Спасительный дебош. Как спортмены избегали катастроф

«Господь отгородил меня»

Сломавшийся будильник Боброва

Всегда исправный будильник не сработал, и, несмотря на то что вылет из-за отсутствия спортсмена задержали на два часа, Бобров на роковой рейс опоздал.

Дебош, спасший жизнь

Родина подождёт

Преследующий рок

Смерть ходила за юным спортсменом по пятам: через две недели после трагедии Фарру и его младшего брата, возвращавшихся с турнира, посвящённого памяти погибших, насмерть сбил пьяный водитель.

«Мы очень, очень везучие»

Только прибыв домой, футболисты узнали, что самолёт, следовавший до Дюссельдорфа, разбился в Альпах – пилот сознательно направил его в склон горы и убил 149 ни в чём не повинных людей.

Выживание в экстремальных условиях

Чёрный день российского хоккея

Второй день рождения

Вся Россия и тысячи людей за её пределами скорбят о погибших в авиакатастрофе близ Сочи, в которой погибли 92 человека. 64 артиста всемирно известного ансамбля имени Александрова больше никогда не отправятся на гастроли, съёмочные группы трёх телеканалов не смогут снять для своего зрителя больше ни одного сюжета., более известная как Доктор Лиза, никому больше не сможет помочь. Всё это, конечно, большая трагедия. Но наша жизнь устроена непросто, поэтому день траура для кого-то стал вторым днём рождения. По разным причинам на Ту-154 Минобороны не полетели три известных российских спортсмена. Вспоминаем подобные истории, когда атлеты случайным или чудесным образом избегали гибели в авиакатастрофах.В авиакатастрофе над Чёрным морем могли погибнуть сразу три именитых российских атлета. ПризёрыОлимпийских игр по гимнастике. «Я должен был быть в то время на борту, но по причине того, что я лечу свою травму, я не смог полететь! Видимо, Господь Бог меня отгородил от этого. Скорбим…», – написал Стретович на своей странице в соцсети. Собирался отправиться в Сирию и российский пловец, завоевавший на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро бронзовую награду: «Я тоже должен был лететь, тоже должен был отправиться в Сирию, но в последний момент отменилось».История счастливых спасений берёт своё начало вместе с историей больших катастроф. В 1949 годуостался единственным выжившим игроком разбившегося футбольного клуба «Торино», поскольку не полетел на матч из-за травмы. Через год случилась ещё одна страшная катастрофа: 5 января 1950 года в свердловском аэропорту «Кольцово» потерпел крушение самолёт с 11 хоккеистами, врачом и массажистом хоккейной команды ВВС, летевшей на очередной матч чемпионата СССР. На том борту должен был лететь и великий советский атлет, но его спасла судьба. Всегда исправный будильник не сработал, и, несмотря на то что вылет из-за отсутствия спортсмена задержали на два часа, Бобров на роковой рейс опоздал.В июле 1960 года сборная Дании боролась за попадание на олимпийский турнир в Риме. Однако во время полёта на очередной матч национальной команды самолёт с футболистами потерпел крушение на побережье. Из девяти футболистов, оказавшихся на борту, выжили двое.нашли рыбаки, а 20-летнийне попал на самолёт из-за… неподобающего поведения в аэропорту. Так дебош спас футболисту жизнь и спортивную карьеру. А сборная Дании на Олимпиаде в Риме стала второй.В 1989 году футбольный мир потрясла катастрофа в Суринаме – самолёт разбился при посадке в Парамарибо. После того как самолёт зацепил крылом дерево, в живых остались лишь 11 человек из 187. Жертвами крушения стали и полтора десятка голландских футболистов, летевших на товарищеский турнир. В страшном списке могли бы оказаться и находившиеся на пике карьеры. Им также предлагали принять участие в турнире на исторической родине, однако они отказались, мотивировав это стремлением как можно лучше подготовиться к предстоящему сезону.Бывало в истории спорта и так, что человек, чудом избежавший одной катастрофы, тут же попадал в другую. В декабре 1977 года в авиакатастрофе в США погибли 14 баскетболистов и тренер команды «Пурпурные тузы» из Индианы. В живых остался лишь один игрок –, не полетевший на игру из-за травмы лодыжки. Однако смерть ходила за юным спортсменом по пятам: через две недели после трагедии Фарру и его младшего брата, возвращавшихся с турнира, посвящённого памяти погибших, насмерть сбил пьяный водитель. За две недели погибли все «Пурпурные тузы».В наши дни самолёты считаются самым безопасным видом транспорта, однако авиакатастрофы всё равно происходят с пугающей регулярностью. Настоящими счастливцами стали футболисты шведского футбольного клуба «Далкурд», которые возвращались домой после путешествия в Каталонию. По прибытии в аэропорт Барселоны игроки узнали, что в нужном им направлении вылетает четыре рейса, и забронировали билеты на три из них. Маршрут через Дюссельдорф им не понравился из-за долгой пересадки – никто его не выбрал. Только прибыв домой, футболисты узнали, что самолёт, следовавший до Дюссельдорфа, разбился в Альпах – пилот сознательно направил его в склон горы и убил 149 ни в чём не повинных людей. «Можно сказать, что мы очень, очень везучие», – рассказывал позже спортивный директор «Далкурда».Экс-футболист сборной Францииостался в живых из-за своей непунктуальности. Он опоздал на рейс до Аргентины и не успел прибыть туда к началу съёмок реалити-шоу о выживании в экстремальных условиях наряду с другими французскими знаменитостями. С самолётом всё было в порядке, а катастрофа произошла уже непосредственно на съёмках: столкновение двух вертолётов привело к гибели 10 человек, среди которых оказались олимпийская чемпионка по плаванию, призёр Олимпиады боксёр, известная мореплавательница. В тех вертолётах был бы и Сильвен Вильтор, если бы не опоздал.Трудно представить себе более страшную авиакатастрофу, чем та, которая унесла жизни целой спортивной команды. 7 сентября 2011 года – чёрный день для поклонников хоккея по всему миру: именно в этот день на взлёте разбился самолёт с ярославским «Локомотивом» на борту. В катастрофе погибли 44 человека. «Локомотив» был фаворитом предстоящего сезона, однако из большого и дружного коллектива выжили лишь несколько человек: молодые, не полетевшие вместе с командой, финский тренер вратарей, оставшийся в Ярославле, да генеральный менеджер «Локомотива», опоздавший на роковой рейс.Футбольный мир Южной Америки ещё не успел отойти от другой страшной катастрофы: совсем недавно в небе над Колумбией потерпел крушение самолёт с командой «Шапекоэнсе», направлявшейся на главный матч в своей истории – финал Южноамериканского кубка. Девять футболистов команды, не попавших в заявку и оставшихся дома, ещё за несколько часов до трагедии могли горевать, что не будут причастны к важнейшему матчу в истории клуба. 29 ноября некоторые из них плакали от горя и счастья – они были живы, но потеряли своих товарищей. Вратарьне полетел с командой, отпросившись у тренера, поскольку хотел спокойно отметить свой день рождения 28 ноября. Теперь у него есть второй день рождения.