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Яна Кудрявцева и Артур Юсупов
Фото: instagram.com/kudryavtseva_y
Текст: Андрей Шитихин

Ёлки в пять. Как улыбнуть Липницкую и отфутболить Кудрявцеву

Человек-лёд, баня, оливье, котики и тренировки на лыжероллерах – спортсмены ударно встретили Новый год и вновь готовы к свершениям.
4 января 2017, среда. 11:30. Другие
Новогодние каникулы приближаются к своему завершению. Впрочем, для многих спортсменов их и вовсе не было – как, например, для лыжников, которые ударно лопатят километры на этапах «Тур де Ски». Но большинство всё же встретили Новый год как полагается, соблюдая все традиции. «Чемпионат» предлагает заглянуть за кулисы.

Линейный «Чеховских медведей» и сборной России по гандболу Александр Черноиванов всё припас к приготовлению оливье. Но кто будет его готовить?
Фото: instagram.com/d.e.d_10/
Позвал бы чемпионку мира – 2015 по фигурному катанию Елизавету Туктамышеву, и думать бы не пришлось. Елизавета призналась, что впервые готовилась к встрече Нового года сама. Судя по переполненной чашке оливье – у неё всё получилось.Для сравнения – новогодний стол итальянского биатлониста Доминика Виндиша. Никакого оливье, зато много всего другого.Двукратный олимпийский чемпион бобслеист-армрестлер Алексей Воевода перед Новым годом пошёл в баню. Но в Ленинград потом не полетел. Может, компания была не такая весёлая?Двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Анна Богалий также соблюдает все традиции и приучает к ним сына.Не стал отставать и олимпийский чемпион Сочи в командном турнире фигуристов Фёдор Климов. Действительно, нет ничего плохого в том, чтобы встретить Новый год чистым.Двукратная олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро саблистка Яна Егорян встретила Новый год в Новосибирске. Оттуда она вернулась с подарком – котёнком-сфинксом. Интересно, как он воспринял перелёт до Москвы?Вот кот фигуристки Натальи Забияко нормально воспринял бы и сибирские морозы. Только посмотрите, какой он огромный и пушистый. С таким никакой мороз не страшен.Особенно если на столе – такая выпечка. Наталья – мастерица на подобные кулинарные изыски.Олимпийская чемпионка теннисистка Елена Веснина встречала Новый год в Австралии. В золотой юбке – под цвет украшений, которые висели на ёлке.Сергей Шубенков под Новый год предстал в образе… ну почти Деда Мороза. На самом деле сложно сказать, кем представлял себя чемпион мира в барьерном спринте. Очень похож на персонажа Человек-Лёд из «Людей Икс».Двукратных олимпийских чемпионов Сочи Татьяну Волосожар и Максима Транькова ветер биатло… то есть фигурного катания унёс в Нью-Йорк. Олимпийский чемпион лыжник Никита Крюков задал своим поклонникам под Новый год интересную загадку. Попробуйте угадать, в какого персонажа он нарядился.Вы ещё сомневаетесь, что футбол и футболисты – наше всё? Не сомневайтесь. Под Новый год многократная чемпионка мира Яна Кудрявцева развеяла все эти странные сомнения.Евгения Медведева порадовала своих фанатов прикольной гифкой. Ну точно персонаж из аниме.Немецкий биатлонист Симон Шемпп встретил Новый год тренировкой на лыжероллерах. Снега ведь нет. Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая призналась, что новогоднее настроение ей обеспечили болельщиками. Только посмотрите на эти подарки. Ну как тут не улыбнуться?А вот призёр чемпионатов мира и Европы в фигурном катании Елена Радионова на каникулах лепила снеговика. Получилось просто круто. Не так ли?Призёр чемпионата мира – 2013 по плаванию Светлана Чимрова Новый год провела в весёлой компании за весёлыми развлечениями. Немецкая биатлонистка Франциска Пройс встретила Новый год скромно. Болезнь помешала отметить наступление 2017-го в стиле Чимровой. Поэтому спортсменка ограничилась телевизором, пиццей и парой ракет.Ольга Подчуфарова выложила традиционное ёлко-фото. Спортсменка сменила костюм снежинки на красивое платье – не так уж часто можно увидеть биатлонисток в таком образе.Антон и Луиза Шипулины встретили Новый год в кругу семьи. «Новый год – семейный праздник. Поэтому от нашей семьи всех, всех, всех поздравляем с Новым годом», — написал Антон. «Пусть любовь, добро, мир, счастье, тепло и уют окутают ваш дом и сердца», — поддержала его Луиза.А вот словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова поздравила всех с таким далёким будущим, что за судьбу Земли точно стало спокойно. С Новым годом, друзья!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
Евгения Медведева Максим Траньков Татьяна Волосожар Юлия Липницкая Яна Егорян Фото
Новости. Другие
4 января 2017, среда
13:01 Устюгов: отстранение российских лыжников сделало меня вдвое сильнее
11:46 Пихлер: если информация Макларена верна, то Россию надо отстранить от Игр-2018
10:39 Губерниев: буря в Оберхофе! Будут ли гонки?
10:00 Крог сошёл с «Тур де Ски» из-за аллергии на шерсть животных
09:24 Крамер: Устюгов учит английский, но пока опасается говорить с журналистами
00:51 Член МОК: Путин лично связывался со мной, чтобы я был в антидопинговой комиссии
3 января 2017, вторник
23:38 Чекалёва: всегда настраиваюсь на более высокий результат
23:18 Колобнев: разрыв со спортом сравним с разрывом с близким человеком
22:45 ИААФ отказалась предоставить ВФЛА фамилии легкоатлетов из доклада Макларена
22:04 Велес Зузулова победила в слаломе после схода Шиффрин
21:00 ИААФ получила от ВАДА около 200 имён подозреваемых в допинге легкоатлетов РФ
20:58 Глава ИААФ: ещё 12 атлетов РФ добавлены в международный пул тестирования
20:44 ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступление под нейтральным флагом
20:08 Сундбю: обиды на Устюгова не держу, я дурак и сам во всём виноват
19:46 Устюгов: Хелльнер меня не послушался, и мне пришлось его ударить ещё раз
19:37 Хелльнер: Устюгов начал бить меня палками на трассе, а я ему ответил
19:12 Сундбю: я не лучший лыжник в мире, потому что есть русский
19:12 Тёнсет: Устюгов воспользовался ошибкой Сундбю — это неспортивное поведение
18:54 Устюгов: после классической части думал, что уже не выиграю
18:44 ИААФ с осторожностью отнеслась к идее аннулировать мировые рекорды
18:12 Устюгов в третий раз выиграл на «Тур де Ски», победив в скиатлоне
17:18 Фуркад: не стану ничего бойкотировать в одиночку, я не Мартин Лютер
16:21 Зубков: надеемся, что вопрос с отстранёнными скелетонистами решится до 19 января
15:21 Лыжница Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски», Чекалёва — 10-я
14:25 Путин включил директора Росгвардии в совет по развитию физкультуры и спорта
14:13 Глава FIS: неправильно наказывать всех только за наличие российского паспорта
14:12 Федерация бобслея России подтвердила отстранение Третьякова от соревнований
13:21 AIPS призвала ИААФ обнулить мировые рекорды
12:27 Дибиров: едем на чемпионат мира по гандболу решать серьёзные задачи
11:30 Организаторов Raw Air попросили придерживаться правил FIS
10:26 Конькобежка Воронина пропустит ЧЕ в Херенвене из-за болезни
04:13 FINA запретила мужчинам-синхронистам использовать макияж
03:38 МОК: мы объявим результаты перепроверки проб россиян в ближайшее время
2 января 2017, понедельник
23:56 Дьюпвик: мы не знаем, почему у Тарьея Бё случился рецидив болезни
23:20 Сундбю: Устюгов, чёрт побери, очень силён
22:32 Сотскова: никакой невозможности обыграть Медведеву лично я не вижу
22:01 Хоумен: если Россия не выполнит требования, нужно отстранить её от ОИ-2018
21:20 МОК отказался временно снять запрет на отстранение кувейтских спортсменов
21:13 Ушёл из жизни олимпийский чемпион, горнолыжник Вуарне
19:12 Стал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
17:44 FIS: этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменён по финансовым причинам
17:36 Крамер: когда я сказал Легкову об отстранении, он ничего не ответил
16:37 Пройс не вошла в состав сборной Германии на этап КМ по биатлону в Оберхофе
16:12 Член МОК Хайберг: решение допустить Россию на ОИ-2016 было ошибочным
16:00 Гараничев не вошёл в состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе
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