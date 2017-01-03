Как всё это развидеть? Главные ужасы спортивного года

Ни лёгкой, ни тяжёлой

Профессор — палач российского спорта

Фото: Reuters Профессор Макларен

Отстранение российских паралимпийцев

С подачи канадского юриста России вменяется самое страшное преступление в истории спорта — государственная поддержка употребления допинга

Скандал в вольной борьбе

Теперь вице-премьер

Теперь Мутко не только президент Российского футбольного Союза, но и вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики

В мировом туре без российских команд

Отмена зимних соревнований в России

Несмотря на то что первая часть доклада профессора Макларена о допинге в российском спорте произвела эффект разорвавшейся бомбы, российские спортсмены не были полностью отстранены от олимпийских соревнований., а именно лёгкая и тяжёлая атлетика. За массовые нарушения россияне оказались не допущены к соревнованиям, а также несколько спортсменов были отстранены из-за присутствия в докладе Макларена.Профессор Макларен, проведший «независимое» расследование на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, может считаться могильщиком российского спорта. С подачи канадского юриста России вменяется самое страшное преступление в истории спорта — государственная поддержка употребления допинга. С доказательной базой у канадца пока складывается не всё гладко, но определённое мнение в мировом сообществе благодаря ему уже построено.Если на Олимпийские игры российские спортсмены всё-таки были допущены, то глава Международного паралимпийского комитета сэр Филипп Крейвен принял решение отстранить сборную России в полном составе. В итоге даже чистые российские паралимпийцы так и не получили возможность выступить в Рио и были вынуждены стартовать в альтернативных соревнованиях. При этом ни одному паралимпийцу до сих пор не было предъявлено конкретных обвинений, однако наш паралимпийский комитет по-прежнему отстранён.Скандалы на Олимпиаде не ограничивались только допингом. Отличилась федерация спортивной борьбы. Сначала россиянкидружно проиграли в финале, а затемпожаловалась прессе на президента федерации, который, по словам спортсменки, её пару раз ударил. Сам руководитель признал факт разговора на повышенных со спортсменкой и принёс ей извинения.стал в августе единственным министром спорта, которому не дали аккредитацию на Олимпиаду в Рио. Логичным продолжением скандала должна была стать отставка министра, однако он пошёл на повышение. Теперь Мутко не только президент Российского футбольного Союза, но и вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Притом что заместитель Виталия Леонтьевича Юрий Нагорных был отправлен в отставку после публикации ещё первой части доклада Макаларена.В то время как из России сотворили главную мировую допинг-державу, норвежские коллеги попадаются на серьёзных запрещённых веществах. Так,был дисквалифицирован на два месяца за превышение разрешённой дозы сальбутомола. Атлет был лишён победы на «Тур де Ски», однако номинирован на спортсмена года в Норвегии. Такие у скандинавов понятия о нулевой терпимости к допингу. Ещё одна героиня допингового скандала норвежская лыжницаможет отделаться 14-месячной дисквалификацией и возможностью стартовать на Олимпиаде в Корее за применение сильного стероида.Ешё в прошлом году в мировом велосипедном туре гонялись две российские команды — «Катюша» и «Тинькофф». Известный банкир решил в очередной раз продать команду и уйти из бизнеса, а глобальный российский проект «Катюша» поменяла триколор на швейцарский белый крест на красном фоне. Таким образом, теперь среди топ-команд нет ни одной российской, а главным отечественным проектом остаётся «Газпром-Русвело».Ещё одним последствием дела Макларена остаётся массовый перенос соревнований из России по зимним видам спорта. Первой ласточкой стала отмена сочинского чемпионата мира по бобслею и скелетону. Затем этапов Кубка мира последовательно лишились биатлонисты, лыжники и конькобежцы, причём рыцари двух качеств добровольно отдали и юниорский чемпионат мира, который должен пройти в Острове.