Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Люди из мира спорта, которые удивили нас в 2016 году
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Передумавший самоубийца и хака хакеров. Главные удивления года

Потеря сознания, отменённая эвтаназия, хака на бадминтоне, запрещённый флаг, рукоприкладство – поступки и слова людей, которые нас удивили.
30 декабря 2016, пятница. 16:30. Другие
2016 спортивный год выдался весьма насыщенным. Событий было столько, что и на несколько лет хватит. Хватало и людей, поступки которых вызвали огромное удивление. Либо с положительной стороны, либо с отрицательной. Мы отобрали лишь 10 персон, но на самом деле их было гораздо больше.

На равных с королём


Российский гроссмейстер Сергей Карякин сумел удивить дважды за год. В марте в Москве он выиграл турнир претендентов, хотя до начала соревнований считался одним из аутсайдеров. Его победа получилась не просто убедительной, а ещё и красивой. В последнем туре, когда Карякина устраивала ничья, он победил американца Фабиано Каруану. В ноябре россиянин на равных бился за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, хотя эксперты предрекали Карякину быстрое поражение. Именно благодаря Карякину интерес к матчу как минимум в России был просто колоссальным. Сергей был в шаге от победы, но уступил на тай-брейке, получив при этом право без отбора участвовать в следующем турнире претендентов.

>>> Взломанный автобус. Почему Карякин не устоял перед чемпионом

Медаль через удушение


Удивил борец греко-римского стиля Роман Власов. В полуфинальной схватке на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро хорват Божо Старчевич применил против Власова запрещённый удушающий приём, в результате которого Роман потерял сознание. Рефери поединка разобрался в ситуации, дал российскому борцу возможность восстановиться и продолжить схватку. И Власов в итоге сумел выиграть, а затем в финале поборол датчанина Марка Мадсена и стал двукратным олимпийским чемпионом.
Именно благодаря Карякину интерес к матчу как минимум в России был просто колоссальным.

«Ноу криминалити»


Казалось бы, что ещё нужно, чтобы убрать человека с занимаемой должности? Бесконечные допинг-скандалы, отстранение легкоатлетов и штангистов от Олимпиады, отстранение всей сборной России от Паралимпиады, доклад Ричарда Макларена с прямыми обвинениями в адрес Министерства спорта РФ. И постоянные слова о готовности нести ответственность за всё происходящее в отечественном спорте. Но вместо того чтобы добровольно подать в отставку, Виталий Мутко из министерского кресла удивительным образом пересел в вице-премьерское. А после этого – второй доклад Макларена, перенос из России крупнейших турниров и реальная угроза отстранения всей команды от зимних Игр-2018. Но, как говорится, «ноу криминалити».

Придуманное ограбление


Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию из США Райан Лохте предстал сказочником не хуже Андерсена. Он придумал историю с ограблением в Рио-де-Жанейро, пытаясь скрыть собственное недостойное поведение на автозаправке. В состоянии сильного алкогольного опьянения Лохте вместе с несколькими партнёрами по команде устроил на заправке дебош, а затем попытался убедить всех, что преступники, переодетые в полицейских, угрожали спортсменам оружием и отобрали кошельки. Правда выяснилась через несколько дней. От Лохте отвернулись спонсоры, он был дисквалифицирован на 10 месяцев, а извиняться за его поведение пришлось представителям НОК США.

>>> Порвать на российский флаг. Кто на Паралимпиаде реально больной

Паралимпиада с российским флагом


Весь мир удивлённо смотрел, как на церемонии открытия Паралимпийских игр на «Маракане» 8 сентября всё же появился российский флаг, хотя сборная России в полном составе не была допущена до соревнований. Сотрудник Министерства спорта и туризма Беларуси Андрей Фомочкин не побоялся возможных санкций и пронёс флаг России по стадиону. На следующий день он был лишён аккредитации. «Знаете, личные убеждения выше всего. Я покидаю Рио-де-Жанейро, но сердцем остаюсь с нашими паралимпийцами», — заявил Фомочкин.
Российские бизнесмены отблагодарили его за этот поступок ключами от квартиры в Москве.
Хакеры из Fancy Bear сумели вскрыть базы данных ВАДА и опубликовали правду о терапевтических исключениях.

Эвтаназия на коляске


Победительница Паралимпиады-2012 в гонках на колясках бельгийка Марике Вервут до старта Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро просто шокировала весь мир, заявив о возможной эвтаназии. По словам спортсменки, ей стало крайне тяжело справляться с болезнью – прогрессирующим заболеванием мышц. Вервут даже попросила, чтобы не было никаких пышных похорон. Спустя полтора месяца 37-летняя бельгийка решила, что добровольно уходить из жизни она ещё не готова. В Бразилии Марике Вервут стала серебряным призёром Паралимпиады, после чего объявила о завершении спортивной карьеры.

Ничтожества, предатели и рукоприкладство


Удивил в уходящем году президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, после Игр-2016 успевший переизбраться на эту должность. По ходу Олимпиады он оскорбил нескольких представительниц женской сборной России. Серебряных призёров Наталью Воробьёву и Валерию Коблову он назвал ничтожествами, а не сумевшую попасть в полуфинал Инну Тражукову ударил и назвал предательницей. Мамиашвили сначала отрицал всё случившееся, но потом принёс извинения и всей команде, и лично Тражуковой. Своё поведение он объяснил сильным нервным напряжением и ответственностью за результат, которая лежала на команде.
Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина в 41 год выступила на Олимпиаде и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Хака на бадминтонной площадке


Удивили в 2016 году российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов, уровень игры которых настолько вырос, что позволяет считать их одной из сильнейших пар мира. Они победили на турнире Yonex All England – неофициальном чемпионате мира, обыграв на пути к победе всех фаворитов. И отметили они свою победу удивительным образом, исполнив танец хака, традиционный для сборной Новой Зеландии по регби.

К сожалению, на Олимпиаде наша пара до медалей не добралась – сказались последствия разрыва ахилла, который получил Иван Созонов вскоре после победы на старейшем турнире мира.

Семь Олимпиад на гимнастическом помосте


Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина сумела в очередной раз удивить абсолютно всех. Казалось, что она объявит о завершении карьеры, а двукратная чемпионка мира ещё в составе сборной СССР и олимпийская чемпионка в составе Объединённой команды сумела пробиться на Игры-2016. И не просто в 41 год поучаствовала в седьмой подряд Олимпиаде, а завоевала право выступить в финале в опорном прыжке. Конечно, за медали Чусовитина не боролась, но была включена в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество выступлений на Олимпийских играх. Завершать карьеру Чусовитина не собирается и планирует выступить на чемпионате мира – 2017 в Монреале.

>>> Бабушка гимнастики. Спортсменка из СССР идёт к вечному рекорду

Вся правда о терапевтических исключениях


Удивили мир и хакеры из Fancy Bear. Они сумели вскрыть базы данных ВАДА и опубликовали сотни документов, показывающих, как спортсмены с терапевтическими исключениями на приём запрещённых препаратов побеждают своих соперников. Неизвестные хакеры, которых ВАДА считает российскими, обнаружили и многие другие документы, и не только в базах ВАДА, показывающие изнанку мирового спорта. Но никаких значимых последствий эти громкие разоблачения не повлекли.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Другие
30 декабря 2016, пятница
17:53 Трипуть: чего только не было после падения — боли дикие, отчаяние и 8 операций
17:43 Мамун: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро у меня получилось всё отпустить
17:30 Карякин вышел в лидеры ЧМ по блицу за пять туров до конца
17:15 Трефилов: сказал игроку, куда приправлю её селфи-палку, если мы не выиграем
17:03 Домрачева вошла в предварительный состав сборной Беларуси на этап в Оберхофе
16:46 Отстранение РФ от Паралимпиады заняло 3-е место в списке достижений МПК за год
16:31 Допинговая комиссия FIS отклонила апелляции шести российских лыжников
15:51 Федерация бобслея России не согласна с решением об отстранении скелетонистов
15:48 Тренер Третьякова: Саша таблетки отказывается пить, не то что что-то принимать
15:06 Шнайдер: у меня не было информации о допинге у скелетонистов до и во время ОИ
14:42 Источник: IBSF отстранила Третьякова, Никитину, Орлову и Потылицыну
14:38 Действующий чемпион мира Андерсон вышел в 1/4 финала ЧМ по дартсу
13:57 Власенко: хотим создать в водном поло аналог КХЛ
13:47 IBSF временно отстранила от соревнований четырёх российских скелетонистов
13:25 Гараничев: чаще занимайтесь спортом и болейте за сборную РФ по биатлону
13:18 Мутко: в обвинениях в наш адрес нет правды. Манипуляции с пробами невозможны
12:44 Торгованов: на последнюю игру не смог заявить 5 человек, но нет худа без добра
12:16 Ологонова: если бы родители совсем против были, я бы не занималась борьбой
11:35 Свидлер: в Нью-Йорке Карякин не озадачил Карлсена нигде, для меня это загадка
11:07 Мельникова: на ОИ мне было безумно страшно, не знаю, как вообще сделала всё
10:40 Глава ФФР: нам удалось отстоять российского судью на Олимпийские игры — 2018
10:31 Ассоциация юристов России поможет ОКР в правовой защите спортсменов РФ
09:54 Трое россиян прошли квалификацию в первом старте «Турне четырёх трамплинов»
09:36 Коляда: когда сказали, что нужно вернуться к старой программе, было обидно
09:26 Шахмурадов: лидерам женской сборной РФ по борьбе перед ОИ не хватило практики
09:12 FEI применит новую систему оценки КЮРов на финале Кубка мира по выездке
02:32 Телеведущий сбрил бороду, которую носил 109 дней из-за поражений «Браунс»
00:56 Климов: не исключаю, что по окончании карьеры стану тренером
29 декабря 2016, четверг
23:53 Эфиопы не смогут выступать на международных турнирах после дисквалификации
23:34 Оберхофер: нет смысла говорить о допинге в России, пока не проверят пробы
22:48 Карлсен: в какой-то момент игры с Карякиным я просто оцепенел
22:18 Соловьёв: этот Новый год я обязательно встречу со своей любимой мамой
21:45 Горнолыжница Шиффрин победила в слаломе на этапе КМ в Австрии
21:40 Менеджер Карякина: победа на ЧМ по блицу будет фантастическим завершением года
21:29 Источник: в 2011 году Уиггинсу доставили пакет с неизвестным препаратом
21:11 Московское «Динамо» победило одноклубников из Казани в ЧР по хоккею с мячом
21:03 Шахматистка Костенюк вышла в лидеры после первого дня ЧМ по блицу
21:03 «Волга» победила «Старт» и сохранила лидерство в группе «Запад» ЧР по бенди
21:02 Карякин и Карлсен лидируют после 12 туров ЧМ по блицу в Дохе
20:50 «Водник» в гостях переиграл «Родину» в ЧР по хоккею с мячом
20:20 Крейвен: МПК отменит отстранение ПКР при условии полной прозрачности
20:15 Боброва: мы дважды заканчивали, но приходила мысль — хотим кататься дальше
19:45 В Москве состоится спортивный фестиваль Sport States
19:36 «Уральский трубник» разгромил «Сибсельмаш» в матче ЧР по хоккею с мячом
18:23 Ефимова: в России чёрный пиар — лучший пиар
Все новости RSS
Верите ли вы, что 6 российских лыжников, выступавших в Сочи-2014, употребляли допинг?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+