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175 лет назад 2016
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Евгений Трефилов
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году

В 2016 году российские атлеты одержали немало ярких побед. Вспоминаем триумф гандболисток, успех гимнасток, игру Карякина и бег Кулижникова.
31 декабря 2016, суббота. 14:15. Другие
Уходящий год для российского спорта получился крайне трудным. Мельдоний, отсутствие легкоатлетов, отстранение паралимпийцев, доклад Макларена, проблемы в биатлоне, лыжных гонках, бобслее – всех тёмных пятен и не упомнишь. Но были и радостные моменты. Российские атлеты на мировых аренах одержали немало ярких побед, порадовав болельщиков и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. За несколько часов до завершения 2016 года вспоминаем главные успехи наших спортсменов.

Триумфальное шествие Медведевой


Совсем недавно, в преддверии новогодних праздников в Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию, показавший, что нашим девушкам равных в мире нет. Представить себе гегемонию россиянок ещё лет
пять-шесть назад было невозможно, но всё меняется очень быстро. На весеннем чемпионате мира в Бостоне Евгения Медведева, поразив всех соперниц, судей и зрителей, показала первый результат, установив новый мировой рекорд. Бронзовую награду завоевала Анна Погорилая. За два месяца до этого на чемпионате Европы в Братиславе Евгения и Анна расположились на тех же позициях, но между ними вклинилась не американка Вагнер, а ещё одна россиянка – Елена Радионова. Так что женское катание в этом году приносило болельщикам лишь приятные эмоции. И что-то подсказывает нам, что ровно через год снова будет повод включить фигурное катание в список главных побед уходящего 2017 года.

Сохранённые титулы Кулижникова


На чемпионатах мира в Сеуле и Коломне главным героем тоже был россиянин на коньках. Он вряд ли умеет делать тройной лутц или дорожку из шагов, зато быстрее всех в мире преодолевает дистанцию 500 или 1000 метров. Начало 2016 года для Павла Кулижникова получилось выдающимся. В середине февраля он выиграл две золотые награды на отдельных дистанциях в Подмосковье, а через две недели уже блистал в Корее в спринтерском многоборье. В начале марта появилась информация о положительной пробе Кулижникова на мельдоний, грозившая пожизненной дисквалификацией. Однако после детального расследования все обвинения с конькобежца были сняты, а титулы сохранены. Так что в предолимпийский сезон Павел вошёл в статусе пятикратного чемпиона мира.
Кулижников вряд ли умеет делать тройной лутц или дорожку из шагов, зато быстрее всех в мире преодолевает дистанцию 500 или 1000 метров.
Павел Кулижников
Фото: РИА Новости

Павел Кулижников

Олимпийское золото Короля Треф


Главным спортивным событием года, конечно, была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Несмотря на все допинговые скандалы, россияне выступили в Бразилии неплохо. Были сенсационные провалы, были неожиданные успехи. Но одна победа всё же стоит особняком. От Короля Треф и его королев перед началом Игр многого не ждали. Однако сборная России по гандболу с ярким и харизматичным Евгением Трефиловым во главе сумела влюбить в себя даже тех, кто впервые открыл для себя данный вид спорта. В сумасшедшем полуфинале россиянки в дополнительное время обыграли чемпионок всего и вся – норвежек. Проиграть в финале после такого триллера девушки просто не имели права. Франция была повержена, и российские женщины впервые в новейшей истории завоевали золото Олимпийских игр в командном виде спорта.
Сборная России по гандболу с ярким и харизматичным Евгением Трефиловым во главе сумела влюбить в себя даже тех, кто впервые открыл для себя данный вид спорта.
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Гимнастки и синхронистки вновь на высоте


Есть, впрочем, олимпийские виды спорта, в которых мы ждём золота всегда – это синхронное плавание и художественная гимнастика. На Олимпиаде наши девушки вновь своих поклонников не подвели – выступили блестяще. Подопечных Татьяны Покровской и Татьяны Данченко судят строго, но они, как и положено в подобных ситуациях, выступают на две головы лучше всех соперниц. В Рио-де-Жанейро российские синхронистки вновь были первыми и в группе, и в дуэте, а Наталья Ищенко и Светлана Ромашина стали пятикратными олимпийскими чемпионками. В гимнастике ситуация схожая: Яна Кудрявцева и Маргарита Мамун в Бразилии были лучше всех и боролись друг с другом. Судьбу золота решила одна ошибка Яны в конце выступления. Брюнетка Мамун получила золотую награду, блондинка Кудрявцева завоевала серебро.

Фехтование, которое нельзя не полюбить


Ещё одним видом спорта, в котором Россия утёрла нос всем своим соперникам на Олимпиаде, стало фехтование. Особенно женское на саблях. Финальная дуэль двух очаровательных спортсменок – Софьи Великой и Яны Егорян – оказалась невероятно зрелищной. Судьба золотой награды решалась при счёте 14:14 одним-единственным ударом, который нанесла Яна. Но Софья всё-таки завоевала своё долгожданное олимпийское золото. Когда российские девушки объединили свои усилия в борьбе за победу в командных соревнованиях, остановить их было невозможно. Егорян, Великая, Гаврилова и Дьяченко стали олимпийскими чемпионками легко и изящно.
Победа российских фехтовальщиц
Фото: Reuters

Победа российских фехтовальщиц

Серебряная ложечка футбольного дёгтя


В 2016 году сборная России по мини-футболу вышла на главный матч в своей истории и проиграла его. Но вряд ли у кого-то повернётся язык назвать это провалом. Российская команда под руководством Сергея Скоровича впервые добралась до финала чемпионата мира и лишь во второй раз стала его призёром – последние медали датируются 1996 годом. Но бочка мёда была бы полной, если бы сборная России выиграла финальный матч. Нашей команде это было по силам, тем более что в соперниках была не грозная Бразилия и даже не Португалия с кудесником Рикардиньо, а лишь крепкая Аргентина. Увы, наша команда с ней не справилась. И хотя россиянам удалось добиться лучшего результата в истории, лёгкое разочарование всё же в сердцах осталось.

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Триумф одного шахматиста


Утром 22 ноября едва ли не вся Россия сошла с ума. Но, к счастью, это было не обыкновенное безумие, а шахматное. И вызвано оно было тем, что Сергей Карякин в матче за шахматную корону чёрными фигурами выиграл партию у действующего чемпиона Магнуса Карлсена и повёл в счёте. Тысячи людей вытаскивали из шкафов старые запылившиеся доски, устанавливали приложения на телефоны, выясняли, как ходит конь и зачем нужен мат. Тот факт, что российский шахматист сражается за корону, вызвал небывалый интерес к позабытому многими виду спорта. Перед началом матча многие эксперты считали, что Карлсен легко разделается с Карякиным. Не тут-то было! Обладатель чемпионского титула был выявлен только на тай-брейке. Сергей Карякин проиграл матч, но для российских шахмат это всё равно был удивительный успех.
Тот факт, что российский шахматист сражается за корону, вызвал небывалый интерес к позабытому многими виду спорта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России - Мини-футбол Евгений Трефилов Евгения Медведева Маргарита Мамун Павел Кулижников Сергей Карякин — Шахматы Софья Великая Яна Егорян Яна Кудрявцева
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