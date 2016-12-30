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Главные итоги 2015 года в биатлоне
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Провалы на трассах и в лабораториях. Чем жил биатлон в 2015 году

Безмедальный чемпионат мира, дамоклов меч Макларена, звёздная свадьба и лучики надежды на возрождение российского биатлона.
30 декабря 2016, пятница. 12:45. Другие

Провал года


0 медалей в 11 гонках — этот худший результат в истории российского биатлона был зафиксирован на чемпионате мира в Хольменколлене. Каждый день мы искренне верили, что наши биатлонисты откроют счёт медалям, однако падения, ветер и далеко не лучшая подготовка всякий раз вставали на пути наших надежд. Апофеозом краха стала мужская эстафета, где Евгений Гараничев пятый год подряд на главном старте года посетил штрафной круг. Команда оказалась не подведена к главному старту, что привело к смене тренерского штаба у женщин и изменении концепции подготовки. Начало нового сезона показывает, что работа над ошибками была проведена должным образом.

Скандал года


В разгромном докладе Ричарда Макларена о допинговой системе в российском спорте биатлон не входит в число самых замазанных видов спорта, однако именно IBU стала одной из первых федераций, рассмотревшей это скандальное дело. До точки в этой истории ещё далеко, но пока сборная России рискует лишиться двух медалей сочинской Олимпиады и потерять несколько действующих спортсменов, которые пока не отстранены, но находятся под подозрением.
На фоне этой информации иностранные спортсмены и целые сборные начали грозить бойкотом российскому этапу Кубка мира, вынудив СБР отказаться от международных стартов в этом сезоне. Возможность спокойно тренироваться и выступать для наших спортсменов сегодня дороже.

Открытие года


Антон Бабиков не был лидером в талантливой юниорской плеяде своего возраста и в сборную пробился позже тех же Цветкова и Елисеева после того, как пару сезонов тренировался в сборной не по рейтингу, а по доверию Александра Касперовича. Чутьё не подвело теперь уже главного тренера сборной, и за прошедший сезон Бабиков закрепился в четвёрке лучших биатлонистов России. Для начала он обыграл Евгения Гараничева на чемпионате Европы в Тюмени в финишном противостоянии, а в декабре одержал первую в карьере победу и стал единственным в сезоне победителем Фуркада.

Герой года


Такое впечатление, что перенесённый два года назад мононуклеоз не убил, а только сделал сильнее французского супермена. В минувшем году он превзошёл даже Бьорндалена времён расцвета карьеры. С чемпионата мира привёз четыре золота, а в какой-то момент казалось, что способен забрать всё личное золото. Пятый кряду Кубок мира забрал практически без борьбы, а новый сезон начал в фантастическом темпе, выиграв семь из восьми гонок на старте сезона. Антону Шипулину и другим соперникам остаётся лишь надеяться, что после Нового года у Мартена начнётся спад.

Свадьба года


То, о чём уже три года судачили в биатлонных кулуарах, наконец стало известно всей широкой общественности. Весной самые титулованные биатлонисты в истории Олимпиад — Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален — объявили о своей помолвке и ожидании первенца. Биатлонная свадьба века состоялась в июле, а уже 1 октября великие биатлонисты стали родителями. Девочку решили назвать популярным в России и Беларуси именем Ксения, а мама почти тут же приступила к тренировкам. Уже в январе Домрачева должна вернуться на трассы.

Возвращение года


Спустя три года поиска себя и скитаний по второстепенным стартам олимпийская чемпионка Светлана Слепцова вернулась в состав основной сборной. В ноябре она показала отличную готовность и стала единственной спортсменкой из группы Валерия Медведцева на Кубке мира. И хотя ни в одной из декабрьских гонок Светлана не напомнила себя прежнюю, к ней была прикована масса внимания поклонников и критиков. Последние вынуждены замолчать после блестящей победы Слепцовой на отборе в Чайковском, но споры о её нахождении в сборной продолжатся и в январе.

Вершина года


Антхольц — не только высшая точка на Кубке мира по биатлону, но и самый успешный для россиян этап уходящего года. По уже доброй традиции в Южный Тироль приехал президент СБР Александр Кравцов, который в это время отмечает день рождения. Биатлонисты поздравили его от души и за шесть гонок одержали сразу четыре победы и завоевали семь медалей. Успех этот оказался сколь ярким, столь и преждевременным. После этого до конца сезона на подиум поднимался только Антон Шипулин на заокеанских этапах Кубка мира.

Позор года


Заокеанские этапы Кубка мира оказались худшим, что можно представить в современном биатлоне. Мы, словно на машине времени, перенеслись на 30 лет назад, когда соревнования сопровождались ужасной «кривой» картинкой с деревенских стадионов, на трибунах которых собиралось в лучшем случае полтысячи зевак. В быту условия были также ниже плинтуса. По словам представителей команд, биатлонистов селили в прокуренных придорожных мотелях, а кормили пиццей и прочим фаст-фудом. Однако президент американской федерации биатлона Макс Кобб пытается пристыдить Тюмень, а не своих соотечественников.

Сенсация года


Когда в успех женской сборной России не верил уже никто, а над нашими биатлонистами сгустились тучи допинговых обвинений, сквозь серые чешские облака выглянул лучик солнца. Татьяна Акимова, о прогрессе которой до этого мы больше слышали от тренеров, чем видели его сами, потрясла весь биатлонный мир яркой и волевой победой в спринте, а после того как и в преследовании попала на пьедестал, доказала, что этот успех был не случаен. Хочется пожелать Татьяне не останавливаться на достигнутом после Нового года и сохранить место в десятке лучших биатлонисток мира.

Звезда года


В Германии затихший после многих лет относительных неудач интерес к биатлону вспыхнул с новой силой. Виной тому появление долгожданной звезды первой величины, которой по праву можно назвать Лауру Дальмайер. Об уроженке Баварии складывают новые песни, ради неё люди снова идут на стадионы и в спортбары. Дальмайер украшает обложку (где выглядит гораздо симпатичнее, чем в жизни) последнего в уходящем году журнала Biathlonworld и с первой до последней гонки декабря сохраняет лидерство в Кубке мира. У вас есть ещё сомнения в верности нашего прогноза, который мы дали, когда на Дальмайер был коэффициент 4,6?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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30 декабря 2016, пятница
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