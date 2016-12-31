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175 лет назад 2016
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Главные провалы и поражения российского спорта в 2016 году
Фото: Reuters
Текст: Андрей Шитихин

Замесить и нарубить. Главные поражения российского спорта

Королев замесили, борцов киданули, пляжников закопали, шаманов погасили — российский спорт в 2016 году получил немало приличных оплеух.
31 декабря 2016, суббота. 10:15. Другие

Антирекорд на все времена


Выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене получилось просто позорным. Российская команда во главе с Антоном Шипулиным не смогла выиграть не просто ни одной золотой, а ни одной медали вообще. Если бежали – то не попадали, если попадали – не бежали, а чаще всего и не бежали, и не попадали. После окончания чемпионата мира глава СБР Александр Кравцов заявил, что его аналитическая группа предсказывала такой результат, но всё равно до последнего верилось в лучшее. Последний раз наша команда не выигрывала медалей на чемпионатах мира в 1978 году, но тогда разыгрывалось три комплекта наград. Сейчас же разыгрывается по 11 комплектов. Такой результат невозможно превзойти, его можно только повторить.
Российская команда во главе с Антоном Шипулиным не смогла выиграть не просто ни одной золотой, а ни одной медали вообще.
→ Призрак биатлон. У России по-прежнему ни одной медали

Совсем не парное катание


На чемпионате мира, который прошёл в конце марта – начале апреля в американском Бостоне, вся сборная
России выступила неудачно. За исключением девушек: Евгения Медведева и Анна Погорилая принесли национальной команде золото и бронзу, иначе было бы совсем тоскливо. Но если к результатам наших танцоров на крупнейших турнирах болельщики уже привыкли, как и к результатам мужчин, то неудача в парном катании казалась настоящим провалом. Ведь именно в парном катании фаворитами уже с давних пор считались либо советские, либо российские пары. Но в США ни один из наших дуэтов не смог подняться на пьедестал почёта, в том числе и олимпийские чемпионы 2014 года Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Непонятно, зачем вообще им нужно было возвращаться в спорт после сочинских Игр – явно не для золота чемпионата Европы. В Бостоне они показали худший прокат в карьере и стали только шестыми. А затем вновь ушли.

Выгнали из песочницы


Впервые за последние восемь лет сборная России по пляжному футболу не смогла завоевать ни одного трофея. Если судить по результатам на конкретных турнирах, всё не так уж и плохо: бронза на Кубке Европы, бронза в Суперфинале Евролиги, бронза Межконтинентального кубка. И по количеству побед во всех этих турнирах сборная России гораздо лучше многих команд, пробившихся на чемпионат мира. А вот двукратные чемпионы мира сделать это не сумели, заняв в квалификационном турнире только пятое место. Единственное поражение от сборной Польши лишило наших футболистов шансов на пляжный мундиаль, и это можно считать провалом. В спорте важен только результат, и никакие бронзы других турниров путёвку на чемпионат мира не заменят.
В спорте важен только результат, и никакие бронзы других турниров путёвку на чемпионат мира не заменят.
→ Период полураспада. Почему одно поражение России изменит всё

Падение титана


Крайне неудачно выступил на Играх-2016 один из фаворитов в турнире по вольной борьбе в супертяжёлом весе россиянин Билял Махов. Спортсмен, который в 2015 году в Лас-Вегасе боролся сразу в двух стилях и стал двукратным бронзовым призёром чемпионата мира, в Рио-де-Жанейро проиграл в квалификационном раунде украинцу Алану Засееву. Проиграл просто безвольно, не сделав ни одного результативного действия. На Олимпиаде в Бразилии у нашей сборной по борьбе было много обидных поражений – чего стоят финалы с участием Натальи Воробьёвой и Валерии Кобловой, например. Нло поражение Махова – это позор. И сразу после Рио-де-Жанейро прекратились разговоры о том, куда же податься Билялу – остаться в борьбе или перейти в UFC.

Нашаманили на трамплине


Для сборной России по прыжкам в воду 2016 год стал крайне неудачным. Несколько медалей чемпионата Европы в Лондоне можно не брать в расчёт, так как турнир получился второстепенным из-за подготовки к Олимпийским играм. А вот на самой Олимпиаде и на Кубке мира в том же Рио-де-Жанейро российские прыгуны выступили из рук вон плохо. Вице-президент ФПВР Глеб Гальперин даже обвинил теперь уже бывшего главного тренера команды Олега Зайцева в том, что в своей работе он пользуется услугами шамана (физиотерапевта Сергея Касьяненко), предпочитая его советы проверенным методикам. О причинах неудачи можно говорить долго, но факт остаётся фактом – ни одной медали на главном турнире года, а олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров за один из своих прыжков в Бразилии получил «баранку».

Не попали по мячу


Одной из самых громких неудач стало выступление женской и мужской волейбольных команд на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Болельщики и специалисты рассчитывали, что обе команды привезут домой медали. Но девушки проиграли в четвертьфинале команде Сербии, а мужчины сначала были разгромлены в полуфинале бразильцами, а потом уступили американцам в матче за бронзу. Наставники сборных Владимир Алекно и Юрий Маричев после Игр-2016 покинули свои посты.

→ Трефилов: молодые месят наших королев, а они молчат

«Замесили» королев


Неудачно сложился для женской сборной России по гандболу чемпионат Европы в Швеции. В августе российская команда триумфально выступила на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а через четыре месяца подопечные Евгения Трефилова заняли только седьмое место на континентальном чемпионате. Да, команда более чем наполовину обновилась, да, времени на подготовку было очень мало, но не попасть хотя бы в шестёрку на Евро – такое невозможно было предположить. По выражению Трефилова, наших «королев» просто «замесили». Сборная России не попала напрямую на чемпионат мира в Германии и теперь летом сыграет стыковые матчи с командой Польши – одним из самых неудобных для себя соперников.
Команда более чем наполовину обновилась, да, времени на подготовку было очень мало, но не попасть хотя бы в шестёрку на Евро – такое невозможно было предположить.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Антон Шипулин Билял Махов Максим Траньков Татьяна Волосожар
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