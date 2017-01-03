Как всё это развидеть? Главные ужасы спортивного года

Ни лёгкой, ни тяжёлой
Несмотря на то что первая часть доклада профессора Макларена о допинге в российском спорте произвела эффект разорвавшейся бомбы, российские спортсмены не были полностью отстранены от олимпийских соревнований. → Полностью отстранёнными оказались лишь самые «допинговые» виды спорта, а именно лёгкая и тяжёлая атлетика. За массовые нарушения россияне оказались не допущены к соревнованиям, а также несколько спортсменов были отстранены из-за присутствия в докладе Макларена.
Профессор — палач российского спорта
Профессор Макларен, проведший «независимое» расследование на основании показаний бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, может считаться могильщиком российского спорта. С подачи канадского юриста России вменяется самое страшное преступление в истории спорта — государственная поддержка употребления допинга. С доказательной базой у канадца пока складывается не всё гладко, но определённое мнение в мировом сообществе благодаря ему уже построено.
Фото: Reuters
Профессор Макларен
Отстранение российских паралимпийцев
Если на Олимпийские игры российские спортсмены всё-таки были допущены, то глава Международного паралимпийского комитета сэр Филипп Крейвен принял решение отстранить сборную России в полном составе. В итоге даже чистые российские паралимпийцы так и не получили возможность выступить в Рио и были вынуждены стартовать в альтернативных соревнованиях. При этом ни одному паралимпийцу до сих пор не было предъявлено конкретных обвинений, однако наш паралимпийский комитет по-прежнему отстранён.
С подачи канадского юриста России вменяется самое страшное преступление в истории спорта — государственная поддержка употребления допинга
Скандал в вольной борьбе
Скандалы на Олимпиаде не ограничивались только допингом. Отличилась федерация спортивной борьбы. Сначала россиянки Валерия Коблова и Наталья Воробьёва дружно проиграли в финале, а затем Инна Тражукова пожаловалась прессе на президента федерации Михаила Мимиашвили, который, по словам спортсменки, её пару раз ударил. Сам руководитель признал факт разговора на повышенных со спортсменкой и принёс ей извинения.
Теперь вице-премьер
Виталий Мутко стал в августе единственным министром спорта, которому не дали аккредитацию на Олимпиаду в Рио. Логичным продолжением скандала должна была стать отставка министра, однако он пошёл на повышение. Теперь Мутко не только президент Российского футбольного Союза, но и вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Притом что заместитель Виталия Леонтьевича Юрий Нагорных был отправлен в отставку после публикации ещё первой части доклада Макаларена.
Теперь Мутко не только президент Российского футбольного Союза, но и вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики
Допинг по-норвежски
В то время как из России сотворили главную мировую допинг-державу, норвежские коллеги попадаются на серьёзных запрещённых веществах. Так, Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на два месяца за превышение разрешённой дозы сальбутомола. Атлет был лишён победы на «Тур де Ски», однако номинирован на спортсмена года в Норвегии. Такие у скандинавов понятия о нулевой терпимости к допингу. Ещё одна героиня допингового скандала норвежская лыжница Тереза Йохауг может отделаться 14-месячной дисквалификацией и возможностью стартовать на Олимпиаде в Корее за применение сильного стероида.
В мировом туре без российских команд
Ешё в прошлом году в мировом велосипедном туре гонялись две российские команды — «Катюша» и «Тинькофф». Известный банкир решил в очередной раз продать команду и уйти из бизнеса, а глобальный российский проект «Катюша» поменяла триколор на швейцарский белый крест на красном фоне. Таким образом, теперь среди топ-команд нет ни одной российской, а главным отечественным проектом остаётся «Газпром-Русвело».
Отмена зимних соревнований в России
Ещё одним последствием дела Макларена остаётся массовый перенос соревнований из России по зимним видам спорта. Первой ласточкой стала отмена сочинского чемпионата мира по бобслею и скелетону. Затем этапов Кубка мира последовательно лишились биатлонисты, лыжники и конькобежцы, причём рыцари двух качеств добровольно отдали и юниорский чемпионат мира, который должен пройти в Острове.