команды «Пурпурные тузы» из Индианы. В живых остался лишь один игрок – Дэвид Фарру, не полетевший на игру из-за травмы лодыжки. Однако смерть ходила за юным спортсменом по пятам: через две недели после трагедии Фарру и его младшего брата, возвращавшихся с турнира, посвящённого памяти погибших, насмерть сбил пьяный водитель. За две недели погибли все «Пурпурные тузы».
Смерть ходила за юным спортсменом по пятам: через две недели после трагедии Фарру и его младшего брата, возвращавшихся с турнира, посвящённого памяти погибших, насмерть сбил пьяный водитель.
«Мы очень, очень везучие»
В наши дни самолёты считаются самым безопасным видом транспорта, однако авиакатастрофы всё равно происходят с пугающей регулярностью. Настоящими счастливцами стали футболисты шведского футбольного клуба «Далкурд», которые возвращались домой после путешествия в Каталонию. По прибытии в аэропорт Барселоны игроки узнали, что в нужном им направлении вылетает четыре рейса, и забронировали билеты на три из них. Маршрут через Дюссельдорф им не понравился из-за долгой пересадки – никто его не выбрал. Только прибыв домой, футболисты узнали, что самолёт, следовавший до Дюссельдорфа, разбился в Альпах – пилот сознательно направил его в склон горы и убил 149 ни в чём не повинных людей. «Можно сказать, что мы очень, очень везучие», – рассказывал позже спортивный директор «Далкурда».
Только прибыв домой, футболисты узнали, что самолёт, следовавший до Дюссельдорфа, разбился в Альпах – пилот сознательно направил его в склон горы и убил 149 ни в чём не повинных людей.
Выживание в экстремальных условиях
Экс-футболист сборной Франции Сильвен Вильтор остался в живых из-за своей непунктуальности. Он опоздал на рейс до Аргентины и не успел прибыть туда к началу съёмок реалити-шоу о выживании в экстремальных условиях наряду с другими французскими знаменитостями. С самолётом всё было в порядке, а катастрофа произошла уже непосредственно на съёмках: столкновение двух вертолётов привело к гибели 10 человек, среди которых оказались олимпийская чемпионка по плаванию Камиль Мюффа, призёр Олимпиады боксёр Алексис Вастен, известная мореплавательница Флоранс Арто. В тех вертолётах был бы и Сильвен Вильтор, если бы не опоздал.
Чёрный день российского хоккея
Трудно представить себе более страшную авиакатастрофу, чем та, которая унесла жизни целой спортивной команды. 7 сентября 2011 года – чёрный день для поклонников хоккея по всему миру: именно в этот день на взлёте разбился самолёт с ярославским «Локомотивом» на борту. В катастрофе погибли 44 человека. «Локомотив» был фаворитом предстоящего сезона, однако из большого и дружного коллектива выжили лишь несколько человек: молодые Никита Ложкин и Максим Зюзякин, не полетевшие вместе с командой, финский тренер вратарей, оставшийся в Ярославле, да генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин, опоздавший на роковой рейс.
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Второй день рождения
Футбольный мир Южной Америки ещё не успел отойти от другой страшной катастрофы: совсем недавно в небе над Колумбией потерпел крушение самолёт с командой «Шапекоэнсе», направлявшейся на главный матч в своей истории – финал Южноамериканского кубка. Девять футболистов команды, не попавших в заявку и оставшихся дома, ещё за несколько часов до трагедии могли горевать, что не будут причастны к важнейшему матчу в истории клуба. 29 ноября некоторые из них плакали от горя и счастья – они были живы, но потеряли своих товарищей. Вратарь Марсело Бук не полетел с командой, отпросившись у тренера, поскольку хотел спокойно отметить свой день рождения 28 ноября. Теперь у него есть второй день рождения.