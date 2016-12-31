А Россия всех сильней! Как наш спорт рвал соперников в 2016 году

Триумфальное шествие Медведевой

Сохранённые титулы Кулижникова

Кулижников вряд ли умеет делать тройной лутц или дорожку из шагов, зато быстрее всех в мире преодолевает дистанцию 500 или 1000 метров.

Фото: РИА Новости Павел Кулижников

Олимпийское золото Короля Треф

Сборная России по гандболу с ярким и харизматичным Евгением Трефиловым во главе сумела влюбить в себя даже тех, кто впервые открыл для себя данный вид спорта.

Гимнастки и синхронистки вновь на высоте

Фехтование, которое нельзя не полюбить

Фото: Reuters Победа российских фехтовальщиц

Серебряная ложечка футбольного дёгтя

Триумф одного шахматиста

Тот факт, что российский шахматист сражается за корону, вызвал небывалый интерес к позабытому многими виду спорта.

Уходящий год для российского спорта получился крайне трудным. Мельдоний, отсутствие легкоатлетов, отстранение паралимпийцев, доклад Макларена, проблемы в биатлоне, лыжных гонках, бобслее – всех тёмных пятен и не упомнишь. Но были и радостные моменты. Российские атлеты на мировых аренах одержали немало ярких побед, порадовав болельщиков и на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. За несколько часов до завершения 2016 года вспоминаем главные успехи наших спортсменов.Совсем недавно, в преддверии новогодних праздников в Челябинске прошёл чемпионат России по фигурному катанию, показавший, что нашим девушкам равных в мире нет. Представить себе гегемонию россиянок ещё летпять-шесть назад было невозможно, но всё меняется очень быстро. На весеннем чемпионате мира в Бостоне, поразив всех соперниц, судей и зрителей, показала первый результат, установив новый мировой рекорд. Бронзовую награду завоевала. За два месяца до этого на чемпионате Европы в Братиславе Евгения и Анна расположились на тех же позициях, но между ними вклинилась не американка Вагнер, а ещё одна россиянка –. Так что женское катание в этом году приносило болельщикам лишь приятные эмоции. И что-то подсказывает нам, что ровно через год снова будет повод включить фигурное катание в список главных побед уходящего 2017 года.На чемпионатах мира в Сеуле и Коломне главным героем тоже был россиянин на коньках. Он вряд ли умеет делать тройной лутц или дорожку из шагов, зато быстрее всех в мире преодолевает дистанцию 500 или 1000 метров. Начало 2016 года дляполучилось выдающимся. В середине февраля он выиграл две золотые награды на отдельных дистанциях в Подмосковье, а через две недели уже блистал в Корее в спринтерском многоборье. В начале марта появилась информация о положительной пробе Кулижникова на мельдоний, грозившая пожизненной дисквалификацией. Однако после детального расследования все обвинения с конькобежца были сняты, а титулы сохранены. Так что в предолимпийский сезон Павел вошёл в статусе пятикратного чемпиона мира.Главным спортивным событием года, конечно, была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Несмотря на все допинговые скандалы, россияне выступили в Бразилии неплохо. Были сенсационные провалы, были неожиданные успехи. Но одна победа всё же стоит особняком. От Короля Треф и его королев перед началом Игр многого не ждали. Однако сборная России по гандболу с ярким и харизматичным Евгением Трефиловым во главе сумела влюбить в себя даже тех, кто впервые открыл для себя данный вид спорта. В сумасшедшем полуфинале россиянки в дополнительное время обыграли чемпионок всего и вся – норвежек. Проиграть в финале после такого триллера девушки просто не имели права. Франция была повержена, и российские женщины впервые в новейшей истории завоевали золото Олимпийских игр в командном виде спорта.Есть, впрочем, олимпийские виды спорта, в которых мы ждём золота всегда – это синхронное плавание и художественная гимнастика. На Олимпиаде наши девушки вновь своих поклонников не подвели – выступили блестяще. Подопечныхсудят строго, но они, как и положено в подобных ситуациях, выступают на две головы лучше всех соперниц. В Рио-де-Жанейро российские синхронистки вновь были первыми и в группе, и в дуэте, астали пятикратными олимпийскими чемпионками. В гимнастике ситуация схожая:в Бразилии были лучше всех и боролись друг с другом. Судьбу золота решила одна ошибка Яны в конце выступления. Брюнетка Мамун получила золотую награду, блондинка Кудрявцева завоевала серебро.Ещё одним видом спорта, в котором Россия утёрла нос всем своим соперникам на Олимпиаде, стало фехтование. Особенно женское на саблях. Финальная дуэль двух очаровательных спортсменок –– оказалась невероятно зрелищной. Судьба золотой награды решалась при счёте 14:14 одним-единственным ударом, который нанесла Яна. Но Софья всё-таки завоевала своё долгожданное олимпийское золото. Когда российские девушки объединили свои усилия в борьбе за победу в командных соревнованиях, остановить их было невозможно. Егорян, Великая, Гаврилова и Дьяченко стали олимпийскими чемпионками легко и изящно.В 2016 году сборная России по мини-футболу вышла на главный матч в своей истории и проиграла его. Но вряд ли у кого-то повернётся язык назвать это провалом. Российская команда под руководствомвпервые добралась до финала чемпионата мира и лишь во второй раз стала его призёром – последние медали датируются 1996 годом. Но бочка мёда была бы полной, если бы сборная России выиграла финальный матч. Нашей команде это было по силам, тем более что в соперниках была не грозная Бразилия и даже не Португалия с кудесником Рикардиньо, а лишь крепкая Аргентина. Увы, наша команда с ней не справилась. И хотя россиянам удалось добиться лучшего результата в истории, лёгкое разочарование всё же в сердцах осталось.Утром 22 ноября едва ли не вся Россия сошла с ума. Но, к счастью, это было не обыкновенное безумие, а шахматное. И вызвано оно было тем, чтов матче за шахматную корону чёрными фигурами выиграл партию у действующего чемпионаи повёл в счёте. Тысячи людей вытаскивали из шкафов старые запылившиеся доски, устанавливали приложения на телефоны, выясняли, как ходит конь и зачем нужен мат. Тот факт, что российский шахматист сражается за корону, вызвал небывалый интерес к позабытому многими виду спорта. Перед началом матча многие эксперты считали, что Карлсен легко разделается с Карякиным. Не тут-то было! Обладатель чемпионского титула был выявлен только на тай-брейке. Сергей Карякин проиграл матч, но для российских шахмат это всё равно был удивительный успех.