Истинные герои. Как никому не известные спортсмены гибли за детей

С голыми руками на автоматчика
Иван Каниди ещё в молодости решил, что хочет стать учителем физкультуры. Окончив педагогический институт, он пошёл работать в школу и посвятил этой работе практически полвека. Иван Каниди хорошо играл в футбол, участвовал в велогонках, занимался боксом и лёгкой атлетикой. В нём всегда чувствовалась кипучая энергия, и его просто невозможно было заметить за праздным времяпрепровождением. Он открыл в школе секцию баскетбола, инвентарь для которой закупал сам. Ученики всегда могли рассчитывать на доброе слово учителя или его ценный совет. И дети тех, кто когда-то учился у Каниди, приходили в знакомый их родителям спортзал и также радовались урокам физкультуры. Иван Константинович был дорогим гостем в любом доме Беслана.
Однако всё изменили трагические события первых дней сентября 2004 года, от которых содрогнулась вся Россия. В школе №1 города Беслана вооружённые террористы захватили сотни заложников: детей, родителей, работников школы. Среди них оказался и Каниди, решивший остаться с детьми, несмотря на то что убийцы были готовы отпустить человека в возрасте. На протяжении трёх дней Иван Константинович вступал в смертельно опасные переговоры с террористами и в итоге выпросил для заложников немного воды. Он сумел обезвредить два взрывных устройства, накрыв их своим телом. А когда события начали развиваться стремительно, вступил в неравный бой с боевиком, пойдя с голыми руками на автомат. Он погиб, сумев подарить детям несколько секунд, чтобы те в суматохе выпрыгивали на улицу через открытые окна.
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Смертельное течение
26-летний житель Алтайского края Павел Хохлов до 2014 года вёл ничем не примечательную жизнь спортсмена-любителя. Павел активно занимался спортивным туризмом, имел I взрослый разряд по туристическому многоборью, был многократным призёром всероссийских и краевых соревнований по пешему, лыжному и водному туризму, увлекался популярным в крае рафтингом. А во время небывалого наводнения, когда вода поднялась на три метра и затопила несколько посёлков, Павел без раздумий стал добровольным спасателем. Он и три его товарища, подготовленных рафтера, на лодке подплывали к домам и спасали запертых на чердаках людей.
Когда события начали развиваться стремительно, Каниди вступил в неравный бой с боевиком, пойдя с голыми руками на автомат.
Сколько людей спасли Павел Хохлов и его товарищи 29 мая, никто не считал. Они, борясь с сильным течением, подплывали к домам, помогали выбраться оттуда жителям и возвращались к берегу. Но один раз вернуться не получилось: перегруженный рафт, несмотря на усилия гребцов, течением снесло на затор из сваленных деревьев и обломков забора, и он перевернулся. Гребцы бросились спасать людей вновь и практически смогли вытащить всех из холодной воды. Павел бросился на помощь утопающей 6-летней девочке, но ничего не смог сделать и погиб в сильном течении. В октябре 2014-го президент России специальным указом посмертно наградил погибшего героя.
Поворот в бетонный отбойник
В 2011 году Юрия Малько, установившего несколько невероятных рекордов, признали самым сильным человеком Украины. Он был чемпионом страны по карате, однако всерьёз увлёкся силовым экстримом. Малько обладал невероятной силой: рвал подковы, сдвигал железнодорожные вагоны только силой рук, мог тянуть за собой огромные грузовики и даже железнодорожные составы. Самым впечатляющим рекордом Юрия стало то, что он сдвинул с места и протащил восемь метров по рельсам железнодорожный состав из 22 вагонов весом в 500 тонн, что было в пять раз больше мирового рекорда.
Павел Хохлов бросился на помощь утопающей 6-летней девочке, но ничего не смог сделать и погиб в сильном течении.
В конце июня 2012-го Юрий мчался на своём мотоцикле «Хонда» по городу Комсомольск на Полтавщине. Скорость была высокой, возможно, он нарушал правила дорожного движения. В какой-то момент он заметил, что путь его мотоцикла пересекает юная велосипедистка, не смотревшая по сторонам. Спортсмен принял решение мгновенно: поняв, что даже экстренное торможение не позволит ему избежать столкновения, он повернул в сторону бетонного отбойника. По касательной мотоцикл всё же зацепил велосипед: девочка упала и разбила коленку, но осталась жива. А Юрий Малько не сумел вырулить и разбился, сохранив при этом жизнь и здоровье незнакомой девочке.
«Просто я был ближе всех…»
Конечно, когда речь идёт о подвигах людей из спорта, нельзя забыть о советском атлете Шаварше Карапетяне, в молодости занимавшемся подводным плаванием. Шаварш 13 раз становился чемпионом Европы, установил 11 мировых рекордов, но что важнее – Карапетян в своей жизни совершил несколько настоящих подвигов, бросаясь на помощь людям, которые оказались на волоске от смерти. Он остался жив, но загубил славную спортивную карьеру, спасая людей.
Спортсмен принял решение мгновенно: поняв, что даже экстренное торможение не позволит ему избежать столкновения, он повернул в сторону бетонного отбойника.
В 21 год Шаварш на автобусе возвращался со спортивной базы в Ереван. Путь пролегал по горным дорогам, и автобус неожиданно забарахлил. Водитель вышел, чтобы разобраться, в чём дело, а машина тем временем тронулась и покатилась вниз по склону. Первым сориентировался в ситуации Карапетян, заметивший, что водителя нет на месте. Он разбил стеклянную стенку, просунул руку в кабину и повернул автобус, чтобы тот не рухнул в ущелье. Позже на вопрос репортёра о том, как ему это удалось, спортсмен сказал скромную фразу, ставшую знаменитой: «Просто я был ближе всех… „
Спустя два с половиной года Шаварш с братом совершал утреннюю пробежку и оказался на месте кошмарного происшествия: троллейбус, полный пассажиров, рухнул в озеро. Карапетян, не теряя ни минуты, нырнул в мутную воду на 10-метровую глубину. Там он разбил стекло и сквозь проём начал вытаскивать пассажиров. Карапетян вытащил 46 человек из 92, но лишь 20 удалось вернуть к жизни. Врачи, работавшие на месте, были уверены, что ведётся слаженная работа группы спасателей – они и представить себе не могли, что на глубину ныряет лишь один человек. Когда Карапетян обессилел, в больницу доставили и его самого: всё его тело было изрезано осколками, а после долгого нахождения в холодной воде он три недели был в тяжёлом состоянии.
В 1985 году Карапетян одним из первых оказался на месте крупного пожара и снова, не жалея себя, помогал спасателям. Сейчас Шаваршу 63 года, он живёт и работает в Москве и не очень любит вспоминать о своих подвигах и наградах. А ведь в его честь после событий 1976 года даже назвали астероид.
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