Передумавший самоубийца и хака хакеров. Главные удивления года

На равных с королём

Медаль через удушение

Именно благодаря Карякину интерес к матчу как минимум в России был просто колоссальным.

«Ноу криминалити»

Придуманное ограбление

Паралимпиада с российским флагом

Хакеры из Fancy Bear сумели вскрыть базы данных ВАДА и опубликовали правду о терапевтических исключениях.

Эвтаназия на коляске

Ничтожества, предатели и рукоприкладство

Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина в 41 год выступила на Олимпиаде и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Хака на бадминтонной площадке

Семь Олимпиад на гимнастическом помосте

Вся правда о терапевтических исключениях

2016 спортивный год выдался весьма насыщенным. Событий было столько, что и на несколько лет хватит. Хватало и людей, поступки которых вызвали огромное удивление. Либо с положительной стороны, либо с отрицательной. Мы отобрали лишь 10 персон, но на самом деле их было гораздо больше.Российский гроссмейстерсумел удивить дважды за год. В марте в Москве он выиграл турнир претендентов, хотя до начала соревнований считался одним из аутсайдеров. Его победа получилась не просто убедительной, а ещё и красивой. В последнем туре, когда Карякина устраивала ничья, он победил американца Фабиано Каруану. В ноябре россиянин на равных бился за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, хотя эксперты предрекали Карякину быстрое поражение. Именно благодаря Карякину интерес к матчу как минимум в России был просто колоссальным. Сергей был в шаге от победы, но уступил на тай-брейке, получив при этом право без отбора участвовать в следующем турнире претендентов.Удивил борец греко-римского стиля. В полуфинальной схватке на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро хорват Божо Старчевич применил против Власова запрещённый удушающий приём, в результате которого Роман потерял сознание. Рефери поединка разобрался в ситуации, дал российскому борцу возможность восстановиться и продолжить схватку. И Власов в итоге сумел выиграть, а затем в финале поборол датчанина Марка Мадсена и стал двукратным олимпийским чемпионом.Казалось бы, что ещё нужно, чтобы убрать человека с занимаемой должности? Бесконечные допинг-скандалы, отстранение легкоатлетов и штангистов от Олимпиады, отстранение всей сборной России от Паралимпиады, докладс прямыми обвинениями в адрес Министерства спорта РФ. И постоянные слова о готовности нести ответственность за всё происходящее в отечественном спорте. Но вместо того чтобы добровольно подать в отставку, Виталий Мутко из министерского кресла удивительным образом пересел в вице-премьерское. А после этого – второй доклад Макларена, перенос из России крупнейших турниров и реальная угроза отстранения всей команды от зимних Игр-2018. Но, как говорится, «ноу криминалити».Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию из СШАпредстал сказочником не хуже Андерсена. Он придумал историю с ограблением в Рио-де-Жанейро, пытаясь скрыть собственное недостойное поведение на автозаправке. В состоянии сильного алкогольного опьянения Лохте вместе с несколькими партнёрами по команде устроил на заправке дебош, а затем попытался убедить всех, что преступники, переодетые в полицейских, угрожали спортсменам оружием и отобрали кошельки. Правда выяснилась через несколько дней. От Лохте отвернулись спонсоры, он был дисквалифицирован на 10 месяцев, а извиняться за его поведение пришлось представителям НОК США.Весь мир удивлённо смотрел, как на церемонии открытия Паралимпийских игр на «Маракане» 8 сентября всё же появился российский флаг, хотя сборная России в полном составе не была допущена до соревнований. Сотрудник Министерства спорта и туризма Беларуси Андрей Фомочкин не побоялся возможных санкций и пронёс флаг России по стадиону. На следующий день он был лишён аккредитации. «Знаете, личные убеждения выше всего. Я покидаю Рио-де-Жанейро, но сердцем остаюсь с нашими паралимпийцами», — заявил Фомочкин.Российские бизнесмены отблагодарили его за этот поступок ключами от квартиры в Москве.Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках бельгийка Марике Вервут до старта Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро просто шокировала весь мир, заявив о возможной эвтаназии. По словам спортсменки, ей стало крайне тяжело справляться с болезнью – прогрессирующим заболеванием мышц. Вервут даже попросила, чтобы не было никаких пышных похорон. Спустя полтора месяца 37-летняя бельгийка решила, что добровольно уходить из жизни она ещё не готова. В Бразилии Марике Вервут стала серебряным призёром Паралимпиады, после чего объявила о завершении спортивной карьеры.Удивил в уходящем году президент Федерации спортивной борьбы России, после Игр-2016 успевший переизбраться на эту должность. По ходу Олимпиады он оскорбил нескольких представительниц женской сборной России. Серебряных призёровон назвал ничтожествами, а не сумевшую попасть в полуфиналударил и назвал предательницей. Мамиашвили сначала отрицал всё случившееся, но потом принёс извинения и всей команде, и лично Тражуковой. Своё поведение он объяснил сильным нервным напряжением и ответственностью за результат, которая лежала на команде.Удивили в 2016 году российские бадминтонисты, уровень игры которых настолько вырос, что позволяет считать их одной из сильнейших пар мира. Они победили на турнире Yonex All England – неофициальном чемпионате мира, обыграв на пути к победе всех фаворитов. И отметили они свою победу удивительным образом, исполнив танец хака, традиционный для сборной Новой Зеландии по регби.К сожалению, на Олимпиаде наша пара до медалей не добралась – сказались последствия разрыва ахилла, который получил Иван Созонов вскоре после победы на старейшем турнире мира.Гимнастка из Узбекистанасумела в очередной раз удивить абсолютно всех. Казалось, что она объявит о завершении карьеры, а двукратная чемпионка мира ещё в составе сборной СССР и олимпийская чемпионка в составе Объединённой команды сумела пробиться на Игры-2016. И не просто в 41 год поучаствовала в седьмой подряд Олимпиаде, а завоевала право выступить в финале в опорном прыжке. Конечно, за медали Чусовитина не боролась, но была включена в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество выступлений на Олимпийских играх. Завершать карьеру Чусовитина не собирается и планирует выступить на чемпионате мира – 2017 в Монреале.Удивили мир и хакеры из Fancy Bear. Они сумели вскрыть базы данных ВАДА и опубликовали сотни документов, показывающих, как спортсмены с терапевтическими исключениями на приём запрещённых препаратов побеждают своих соперников. Неизвестные хакеры, которых ВАДА считает российскими, обнаружили и многие другие документы, и не только в базах ВАДА, показывающие изнанку мирового спорта. Но никаких значимых последствий эти громкие разоблачения не повлекли.