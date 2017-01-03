«Грёбаный стыд» и «чистый спорт». Кто о чём говорил в 2016 году

Мутко – об олимпийских ценностях и обмане
Главным спортивным событием 2016 года в мире, безусловно, была Олимпиада в Рио-де-Жанейро. Но российских болельщиков волновали и допинговые скандалы, которые могли не пустить на Игры всю нашу сборную. В мае, когда ещё было непонятно, кто в итоге поедет в Бразилию, а кто нет, министр спорта Виталий Мутко открыто признал наличие проблем с антидопинговой системой и извинился за это.
«Мы приносим извинения, что атлеты, которые попытались обмануть и нас, и весь мир, не были пойманы раньше. Мы очень извиняемся за это, потому что Россия взяла на себя обязательства по поддержанию высочайших стандартов в спорте и противостоит всему, что несёт угрозу олимпийским ценностям», – заявил Мутко. Наверняка эти слова были приняты во внимание, но принесли они вред или пользу – неизвестно. Сборная России поехала в Бразилию, но без легкоатлетов и паралимпийцев.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Виталий Мутко
Паунд – о большой ошибке МОК
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд очень жёстко отреагировал на решение Международного олимпийского комитета с Томасом Бахом во главе о допуске российской сборной на Игры. «МОК совершил ошибку сегодня, не отстранив всю российскую сборную от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Государство вовлечено в употребление спортсменами допинга», – жёстко и решительно заявил спортивный чиновник. Заявил, как считают многие, бездоказательно.
Макларен – о водопроводчике из ФСБ
Уже в конце года новый глава ВАДА, теперь уже хорошо знакомый поклонникам российского спорта Ричард Макларен, представляя вторую часть своего нашумевшего доклада, повторил ключевые тезисы из первой части. «Агент ФСБ, который притворялся водопроводчиком, действительно занимался подменами проб. Первая подмена проб осуществлялась на Универсиаде 2013 года. Сбор проб осуществлялся в неофициальные контейнеры», – заложил основу для детективного романа Макларен. На сегодняшний день ни «мышиную нору», ни водопроводчика так и не нашли. Из доказательств, известных широкой публике, по-прежнему фигурируют царапины на пробирках и скриншоты писем Григория Родченкова, на основе показаний которого и строится обвинение. Пока в глазах общественности всё выглядит в полном соответствии с июльским пассажем Макларена: «Мы не знаем, как это было сделано, но знаем, как это могло было быть сделано».
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Путин – о негодяях и месте под солнцем
О Родченкове, кстати, в России не забыли. На ежегодной пресс-конференции в контексте вопросов о проблемах российского спорта о нём вспомнил даже президент России Владимир Путин: «Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить, он просто удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, всё сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. На каком-то этапе создадут, а потом, как любого негодяя, бросят просто, и всё. Никому такие не нужны. Что же он здесь не боролся?» – задался риторическим вопросом президент нашей страны.
Фото: РИА Новости
Владимир Путин
Шубенков – о «чистом спорте»
Но вернёмся к предолимпийским событиям. Известие о том, что вся сборная России по лёгкой атлетике за исключением Дарьи Клишиной, тренирующейся в США, отстранена от Олимпийских игр, вызвало бурную реакцию в первую очередь у тех спортсменов, кто рассчитывал в Бразилии на самый высокий результат. «Грёбаный стыд. Ну, наслаждайтесь „чистым“ спортом», – прокомментировал решение чемпион мира в беге с препятствиями Сергей Шубенков. «Я никогда не соглашусь с недопуском на Олимпиаду и никогда не прощу. Хотелось бы очень своей золотой медали, но это невозможно. Грусть большая, но я должна быть здесь, потому что избираюсь в комиссию атлетов. Я должна быть выше этого», – отреагировала на удар по своим надеждам Елена Исинбаева. Никакие апелляции ни Сергею, ни Елене, ни кому-либо ещё из атлетов так и не помогли поехать в Бразилию.
Резцова – об Исинбаевой и допинге
Однако нашлись в России люди, которые противопоставили себя позиции легкоатлетов. Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, признававшая, что во время спортивной карьеры употребляла допинг, обратилась к Елене Исинбаевой. «Есть такая пословица «не пойман – не вор». Однако пусть не лукавят те великие спортсмены, которые говорят, колотя себя в грудь, что они чистые. Имею в виду ту же Исинбаеву! При всём к ней уважении… Она выдающаяся спортсменка. Но даже дилетанты знают, что лёгкая атлетика – королева допинга. Лене в этой ситуации лучше промолчать". Исинбаева на обострение конфликта не пошла, и дальнейшего развития скандальная история не получила, однако выпад в сторону одной из лучших легкоатлеток мира запомнился.
Пусть не лукавят те великие спортсмены, которые говорят, колотя себя в грудь, что они чистые. Имею в виду ту же Исинбаеву! При всём к ней уважении…
Фомочкин – о героизме паралимпийцев
Как бы мы ни старались, свернуть в сторону от темы допинговых скандалов не выходит. По непонятным и недоказанным до сих пор обвинениям Международный паралимпийский комитет отстранил всю сборную России от участия в Паралимпиаде, а в декабре даже включил это в список своих главных достижений. Однако, несмотря на это, российский флаг в Рио-де-Жанейро всё же появился: на церемонии открытия Игр его пронёс представитель Министерства спорта и туризма Беларуси Андрей Фомочкин. «В курсе ли я, что многие российские СМИ называют меня героем? Я себя таковым не считаю, – скромно заметил белорус, открыто выступивший против несправедливости. – Герои в этой ситуации – наши спортсмены, которые, несмотря ни на что, решили поддержать своих друзей. А вообще, конечно, герои – все паралимпийцы, которые, ежедневно преодолевая свой недуг, доказывают, что невозможное возможно».
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Фелпс – о том, как Ефимова разбила ему сердце
В 2016 году Юлии Ефимовой пришлось пережить множество неприятных минут. В начале года её проба дала положительный результат на мельдоний, что грозило пожизненной дисквалификацией. Однако обошлось: сквозь барьеры судов и комиссий Ефимова всё-таки пробилась на Олимпиаду, где завоевала две серебряные награды, наслушавшись о себе много «приятного». О Ефимовой решил высказаться даже Майкл Фелпс: «Я верю в то, что спорт должен быть чистым. Но допускать до соревнований Олимпийских игр кого-то, кто попадался на допинге не раз, а два… Это разбивает мне сердце. Надеюсь, что кто-нибудь сможет что-то с этим сделать». И всё бы ничего, но сам Фелпс попадался на марихуане. А за несколько дней до высказывания он сфотографировался со спринтером Гэтлином, попавшемся на допинге дважды. Но сердце тогда почему-то не разбилось.
Я верю в то, что спорт должен быть чистым. Но допускать до соревнований Олимпийских игр кого-то, кто попадался на допинге не раз, а два… Это разбивает мне сердце.
Фото: Reuters
Юлия Ефимова
Мамиашвили – об уделе ничтожеств
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро скандалов было немало. Один из них произошёл в сборной России по борьбе. Президент федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили повёл себя не слишком красиво в отношении трёх спортсменок, не сумевших завоевать золотую награду. «Не хочу поздравлять и не буду, – говорил руководитель о выступлениях Воробьёвой и Кобловой. – Они обязаны были выигрывать. Они должны были умереть, но за 10 секунд ничего не отдать. За 10 секунд подарить золотые медали – это удел ничтожеств». А Тражукова и вовсе обвинила Мамиашвили в том, что он, будучи нетрезвым, хамил и бил её по лицу. В итоге Мамиашвили признал, что погорячился с резкими заявлениями и действиями и извинился перед всей командой и отдельно Инной Тражуковой. На том инцидент и был исчерпан.
Трефилов – о черепушках, окурках и женском туалете
В подборке главных цитат года, конечно, ни в коем случае нельзя обойтись без искромётных высказываний тренера сборной России по гандболу Евгения Трефилова. Особенно если подводятся итоги года, в ходе которого команда завоевала золотые медали Олимпийских игр. «У нас в «анатомке» стоял скелет, а черепушка приподнималась. Туда все складывали окурки. Иногда мне хочется у женщины приподнять черепушку и посмотреть, что у неё в голове такое», – так Трефилов объяснял женскую психологию журналистам. «При счёте 13:20 хотел взять верёвку и зайти в женский туалет. Это не игра – шесть проигрывать, шесть выигрывать. Это называется женский гандбол», – описывал своё состояние по ходу матча на Олимпиаде главный тренер.
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Фото: РИА Новости
Сборная России по гандболу