Истинные герои. Как никому не известные спортсмены гибли за детей

С голыми руками на автоматчика

Смертельное течение

Когда события начали развиваться стремительно, Каниди вступил в неравный бой с боевиком, пойдя с голыми руками на автомат.

Поворот в бетонный отбойник

Павел Хохлов бросился на помощь утопающей 6-летней девочке, но ничего не смог сделать и погиб в сильном течении.

«Просто я был ближе всех…»

Спортсмен принял решение мгновенно: поняв, что даже экстренное торможение не позволит ему избежать столкновения, он повернул в сторону бетонного отбойника.

Фраза «страна должна знать своих героев» – не просто поговорка. Это серьёзная, глубокая идея, основа воспитания подрастающего поколения и опора моральных норм в обществе. Почему мы решили вспомнить о героизме в первый день года, когда всех интересуют исключительно подарки, походы в гости и вчерашний оливье? Да потому что ровно 87 лет назад родился учитель физкультуры, погибший ради жизни детей во время кошмарного теракта в Беслане. Мы обычно много знаем о тех атлетах, которые отбираются в сборную, завоёвывают награды на всевозможных чемпионатах, но часто забываем о тех, кто на спортивном поприще добился немногого, зато в ключевой момент не задумываясь спасал жизни других людей. Жертвуя для этого свою собственную.Иван Каниди ещё в молодости решил, что хочет стать учителем физкультуры. Окончив педагогический институт, он пошёл работать в школу и посвятил этой работе практически полвека. Иван Каниди хорошо играл в футбол, участвовал в велогонках, занимался боксом и лёгкой атлетикой. В нём всегда чувствовалась кипучая энергия, и его просто невозможно было заметить за праздным времяпрепровождением. Он открыл в школе секцию баскетбола, инвентарь для которой закупал сам. Ученики всегда могли рассчитывать на доброе слово учителя или его ценный совет. И дети тех, кто когда-то учился у Каниди, приходили в знакомый их родителям спортзал и также радовались урокам физкультуры. Иван Константинович был дорогим гостем в любом доме Беслана.Однако всё изменили трагические события первых дней сентября 2004 года, от которых содрогнулась вся Россия. В школе №1 города Беслана вооружённые террористы захватили сотни заложников: детей, родителей, работников школы. Среди них оказался и Каниди, решивший остаться с детьми, несмотря на то что убийцы были готовы отпустить человека в возрасте. На протяжении трёх дней Иван Константинович вступал в смертельно опасные переговоры с террористами и в итоге выпросил для заложников немного воды. Он сумел обезвредить два взрывных устройства, накрыв их своим телом. А когда события начали развиваться стремительно, вступил в неравный бой с боевиком, пойдя с голыми руками на автомат. Он погиб, сумев подарить детям несколько секунд, чтобы те в суматохе выпрыгивали на улицу через открытые окна.26-летний житель Алтайского краядо 2014 года вёл ничем не примечательную жизнь спортсмена-любителя. Павел активно занимался спортивным туризмом, имел I взрослый разряд по туристическому многоборью, был многократным призёром всероссийских и краевых соревнований по пешему, лыжному и водному туризму, увлекался популярным в крае рафтингом. А во время небывалого наводнения, когда вода поднялась на три метра и затопила несколько посёлков, Павел без раздумий стал добровольным спасателем. Он и три его товарища, подготовленных рафтера, на лодке подплывали к домам и спасали запертых на чердаках людей.Сколько людей спасли Павел Хохлов и его товарищи 29 мая, никто не считал. Они, борясь с сильным течением, подплывали к домам, помогали выбраться оттуда жителям и возвращались к берегу. Но один раз вернуться не получилось: перегруженный рафт, несмотря на усилия гребцов, течением снесло на затор из сваленных деревьев и обломков забора, и он перевернулся. Гребцы бросились спасать людей вновь и практически смогли вытащить всех из холодной воды. Павел бросился на помощь утопающей 6-летней девочке, но ничего не смог сделать и погиб в сильном течении. В октябре 2014-го президент России специальным указом посмертно наградил погибшего героя.В 2011 году, установившего несколько невероятных рекордов, признали самым сильным человеком Украины. Он был чемпионом страны по карате, однако всерьёз увлёкся силовым экстримом. Малько обладал невероятной силой: рвал подковы, сдвигал железнодорожные вагоны только силой рук, мог тянуть за собой огромные грузовики и даже железнодорожные составы. Самым впечатляющим рекордом Юрия стало то, что он сдвинул с места и протащил восемь метров по рельсам железнодорожный состав из 22 вагонов весом в 500 тонн, что было в пять раз больше мирового рекорда.В конце июня 2012-го Юрий мчался на своём мотоцикле «Хонда» по городу Комсомольск на Полтавщине. Скорость была высокой, возможно, он нарушал правила дорожного движения. В какой-то момент он заметил, что путь его мотоцикла пересекает юная велосипедистка, не смотревшая по сторонам. Спортсмен принял решение мгновенно: поняв, что даже экстренное торможение не позволит ему избежать столкновения, он повернул в сторону бетонного отбойника. По касательной мотоцикл всё же зацепил велосипед: девочка упала и разбила коленку, но осталась жива. А Юрий Малько не сумел вырулить и разбился, сохранив при этом жизнь и здоровье незнакомой девочке.Конечно, когда речь идёт о подвигах людей из спорта, нельзя забыть о советском атлете, в молодости занимавшемся подводным плаванием. Шаварш 13 раз становился чемпионом Европы, установил 11 мировых рекордов, но что важнее – Карапетян в своей жизни совершил несколько настоящих подвигов, бросаясь на помощь людям, которые оказались на волоске от смерти. Он остался жив, но загубил славную спортивную карьеру, спасая людей.В 21 год Шаварш на автобусе возвращался со спортивной базы в Ереван. Путь пролегал по горным дорогам, и автобус неожиданно забарахлил. Водитель вышел, чтобы разобраться, в чём дело, а машина тем временем тронулась и покатилась вниз по склону. Первым сориентировался в ситуации Карапетян, заметивший, что водителя нет на месте. Он разбил стеклянную стенку, просунул руку в кабину и повернул автобус, чтобы тот не рухнул в ущелье. Позже на вопрос репортёра о том, как ему это удалось, спортсмен сказал скромную фразу, ставшую знаменитой: «Просто я был ближе всех… „Спустя два с половиной года Шаварш с братом совершал утреннюю пробежку и оказался на месте кошмарного происшествия: троллейбус, полный пассажиров, рухнул в озеро. Карапетян, не теряя ни минуты, нырнул в мутную воду на 10-метровую глубину. Там он разбил стекло и сквозь проём начал вытаскивать пассажиров. Карапетян вытащил 46 человек из 92, но лишь 20 удалось вернуть к жизни. Врачи, работавшие на месте, были уверены, что ведётся слаженная работа группы спасателей – они и представить себе не могли, что на глубину ныряет лишь один человек. Когда Карапетян обессилел, в больницу доставили и его самого: всё его тело было изрезано осколками, а после долгого нахождения в холодной воде он три недели был в тяжёлом состоянии.В 1985 году Карапетян одним из первых оказался на месте крупного пожара и снова, не жалея себя, помогал спасателям. Сейчас Шаваршу 63 года, он живёт и работает в Москве и не очень любит вспоминать о своих подвигах и наградах. А ведь в его честь после событий 1976 года даже назвали астероид.