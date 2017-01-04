Вечеринки в тумане. Что вы знаете о биатлоне в Оберхофе

Немецкий городок Оберхоф считается одним из трёх ключевых этапов Кубка мира, наряду с Рупольдингом и Антхольцем. Это место известно капризной погодой, сложной трассой и массовыми болельщицкими паломничествами, ведь этап проходит ещё во время новогодних каникул. В прошлом году из-за нехватки снега этап перенесли в Рупольдинг, но сейчас снега здесь более, чем достаточно. Более того в четвергу и пятницу во время гонок ожидаются сильные морозы до минус 15 градусов. Возможно по этой причине целый ряд звёзд решил пропустить этап. Кприсоединился наш, который сейчас на сборе в Поклюке тренируется под руководством личного тренерапо планамВ отсутствие Гараничева в состав мужской сборной в О. Женскую команду на первом из январских этапов Кубка мира представят, которая попала в состав через отборочные старты на Кубке России.