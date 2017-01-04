Ёлки в пять. Как улыбнуть Липницкую и отфутболить Кудрявцеву

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Новогодние каникулы приближаются к своему завершению. Впрочем, для многих спортсменов их и вовсе не было – как, например, для лыжников, которые ударно лопатят километры на этапах «Тур де Ски». Но большинство всё же встретили Новый год как полагается, соблюдая все традиции. «Чемпионат» предлагает заглянуть за кулисы.Линейный «Чеховских медведей» и сборной России по гандболу Александр Черноиванов всё припас к приготовлению оливье. Но кто будет его готовить?Позвал бы чемпионку мира – 2015 по фигурному катанию, и думать бы не пришлось. Елизавета призналась, что впервые готовилась к встрече Нового года сама. Судя по переполненной чашке оливье – у неё всё получилось.Для сравнения – новогодний стол итальянского биатлониста. Никакого оливье, зато много всего другого.Двукратный олимпийский чемпион бобслеист-армрестлерперед Новым годом пошёл в баню. Но в Ленинград потом не полетел. Может, компания была не такая весёлая?Двукратная олимпийская чемпионка биатлонисткатакже соблюдает все традиции и приучает к ним сына.Не стал отставать и олимпийский чемпион Сочи в командном турнире фигуристов. Действительно, нет ничего плохого в том, чтобы встретить Новый год чистым.Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро саблисткавстретила Новый год в Новосибирске. Оттуда она вернулась с подарком – котёнком-сфинксом. Интересно, как он воспринял перелёт до Москвы?Вот кот фигуристкинормально воспринял бы и сибирские морозы. Только посмотрите, какой он огромный и пушистый. С таким никакой мороз не страшен.Особенно если на столе – такая выпечка. Наталья – мастерица на подобные кулинарные изыски.Олимпийская чемпионка теннисисткавстречала Новый год в Австралии. В золотой юбке – под цвет украшений, которые висели на ёлке.под Новый год предстал в образе… ну почти Деда Мороза. На самом деле сложно сказать, кем представлял себя чемпион мира в барьерном спринте. Очень похож на персонажа Человек-Лёд из «Людей Икс».Двукратных олимпийских чемпионов Сочиветер биатло… то есть фигурного катания унёс в Нью-Йорк.Олимпийский чемпион лыжникзадал своим поклонникам под Новый год интересную загадку. Попробуйте угадать, в какого персонажа он нарядился.Вы ещё сомневаетесь, что футбол и футболисты – наше всё? Не сомневайтесь. Под Новый год многократная чемпионка мираразвеяла все эти странные сомнения.порадовала своих фанатов прикольной гифкой. Ну точно персонаж из аниме.Немецкий биатлониствстретил Новый год тренировкой на лыжероллерах. Снега ведь нет.Олимпийская чемпионкапризналась, что новогоднее настроение ей обеспечили болельщиками. Только посмотрите на эти подарки. Ну как тут не улыбнуться?А вот призёр чемпионатов мира и Европы в фигурном катаниина каникулах лепила снеговика. Получилось просто круто. Не так ли?Призёр чемпионата мира – 2013 по плаванию Светлана Чимрова Новый год провела в весёлой компании за весёлыми развлечениями.Немецкая биатлонисткавстретила Новый год скромно. Болезнь помешала отметить наступление 2017-го в стиле Чимровой. Поэтому спортсменка ограничилась телевизором, пиццей и парой ракет.выложила традиционное ёлко-фото. Спортсменка сменила костюм снежинки на красивое платье – не так уж часто можно увидеть биатлонисток в таком образе.встретили Новый год в кругу семьи. «Новый год – семейный праздник. Поэтому от нашей семьи всех, всех, всех поздравляем с Новым годом», — написал Антон. «Пусть любовь, добро, мир, счастье, тепло и уют окутают ваш дом и сердца», — поддержала его Луиза.А вот словацкая биатлонисткапоздравила всех с таким далёким будущим, что за судьбу Земли точно стало спокойно. С Новым годом, друзья!