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175 лет назад 2016
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Какие коньки были у Петра Первого, Гретцки, Буре, Овечкина
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Чо тупишь? Что прибивал Пётр Первый и где рисовал Овечкин

Как мячом переломить сталь? Что прибил к сапогам Пётр Первый? Откуда у овцы восьмой номер, зачем Гретцки батарейка и почему начал тупить Чо?
29 декабря 2016, четверг. 14:30. Другие
Если бы мудрые, но странные древние люди не придумали коньки, то зимних Олимпийских игр в истории не существовало бы. Вообще. В принципе. Реально, разве можно было бы целых две недели смотреть на одну только беготню на деревянных палках, хоть с ружьём, хоть без него? Как зимой может не быть хоккея и во что бы тогда играла «Красная машина»? В пожарных?

Привернуть острые лезвия к своим ногам, чтобы двигаться быстрее — такую чудовищную конструкцию действительно могли придумать только в глубокой древности. Первые упоминания о коньках появились чуть ли не в эпоху мезозоя, когда тогдашняя молодёжь каталась на костях животных. Сейчас коньки – это новейшие технологии, безупречное удобство, минимально возможный вес и идеальные аэродинамические свойства. «Чемпионат» собрал десяток любопытных историй, связанных с коньками. Воруют, ломают, тупят — в общем, делают, что хотят.

Пётр Первый поехал первым


По всей видимости, коньки в Россию, как и многие другие европейские новшества, привёз из-за границы Пётр Первый. Существует легенда, что в Европе лезвия коньков привязывали к обыкновенной обуви, а наш царь, которому этот утомительный процесс надоел, наглухо прибил лезвия к сапогам. Во время правления Петра катание на коньках на некоторое время широко распространилось и в нашей стране. А коньки названы так, оттого что передняя их часть иногда украшалась резной головой коня.

Коньки для левого поворота


В наши дни коньки применяются в четырёх олимпийских видах спорта. Самые простые коньки – хоккейные. Фигурные имеют выпуклую форму лезвия и зубцы на переднем конце, которые помогают спортсменам выполнять сложные технические элементы. На коньках для шорт-трека лезвие смещено в сторону, что облегчает прохождение левых (других в шорт-треке просто нет) поворотов малого радиуса. Наконец, самые сложные с технической точки зрения – коньки для конькобежного спорта, имеющие длинное, подвижное лезвие, позволяющее развивать большую скорость.

Нагреть ноги


Кажется, конструкция коньков настолько проста и хорошо проверена временем, что технологический прогресс не может её коснуться. Однако даже в этой области есть возможности для совершенствования. В 2007 году Уэйн Гретцки представил коньки «с подогревом». Встроенная литиевая батарея и накладка на лезвии позволяют уменьшить силу трения и вибрацию конька. Тем не менее к инновации в мире хоккея отнеслись скептически: спортсмены продолжают пользоваться классическими коньками.

Не тупи, да не тупым будешь


Для достижения победы хороши все средства. В этом был полностью уверен американский шорт-трекист Саймон Чо, когда перед стартом на чемпионате мира 2011 года решил немного затупить коньки конкуренту из Канады. Любопытно, что опередить соперника Саймону всё равно не удалось, а поскольку всё тайное становится явным, американцу пришлось признать вину, пусть и два года спустя. Чо был дисквалифицирован международной федерацией на два года и пропустил Игры в Сочи.

Украсть спецзаказ


Чемпион Олимпийских игр в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв год назад стал героем настоящей детективной истории. В ноябре у него прямо из машины украли коньки, сделанные по специальному заказу. Коньки помогли выиграть множество различных соревнований, в том числе Олимпиаду. После месяца интенсивных поисков спортивную обувь фигуристу всё-таки вернули. Вероятно, злоумышленники планировали продать пару на интернет-аукционе.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Фигурные коньки хоккейной звезды


В раннем детстве, понятное дело, мало кто мог предположить, что из того или иного юного спортсмена вырастет звезда мирового уровня. Карьера всех легендарных хоккеистов начинается либо во дворе, либо на замёрзшем пруду. Русская Ракета Павел Буре – не исключение из общего правила. Уже будучи выдающимся атлетом, он признался, что первые его коньки были фигурными. Ничего, кроме классического белого варианта, найти было невозможно. Тем не менее Павлу это не помешало стать легендой хоккея.

Могучая овца


В хоккее использование яркой, дизайнерской обуви распространено далеко не так широко, как, например, в футболе или баскетболе. Тем не менее некоторые звёзды российского и мирового хоккея выделяются на общем фоне. Александр Овечкин, в своё время рисовавший на коньках внушительного вида овцу с номером 8, на Олимпийских играх в Сочи выступал в коньках цвета российского триколора. Увы, победить нашей команде они не помогли, зато модель стала чрезвычайно популярной на российском рынке – многие любители хоккея захотели взять пример с кумира.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Благотворительность на лезвии конька


Если бы удалось найти первые коньки того же Буре, они наверняка очень дорого обошлись бы коллекционерам спортивной экипировки. Вообще, звёзды спорта часто выставляют свои коньки на благотворительные аукционы. Делали это и Гретцки, и Лемье. Несколько лет назад призёр Олимпиады в Ванкувере Зак Паризе отдал вырученные от продажи коньков средства пострадавшим от стихийных бедствий в Японии. Среди российских спортсменов свои коньки для помощи детям продавал Илья Авербух.

Люди, которые крепче металла


Недаром хоккей с мячом порой называют русским хоккеем. В нашей стране на ледяной площадке порой бьются так, что не выдерживают даже коньки. В 2011 году во время матча чемпионата России, который проходил в Ульяновске при температуре минус 26 градусов, сразу двое игроков лишились спортивной обуви: на морозе металл коньков становился хрупким и ломался при попадании мяча. Металл подвёл, а мужчины справились – матч был доигран: победила команда «Кузбасс», у них коньки оказались крепче.

Музейная ценность


Коньки легендарных хоккеистов иногда становятся настоящими музейными экспонатами, главными элементами коллекций. Коньки Валерия Харламова заняли видное место в Музее спортивной славы ЦСКА, открытом в 1980 году в преддверии московской Олимпиады. Чёрные, с жёлтыми полосами и следами напряжённой спортивной борьбы коньки привлекают внимание посетителей наряду с экипировкой Третьяка, Боброва, Рагулина и даже первой в истории вратарской маской Жака Планта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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