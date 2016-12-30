8 самых сексуальных девушек из мира спорта по версии MAXIM

Анна Кастерова
Место в рейтинге: 20
Журналистка и телеведущая Анна Кастерова вошла в мир спорта как жена знаменитого хоккеиста Евгения Малкина. Она подарила звезде сборной России сына Никиту.
Фото: maximonline.ru
Анна Кастерова
Виктория Лопырева
Место в рейтинге: 27
Несмотря на расставание с Фёдором Смоловым, Виктория Лопырёва остаётся человеком футбольным – появляется на трибунах, в телеэфирах спортивных передач и, главное, является послом чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону.
Фото: maximonline.ru
Виктория Лопырева
Каролина Севастьянова
Место в рейтинге: 38
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике и одна из главных красавиц отечественного спорта. На данный момент является лицом букмекерской компании «Лига Ставок».
Фото: maximonline.ru
Каролина Севастьянова
Дарья Клишина
Место в рейтинге: 39
По соседству с Каролиной в рейтинге MAXIM – легкоатлетка Дарья Клишина, изрядно понервничавшая по поводу своего участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но не утратившая свою красоту и грацию.
Фото: maximonline.ru
Дарья Клишина
Мария Шарапова
Место в рейтинге: 46
Допинговый скандал оставил самую известную нашу спортсменку без нескольких спонсоров и крупных турниров, но не без любви болельщиков.
Фото: maximonline.ru
Мария Шарапова
Юлия Ефимова
Место в рейтинге: 74
Ещё одна действующая спортсменка в рейтинге. Через Спортивный арбитраж отстояла право участвовать в Олимпиаде-2016, где завоевала две серебряные медали.
Фото: maximonline.ru
Юлия Ефимова
Санта Димопулос
Место в рейтинге: 77
Девушка с самых новогодним именем. В прошлом — чемпионка мира по фитнесу, солистка группы «ВИА Гра», ну и просто красавица.
Фото: maximonline.ru
Санта Димопулос
Мария Кириленко
Место в рейтинге: 93
Известная теннисистка в этом году объявила о завершении карьеры и переходе на тренерское поприще. Но своей грациозности и обаяния ничуть не растеряла.
Фото: maximonline.ru
Мария Кириленко