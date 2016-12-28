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175 лет назад 2016
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Дмитрий Губерниев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Андрей Шитихин

«Вас никуда не пустят». Как комментаторы переходили грань

Отстранения от эфиров, суды, плевки, удары, безнаказанность – комментаторы позволяли себе многое и не всегда получали ответ.
28 декабря 2016, среда. 11:30. Другие
Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов резко отреагировал на многочисленные высказывания комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева о возможном отстранении сборной России от участия в этапах Кубка мира и возможном лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года. Конфликт между президентом и комментатором резко вспыхнул и резко погас. Вспоминаем о других самых громких подобных конфликтах и о том, чем они завершались.

«Губерниев, твоя звезда закатилась»


Что было. Дмитрий Губерниев после публикации второй части доклада Ричарда Макларена в своих репортажах активно развивал тему о том, что сборную России ждёт полное отстранение от всех соревнований, а все международные старты в стране будут отменены. Он призывал главу СБР Александра Кравцова действовать, а когда тот отправил в IBU отказ от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, а в Острове – юношеского чемпионата мира, обрушился на президента с критикой. В общем, не так уж далеко Губерниев был от истины, которая, как водится, посередине.

Но Кравцов не сдержался и заявил: «Я позвонил Губерниеву и говорю: «Губерниев, твоя звезда закатилась». На «Матч ТВ» в пятницу в 12 часов дня Илюша Трифанов орёт, как потерпевший. Я им сказал конкретно: «Вы, **************, доиграетесь. Меня матом учили не только оперировать, но и разговаривать на нём. Вы доиграетесь, что я вас в публичном поле пошлю». Причем сделаю это не по формальном признаку, на словах, а на деле. Кроме микст-зоны вас никуда не пустят. И ваша передача с Губерниевым закончится на ровном месте: у вас не будет возможности черпать материал».
В чём я тогда и был не прав – только в том, что не должен, работая в этой индустрии, критиковать команду, которую фактически поддерживает государственная власть.

Телеведущий в долгу не остался и начал постить во всех социальных сетях информацию о том, что его программа на грани закрытия и острить над президентом СБР.

Чем закончилось. Александр Кравцов фактически взял свои слова обратно, обвинив корреспондента «Р-Спорт» в том, что тот выдернул его фразу из контекста. Губерниев же отреагировал в своём стиле – сначала создать конфликтную ситуацию, а потом громко сказать, что мы вместе всех победили, ура.

«Если это лучший тренер мира, то мир катится в ад»


Что было. По ходу всего сезона-2013/14 тот же Дмитрий Губерниев не стеснялся в выражениях относительно наставника женской сборной России немца Вольфганга Пихлера. «Если это работа лучшего тренера мира, тогда весь мир катится в ад», «Девиз этой гонки для Вольфганга Пихлера должен быть таким: чемодан – вокзал – Рупольдинг», «Мы в топ-6, скажет после финиша тренер нашей сборной, которому мы смело присуждаем титул чемпиона мира по оправданиям». Многое комментатор позволял себе и в адрес тогдашнего президента СБР Михаила Прохорова, хотя именно его команда сделала очень многое для развития биатлона в России.

Пихлер дипломатично не отвечал, а СБР предпочёл не вмешиваться в конфликт.

«Конфликта с Дмитрием Губерниевым у Союза биатлонистов России нет. Он взрослый человек, созревший журналист, который в биатлоне уже много лет. Он сам понимает, что и зачем говорит, отдаёт себе в этом отчёт. В России демократия, в Союзе биатлонистов России – тоже, и никто не собирается затыкать Диме рот», – заявила занимавшая тогда пост заместителя исполнительного директора СБР Мария Байдина.

Продолжение «наездов». В марте 2014 года в аэропорту Шереметьево тренер женской сборной по стрельбе Павел Ростовцев плюнул в Губерниева и ударил того в лицо, назвав лжецом. Эта история стала продолжением их конфликта в 2013 году, когда комментатор посоветовал тренеру научить подопечных стрелять, а в ответ получил совет очистить рот от дерьма.

Чем закончилось. Губерниев после олимпийского сезона сообщил, что Пихлер больше в его программе не появится, так как «ему плевать на этого человека» и «слишком много чести». Но в текущем сезоне помирился с немецким специалистом, который теперь возглавляет сборную Швеции. Про Павла Ростовцева Губерниев предпочитает ничего не говорить. А Михаил Прохоров к биатлону больше отношения не имеет.
Конфликта с Дмитрием Губерниевым у Союза биатлонистов России нет. В России демократия, в СБР – тоже, и никто не собирается затыкать Диме рот.

Об остальных конфликтах голоса российского биатлона, которые к биатлону никакого отношения не имели, вспоминать не будем, хотя их было достаточно.

>>> «За слова ответишь!»

«Да, скифы мы, да, #жиробасы мы»


Что было. Комментатор Василий Уткин конфликтовал со многими и часто. Обвинял ЦСКА в неспортивном характере матча с «Ростовом» в 2006 году, публиковал интересные подробности о Марате Измайлове и о сложностях, связанных с трансферами этого футболиста, оскорблял Виктора Гончаренко, когда тот возглавлял белорусский БАТЭ, недавно «наехал» на главу промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, заметив, что тот использует Mutko style.

Но приведём другой пример. В прошлом году, когда «Матч ТВ» только готовился к запуску, он публично конфликтовал через соцсети с руководителем канала Тиной Канделаки. Тогда ещё не было известно, будет ли комментатор работать на новом канале. И Уткин, и Канделаки обменивались колкими репликами. Дело дошло даже то того, что Тина Гивиевна назвала Василия «жиробасом». На что он ответил: «Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы./ Попробуйте, сразитесь с нами!/ Да, скифы мы, да, #жиробасы мы/ С раскосыми и жадными очами… (А. Блок)».

Чем закончилось. В итоге Уткин подписал контракт на работу с «Матч ТВ», но спустя непродолжительное время был уволен. Формальным поводом стала якобы работа в нетрезвом состоянии на одном из эфиров.

«Я не должен был критиковать команду, которую поддерживает власть»


Мы в топ-6, скажет после финиша тренер нашей сборной, которому мы смело присуждаем титул чемпиона мира по оправданиям.

Что было. Хоккейный комментатор Дмитрий Фёдоров раньше работал и на футболе на каналах «НТВ-Плюс». Но в одном из осенних обзоров чемпионата страны по футболу – 2007 он в несколько ироничной манере заявил, что «Зениту» не приходится напрягаться в некоторых матчах, так как результат предопределён. Главе «Газпрома» Алексею Миллеру, чья компания являлась владельцем и «НТВ-Плюс», и «Зенита», это очень не понравилось. По информации Фёдорова, именно Миллер отдал неофициальное распоряжение о запрете комментатору работать на футболе.

Чем закончилось. В итоге Дмитрий сосредоточился исключительно на хоккее. «В чём я тогда и был не прав – только в том, что не должен, работая в этой индустрии, критиковать команду, которую фактически поддерживает государственная власть. Получается фига в кармане: ты понимаешь, что работаешь на деньги «Газпрома», но в то же время позволяешь себе такие шуточки», — признал потом Фёдоров.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Кравцов Василий Уткин
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