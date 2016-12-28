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175 лет назад 2016
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Лучшие после немцев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Александр Круглов

Лучшие после немцев. Россияне — на подиуме «Рождественской гонки»

Ольга Подчуфарова и Алексей Волков взяли бронзовую награду в традиционной «Рождественской гонке» в Гельзенкирхене.
28 декабря 2016, среда. 22:30. Другие

Третьи на старте


Рождественская гонка проходила на арене «Шальке» уже в 15-й раз. От прежнего великолепия, когда в ней принимали участие все сильнейшие, а побеждал неизменно Бьорндален, не осталось и следа. В состав сборной России тренеры сразу отрядили Ольгу Подчуфарову, а с её партнёром колебались до последнего момента. Выбор был между призёром Олимпиады Евгением Гараничевым и специалистом по супермикстам Алексеем Волковым. В итоге именно Волков, не проведший ни одной гонки на Кубке мира, оказался в составе нашей команды.

В квалификации россияне смотрелись достойно, но по всем законам гостеприимства уступили хозяевам. Франциска Хильдебранд и Эрик Лессер одержали победу за счёт почти безупречной стрельбы и скорости на лыжне.
Вторыми стали также немцы Ванесса Хинц и Симон Шемпп, а затем финишировал Алексей Волков, который на последнем круге сумел убежать от австрийца Симона Эдера.

Немцы начинают и выигрывают


По регламенту основная гонка стартовала по результатам предварительного масс-старта. Спортсменам предстояло сделать девять кругов, а финишный гандикап был разделён пополам. Это позволило и соперникам сохранить шансы, и россиянам стартовать с небольшим отставанием от лидеров. Франциска Хильдебранд уверенно проехала все спуски и даже немного увеличила отрыв от Подчуфаровой.

Немки блестяще отстреляли на первом рубеже, а Подчуфарова получила круг штрафа, но тем не менее сохранила третью позицию. Главными соперниками россиян стали украинцы Пидгрушная и Семёнов и супружеская пара из Норвегии по фамилии Биркеланн. Приняв эстафету после лёжки, мужчины сразу же рванулись в борьбу, но Волков не отдал на дистанции ни одной секунды, надеясь проявить себя на стрельбе. Лессер и Шемпп зарубились на стрельбище, но Эрик пулемётной очередью сохранил свою первую позицию.

Волков также был безупречен на рубеже и не оставил шансов соперникам. 25 секунд оставляли надежду даже на высшую ступень пьедестала. Главными преследователями россиян стали Биркеланны, а украинцы после ошибок на рубеже вылетели из первой пятёрки. Габриэла Коукалова даже упала на спуске, но обошлась без повреждения винтовки. Хильдебранд получила круг штрафа, а Хинц была точна, что позволило немцам провести внутреннюю рокировку. Подчуфарова допустила два промаха и дала шикарный шанс своим соперницам. В преследователи россиянки выбились Доротея Вирер и Фанни Хурн, которые и передали эстафету одновременно с Алексеем Волковым.

Борьба за третье место


Шемпп чётко прошёл все спуски и первым открыл огонь по мишени, однако и он, и Лессер не обошлись без ошибок. Волков привёз на себе итальянца и норвежца, однако его уверенность в стрельбе поддерживала победа в стрелковом конкурсе, однако с работой в группе Шипулина Волков справляется не всегда и ушёл на дистанцию только четвёртым после двух кругов штрафа. Норвежцы вырвались на третье место, а австрийцы и итальянцы сели на хвост Волкову.

Подчуфарова пыталась на спусках атаковать норвежку, но отрыв от призового подиума только увеличивался. Ванесса Хинц не оставила шансов соперницам и даже своей подруге по команде Хильдебранд. В борьбе за третье место мазали и Подчуфарова, и Биркеланн и австрийка с итальянкой. Точна была лишь Пидгрушная, а отставание от лидеров перевалило за минуту. На третье место вырвались австрийцы, но россияне, итальянцы, украинцы и французы также были среди лидеров.

Волков чудо не совершил


Шемпп и Хинц сохранили лидерство после предпоследнего мужского этапа, хотя Лессер чистой стрельбой сохранил интригу. В битве за третье место верх взял Волков, не оставив шансов Эдеру и Семёнову. Отставание от лидеров по-прежнему переваливало за минуту, но россиянин занял чёткую третью позицию, а Подчуфарова её обороняла от Доротеи Вирер. Хинц промазала первым же выстрелом и затем допустила второй промах. Хильдебранд повторила её ошибки и сохранила статус-кво. Подчуфарова не обошлась без ошибок и уступила и норвежке, и француженке. Рубиться за бронзу оставалось Алексею Волкову, который на последний этап ушёл шестым.

Шемпп допустил всего один промах и обеспечил себе победу, а вторая немецкая команда в лице Эрика Лессера отстояла серебро. В борьбе за третье место соперники дружно промахивались, и лишь Волков не дрогнул на рубеже. В погоню за россиянином бросился именитый левша Эдер вместе с Биркеланном и Беатриксом. Алексей отличной отработал финишный круг и отстоял позицию на подиуме. Теперь главная задача югорчанина — вернуть себе место в основе на Кубке мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Алексей Волков Ольга Подчуфарова
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