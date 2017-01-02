Упоротый лис, или Я буду 1-м. Что вы знаете о легенде биатлона?

Сегодня исполняется 70 лет лучшему биатлонисту ХХ века, легенде советского биатлона и многолетнему экс-президенту СБР. Его жизнь не похожа на существование большинства ровесников-пенсионеров. Тихонов по-прежнему деятелен, активен и радует нас своими порой категоричными, но яркими высказываниями. Поэтому он желанный гость на любом спортивном и не только мероприятии. О Тихонове вышло уже с полдесятка книг, но и их страниц мало, чтобы передать весь масштаб и многогранность его личности. Предлагаем получше узнать легенду биатлона с помощью нашего теста.