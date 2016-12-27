Великое переселение борцов. Каким будет 2017 год в мире борьбы

Вольная борьба. Ищем лёгких и тяжёлых

К уже привычным лидерам Рамонову, Алану Гагаеву и Магомеду Курбаналиеву добавятся молодой чемпион Европы Гаджимурад Рашидов и Ахмед Чакаев.

Греко-римская борьба. Игра по новым правилам

В «классической» борьбе наступает новая эра, первые результаты которой мы увидим уже на чемпионатах мира и Европы.

Женская борьба. В погоне за Японией

Первый послеолимпийский сезон в любом виде спорта несёт большие перемены. В мире борьбы нас ждёт увлекательное путешествие спортсменов по весовым категориям и новые правила в греко-римской борьбе, где отныне не будут ставить в партер за пассивность. Главным событием года станет августовский чемпионат мира в Париже, который ещё более 100 лет назад считался одним из главных центров классической борьбы. Что ждать в новом году российским болельщикам?Сезон в вольной борьбе стартует в январе с традиционного мемориала Ивана Ярыгина в Красноярске. Вряд ли мы там увидим звёзд первой величины и свежеиспечённых олимпийских чемпионов, но многие борцы основного состава и ближайший резерв должны там о себе заявить. Возможно, многих именитых борцов мы увидим в новых весовых категориях. Так, часть элитынаилегчайшего веса (до 57 кг), который на Олимпиаде остался без медалей, мигрирует в полулёгкий (до 65 кг). Конкуренция там будет зашкаливать. К уже привычным лидерам Рамонову,добавятся молодой чемпион ЕвропыНе менее запутанной выглядит ситуация в тяжёлых весах. Провалившие Олимпиадув силу возраста до следующих Игр могут и не дотянуть, а потому им нужна качественная смена. В тяжёлом весе ей может стать чемпион мира среди юниоров осетини кто-то из молодых сибиряков, вроде чемпиона России в абсолютной весовой категории. Уже первый турнир — мемориал Ярыгина — в родном краю может добавить ему уверенности в своих силах и помочь пробиться на крупнейшие международные турниры. Что касается полутяжёлого веса, то не будет сюрпризом, если к концу олимпийского цикла новой доминирующей силой в нём станет «Русский танк» Саадулаев.Первый сезон по новым правилам в греко-римской борьбе может получиться непредсказуемым. Часть лидеров может взять небольшую паузу, а в это время ближайшие резервисты, которые уже в конце прошлого года попробовали бороться без постановки в партер, могут выйти на первые роли. В «классической» борьбе наступает новая эра, первые результаты которой мы увидим уже на чемпионатах мира и Европы. Так же как и у вольников, стоит ждать немало перемещений по весовым категориям.Что касается новых имён, то стоит присмотреться к 21-летнему, который полтора года назад стал чемпионом мира среди юниоров, а сейчас должен будет сделать выбор между наилегчайшим и полулёгким весом. С учётом общего дефицита высококлассных борцов в этих категориях Емелин может с ходу захватить лидерство в России и среди взрослых спортсменов. В тяжёлом весе мы ждём прогресса в борьбе по новым правилам отНа Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро поражениястали обидными ещё и потому, что Россия впервые получила шанс обойти Японию в общем медальном зачёте у женщин. Однако вместо счёта по золотым медалям 2-2 мы получили 4-0. Впрочем, с увеличением весовых категорий в олимпийской программе у женщин заметно растёт конкуренция и времена тотальной гегемонии Японии, похоже, подошли к концу. На чемпионате мира у россиянок будет шанс доказать неслучайность своих олимпийских успехов, а первая проба сил им предстоит на мемориале Ярыгина.Прогресс других команд связан во многом с совместными тренировками и сборами, которые помогают расти всем спортсменкам. Главный тренер нашей сборной Юрий Шахмурадов уже заявил, что при подготовке к мемориалу Ярыгина. Хочется верить, что наша команда в предстоящем году не останется без качественного усиления. Многократная чемпионка мира в младших возрастах Любовь Овчарова может стать лидером в нашей самой проблемной весовой категории до 63 кг.