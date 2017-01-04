Ёлки в пять. Как улыбнуть Липницкую и отфутболить Кудрявцеву

Линейный «Чеховских медведей» и сборной России по гандболу Александр Черноиванов всё припас к приготовлению оливье. Но кто будет его готовить?
Позвал бы чемпионку мира – 2015 по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву, и думать бы не пришлось. Елизавета призналась, что впервые готовилась к встрече Нового года сама. Судя по переполненной чашке оливье – у неё всё получилось.Для сравнения – новогодний стол итальянского биатлониста Доминика Виндиша. Никакого оливье, зато много всего другого.Двукратный олимпийский чемпион бобслеист-армрестлер Алексей Воевода перед Новым годом пошёл в баню. Но в Ленинград потом не полетел. Может, компания была не такая весёлая?Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Анна Богалий также соблюдает все традиции и приучает к ним сына.Не стал отставать и олимпийский чемпион Сочи в командном турнире фигуристов Фёдор Климов. Действительно, нет ничего плохого в том, чтобы встретить Новый год чистым.Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро саблистка Яна Егорян встретила Новый год в Новосибирске. Оттуда она вернулась с подарком – котёнком-сфинксом. Интересно, как он воспринял перелёт до Москвы?Вот кот фигуристки Натальи Забияко нормально воспринял бы и сибирские морозы. Только посмотрите, какой он огромный и пушистый. С таким никакой мороз не страшен.Особенно если на столе – такая выпечка. Наталья – мастерица на подобные кулинарные изыски.Олимпийская чемпионка теннисистка Елена Веснина встречала Новый год в Австралии. В золотой юбке – под цвет украшений, которые висели на ёлке.Сергей Шубенков под Новый год предстал в образе… ну почти Деда Мороза. На самом деле сложно сказать, кем представлял себя чемпион мира в барьерном спринте. Очень похож на персонажа Человек-Лёд из «Людей Икс».Двукратных олимпийских чемпионов Сочи Татьяну Волосожар и Максима Транькова ветер биатло… то есть фигурного катания унёс в Нью-Йорк. Олимпийский чемпион лыжник Никита Крюков задал своим поклонникам под Новый год интересную загадку. Попробуйте угадать, в какого персонажа он нарядился.Вы ещё сомневаетесь, что футбол и футболисты – наше всё? Не сомневайтесь. Под Новый год многократная чемпионка мира Яна Кудрявцева развеяла все эти странные сомнения.Евгения Медведева порадовала своих фанатов прикольной гифкой. Ну точно персонаж из аниме.Немецкий биатлонист Симон Шемпп встретил Новый год тренировкой на лыжероллерах. Снега ведь нет. Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая призналась, что новогоднее настроение ей обеспечили болельщиками. Только посмотрите на эти подарки. Ну как тут не улыбнуться?А вот призёр чемпионатов мира и Европы в фигурном катании Елена Радионова на каникулах лепила снеговика. Получилось просто круто. Не так ли?Призёр чемпионата мира – 2013 по плаванию Светлана Чимрова Новый год провела в весёлой компании за весёлыми развлечениями. Немецкая биатлонистка Франциска Пройс встретила Новый год скромно. Болезнь помешала отметить наступление 2017-го в стиле Чимровой. Поэтому спортсменка ограничилась телевизором, пиццей и парой ракет.Ольга Подчуфарова выложила традиционное ёлко-фото. Спортсменка сменила костюм снежинки на красивое платье – не так уж часто можно увидеть биатлонисток в таком образе.Антон и Луиза Шипулины встретили Новый год в кругу семьи. «Новый год – семейный праздник. Поэтому от нашей семьи всех, всех, всех поздравляем с Новым годом», — написал Антон. «Пусть любовь, добро, мир, счастье, тепло и уют окутают ваш дом и сердца», — поддержала его Луиза.А вот словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова поздравила всех с таким далёким будущим, что за судьбу Земли точно стало спокойно. С Новым годом, друзья!
Фото: instagram.com/d.e.d_10/