Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Лада!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Сергей Устюгов
Фото: РИА «Новости»
Текст: Андрей Шитихин

Пришлось ударить ещё раз. Как Устюгов продолжает рвать всех

Сергей Устюгов опережает норвежцев, бьёт шведов палками и выигрывает одну гонку за другой. Теперь его боится даже главный фаворит. Бывший.
4 января 2017, среда. 16:05. Другие
В марте нынешнего года во время «Тура Канады» российский лыжник Сергей Устюгов пошёл разбираться с норвежцами. В ходе гонок они перекрывали ему трассу, пытались менять палки и вообще
всячески сдерживали. «Устюгов въехал в меня палками. Я спросил, что он, чёрт возьми, делает, а после этого он опять меня ударил. Конечно, я был зол», — причитал швед Маркус Хелльнер после финиша скиатлона. Удивительно, как он вообще не собрал лыжи и не пошёл домой после первого же контакта на лыжне. «Я ударил Хелльнера палкой один раз, чтобы он подвинулся. Но он проигнорировал, поэтому мне пришлось сделать это ещё раз», — вчерашний ответ Устюгова шведу, да и многим соперникам россиянина вряд ли понравился. Но ещё меньше им понравился ответ сегодняшний: Сергей выиграл гонку преследования. Ударил ещё раз. Уже четвёртый подряд.

Покер Устюгова


За всю историю «Тур де Ски» ещё не было гонщика, который сумел бы выиграть даже три гонки подряд. Гонщица была – норвежка Мартин Бьорген два года назад выиграла пять этапов. Две гонки подряд мужчины выигрывали, но три – никогда раньше. Устюгов стал первым, кому удалось выиграть не три, а четыре гонки! Он победил в коньковом спринте, классическом масс-старте на 10 км (в этой дисциплине россиянин ранее не выигрывал), скиатлоне на 20 км и коньковой гонке преследования на 15 км.
«Он кажется невероятно сильным. Не уверен, что можно догнать этого медведя»
Причём все победы получились достаточно убедительными, хотя только Сергею известно, как сложно они ему дались. Всякий раз на финише ему приходилось бороться с действующим победителем многодневки норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю. Но у Сундбю, летом получившего двухмесячную дисквалификацию, не было в этих гонках ни единого шанса. «Он кажется невероятно сильным. Не уверен, что можно догнать этого медведя», — отметил норвежец ещё после масс-старта классикой.

И после этого добавил, что для победы над Устюговым норвежцы должны действовать командой, а тренер мужской сборной Норвегии Тур Арне Хетланд заметил, что без командной тактики будет действительно сложно. Но Устюгов оказался просто сильнее всех, победив соперников и обойдя ловушки, которые они ему расставляли.

Устюгов — против всех


На «Тур де Ски» пока ещё не дошло до того, что было в марте в Канаде. Тогда, напомним, норвежцы меняли Устюгову палки: в его бокс подкладывали свои, а палки россиянина прятали в чужой. Всячески пытались закрыть ему трассу при любом удобном случае. Например, в Квебеке в четвертьфинале спринта олимпийский чемпион Ула-Виген Хаттестад намеренно сместился в сторону Сергея, в результате чего россиянин едва не упал. После финиша той гонки Устюгов постучал Хаттестаду по лбу, а затем ещё и выяснил отношения на словах в норвежской палатке.
Устюгову вновь приходится бороться против целой сборной, но психологическое давление на Сергея гораздо больше, чем в марте на «Туре Канады»
Против Устюгова на «Туре Канады» боролась вся команда Норвегии, и в итоге добилась своего: Сергей уступил Сундбю победу в общем зачёте в последней гонке. Сейчас россиянину вновь приходится бороться против целой сборной (и в скиатлоне это было очень заметно, когда норвежец Крюгер специально вставал в лыжню перед россиянином и начинал сбрасывать скорость), но психологическое давление на Устюгова гораздо больше.

Перед стартом «Тура» от соревнований были отстранены сразу шесть российских лыжников, в том числе Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, которые рассчитывали на высокие результаты в многодневке. «Отстранение наших лыжников сделало меня вдвое сильнее, их отстранение — это моя мотивация», — заявил Устюгов.
Честно говоря, уже не смешно. Пусть норвежцы своему соотечественнику Петтеру Нортугу расскажут, как вести себя на лыжне
После каждого этапа его донимают вопросами, насколько он чист. Безусловно, это сильно напрягает. И ещё Устюгову вменяют в вину неспортивное поведение – дело даже не в ситуации с Хелльнером. Россиянин, по мнению норвежских лыжников, не должен был в скиатлоне ускоряться в тот момент, когда Сундбю и финн Матти Хейккинен перепутали поворот. Причём даже Сундбю признал, что сам во всём виноват.

Честно говоря, уже не смешно. Пусть своему соотечественнику Петтеру Нортугу расскажут, как себя вести на лыжне. А Устюгову хочется пожелать только одного: сохранить такой настрой до самого финиша на Альпе де Чермис. Сил у российского Лосёнка, пожалуй, хватит. Сейчас у спортсменов день отдыха, а затем три гонки подряд. 8 января после адской гонки в гору определятся победители общего зачёта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 34
Теги
Сергей Устюгов
Новости. Другие
4 января 2017, среда
17:56 Климов — третий на этапе «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке
17:35 Голландец ван Гервен стал чемпионом мира по дартсу
17:24 Крамер: меня немного удивило, что Сундбю не догнал Устюгова
17:05 Устюгов: благодарить Хелльнера за отказ от подачи протеста не буду
16:31 Устюгов: до конца не верил, что Сундбю меня не догонит
16:23 Иванова победила на этапе Кубка наций по санному спорту в Кёнигзее
16:17 Домрачева: мне было важно создать одежду, мотивирующую на занятия спортом
16:05 Ивашко стал 62-м легкоатлетом РФ, включённым в пул допинг-тестирования ИААФ
15:38 Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Чекалёва — восьмая
15:33 Зимний Европейский олимпийский фестиваль—2017 может быть перенесён из Эрзурума
15:26 Устюгов одержал 4-ю победу подряд на «Тур де Ски», выиграв гонку преследования
15:21 Гросс: сейчас не лучший момент, чтобы вызывать Логинова на этапы Кубка мира
15:07 Юниорский ЧМ по биатлону, перенесённый из Острова, пройдёт в Осрблье
13:01 Устюгов: отстранение российских лыжников сделало меня вдвое сильнее
11:46 Пихлер: если информация Макларена верна, то Россию надо отстранить от Игр-2018
10:39 Губерниев: буря в Оберхофе! Будут ли гонки?
10:00 Крог сошёл с «Тур де Ски» из-за аллергии на шерсть животных
09:24 Крамер: Устюгов учит английский, но пока опасается говорить с журналистами
00:51 Член МОК: Путин лично связывался со мной, чтобы я был в антидопинговой комиссии
3 января 2017, вторник
23:38 Чекалёва: всегда настраиваюсь на более высокий результат
23:18 Колобнев: разрыв со спортом сравним с разрывом с близким человеком
22:45 ИААФ отказалась предоставить ВФЛА фамилии легкоатлетов из доклада Макларена
22:04 Велес Зузулова победила в слаломе после схода Шиффрин
21:00 ИААФ получила от ВАДА около 200 имён подозреваемых в допинге легкоатлетов РФ
20:58 Глава ИААФ: ещё 12 атлетов РФ добавлены в международный пул тестирования
20:44 ИААФ опубликовала критерии подачи заявок на выступление под нейтральным флагом
20:08 Сундбю: обиды на Устюгова не держу, я дурак и сам во всём виноват
19:46 Устюгов: Хелльнер меня не послушался, и мне пришлось его ударить ещё раз
19:37 Хелльнер: Устюгов начал бить меня палками на трассе, а я ему ответил
19:12 Сундбю: я не лучший лыжник в мире, потому что есть русский
19:12 Тёнсет: Устюгов воспользовался ошибкой Сундбю — это неспортивное поведение
18:54 Устюгов: после классической части думал, что уже не выиграю
18:44 ИААФ с осторожностью отнеслась к идее аннулировать мировые рекорды
18:12 Устюгов в третий раз выиграл на «Тур де Ски», победив в скиатлоне
17:18 Фуркад: не стану ничего бойкотировать в одиночку, я не Мартин Лютер
16:21 Зубков: надеемся, что вопрос с отстранёнными скелетонистами решится до 19 января
15:21 Лыжница Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски», Чекалёва — 10-я
14:25 Путин включил директора Росгвардии в совет по развитию физкультуры и спорта
14:13 Глава FIS: неправильно наказывать всех только за наличие российского паспорта
14:12 Федерация бобслея России подтвердила отстранение Третьякова от соревнований
13:21 AIPS призвала ИААФ обнулить мировые рекорды
12:27 Дибиров: едем на чемпионат мира по гандболу решать серьёзные задачи
11:30 Организаторов Raw Air попросили придерживаться правил FIS
10:26 Конькобежка Воронина пропустит ЧЕ в Херенвене из-за болезни
04:13 FINA запретила мужчинам-синхронистам использовать макияж
Все новости RSS
Верите ли вы, что 6 российских лыжников, выступавших в Сочи-2014, употребляли допинг?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+