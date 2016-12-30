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175 лет назад 2016
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Гандбол. Мужская сборная России перед ЧМ-2017 выиграла турнир в Латвии
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Обойтись без повторов. От гандболистов потребовали побед

Усечённый состав, травмы и болезни игроков не помешали мужской сборной России выиграть последний турнир в календарном году.
30 декабря 2016, пятница. 10:45. Другие
>>> Торгованов: важно, чтобы у нас была команда. И сейчас она есть

Мужская сборная России по гандболу стала победителем Кубка Рижской думы — последнего турнира перед январским чемпионатом мира во Франции. Команда даже в усечённом составе довольно уверенно выиграла все три матча и отправилась на короткие новогодние каникулы.
А уже в начале следующего года подопечным Дмитрия Торгованова и Льва Воронина предстоит решать тяжелейшую задачу.

Разминка в Риге


На последний тренировочный сбор в нынешнем году тренеры нашей сборной вызвали всех тех, на кого рассчитывают и на чемпионате мира. И Дмитрий Торгованов, и Лев Воронин не раз подчёркивали, что дверь в состав команды не закрыта ни для кого. Но, судя по списку приглашённых, есть гандболисты, которым её просто не под силу открыть. Тренеры приняли такое решение — значит основания у них были. В столицу Латвии отправились не все, кто приехал в Новогорск. По разным причинам в Москве остались Сергей Шельменко, Глеб Калараш, Дмитрий Корнев, Александр Котов и Денис Васильев. А левый полусредний Азат Валиуллин прилетел непосредственно в Ригу, поскольку освободился от игр в немецком «Айзенахе» только 25 декабря.
Чемпионат мира во Франции совершенно точно станет последним турниром для тренерского тандема олимпийских чемпионов Сиднея Торгованов – Воронин.

Но основной костяк команды в последних матчах года поучаствовал. Три игры за три дня – три победы. Самым напряжённым получился стартовый матч против сборной Египта, который завершился со счётом 24:23 в пользу россиян. Победы над командами Латвии (27:19) и Беларуси (28:21) получились более убедительными, при этом с белорусами играли всего девять полевых игроков вместо обычных 14. Стоит отметить, что команды Египта и Беларуси, как и сборная России, сыграют на чемпионате мира во Франции, так что они решали те же задачи, что и россияне, – отработка игровых связей. Делать какие-то глубокие выводы по трём матчам в Риге не стоит, но можно отметить, что во всех играх наши ребята действовали с хорошим настроем. Сохранить бы его и на январь.

>>> Воронин: ничья со словаками – наша тренерская ошибка

«Задача – выход в полуфинал. Катар не должен повториться»


Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв, переизбранный на свой пост 26 декабря, как раз накануне рижского турнира, поставил перед мужской сборной России самую серьёзную задачу – выход в полуфинал чемпионата мира. Возможно, покажется слишком смело в отношении команды, которая провалила чемпионат мира – 2015 в Катаре, заняв только 19-е место, не попала на Олимпиаду-2016, а в недавних матчах отбора на чемпионат Европы с трудом добилась ничьих против команд Словакии и Черногории.
«Думаю, что все игроки сборной России прекрасно осознают меру ответственности накануне чемпионата мира. Если кто-то этого не понимает, то останется дома».

«Думаю, что все игроки сборной России прекрасно осознают меру ответственности накануне чемпионата мира. Если кто-то этого не понимает, то останется дома, без турнира, а остальные будут работать, вкалывать для достижения результата. В нашей команде нет, как в женской сборной, молодых дебютантов. Команда не имеет права выступить так же, как два года назад. Задача на мировое первенство-2017 – выход в полуфинал, задача-максимум – место в призовой тройке», — сказал Сергей Шишкарёв.

>>> Торгованов: в сборной все сильнейшие, резервов у нас почти нет

Последний шанс чемпионов


Чемпионат мира во Франции совершенно точно станет последним турниром для тренерского тандема олимпийских чемпионов Сиднея Торгованов – Воронин. После его завершения Лев Воронин сосредоточится на работе в должности генерального директора ФГР, которую после отчётно-выборной конференции занял без приставки «и.о.» Что касается Дмитрия Торгованова, то и для него турнир может стать последним в качестве главного тренера национальной команды в случае неудачи. Хотя многое зависит от того, что считать неудачей и будет ли в игре нашей сборной прогресс.

В настоящее время мужская сборная России – крепкий середняк мирового и европейского гандбола. И итоговый результат, как совершенно справедливо подметил Торгованов, будет зависеть от качества подготовки на заключительном сборе. Команда после каникул вновь соберётся 2 января, сыграет два контрольных матча с белорусами, а 11 января улетит во Францию. Соперниками нашей сборной по групповому турниру ЧМ-2017 будут команды Франции, Японии, Бразилии, Норвегии и Польши. Для выхода в плей-офф необходимо занимать место в четвёрке лучших.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Мужская сборная России - Гандбол Дмитрий Торгованов
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