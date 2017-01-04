Пришлось ударить ещё раз. Как Устюгов продолжает рвать всех

Покер Устюгова

«Он кажется невероятно сильным. Не уверен, что можно догнать этого медведя»

Устюгов — против всех

Устюгову вновь приходится бороться против целой сборной, но психологическое давление на Сергея гораздо больше, чем в марте на «Туре Канады»

Честно говоря, уже не смешно. Пусть норвежцы своему соотечественнику Петтеру Нортугу расскажут, как вести себя на лыжне

В марте нынешнего года во время «Тура Канады» российский лыжникпошёл разбираться с норвежцами. В ходе гонок они перекрывали ему трассу, пытались менять палки и вообщевсячески сдерживали. «Устюгов въехал в меня палками. Я спросил, что он, чёрт возьми, делает, а после этого он опять меня ударил. Конечно, я был зол», — причитал шведпосле финиша скиатлона. Удивительно, как он вообще не собрал лыжи и не пошёл домой после первого же контакта на лыжне. «Я ударил Хелльнера палкой один раз, чтобы он подвинулся. Но он проигнорировал, поэтому мне пришлось сделать это ещё раз», — вчерашний ответ Устюгова шведу, да и многим соперникам россиянина вряд ли понравился. Но ещё меньше им понравился ответ сегодняшний: Сергей выиграл гонку преследования. Ударил ещё раз. Уже четвёртый подряд.За всю историю «Тур де Ски» ещё не было гонщика, который сумел бы выиграть даже три гонки подряд. Гонщица была – норвежка Мартин Бьорген два года назад выиграла пять этапов. Две гонки подряд мужчины выигрывали, но три – никогда раньше.! Он победил в коньковом спринте, классическом масс-старте на 10 км (в этой дисциплине россиянин ранее не выигрывал), скиатлоне на 20 км и коньковой гонке преследования на 15 км.Причём все победы получились достаточно убедительными, хотя только Сергею известно, как сложно они ему дались. Всякий раз на финише ему приходилось бороться с действующим победителем многодневки норвежцем. Но у Сундбю, летом получившего двухмесячную дисквалификацию, не было в этих гонках ни единого шанса. «Он кажется невероятно сильным. Не уверен, что можно догнать этого медведя», — отметил норвежец ещё после масс-старта классикой.И после этого добавил, что для победы над Устюговым норвежцы должны действовать командой, а тренер мужской сборной Норвегиизаметил, что без командной тактики будет действительно сложно. Но Устюгов оказался просто сильнее всех, победив соперников и обойдя ловушки, которые они ему расставляли.На «Тур де Ски» пока ещё не дошло до того, что было в марте в Канаде. Тогда, напомним, норвежцы меняли Устюгову палки: в его бокс подкладывали свои, а палки россиянина прятали в чужой. Всячески пытались закрыть ему трассу при любом удобном случае. Например, в Квебеке в четвертьфинале спринта олимпийский чемпионнамеренно сместился в сторону Сергея, в результате чего россиянин едва не упал. После финиша той гонки Устюгов постучал Хаттестаду по лбу, а затем ещё и выяснил отношения на словах в норвежской палатке.Против Устюгова на «Туре Канады» боролась вся команда Норвегии, и в итоге добилась своего: Сергей уступил Сундбю победу в общем зачёте в последней гонке. Сейчас россиянину вновь приходится бороться против целой сборной (и в скиатлоне это было очень заметно, когда норвежец Крюгер специально вставал в лыжню перед россиянином и начинал сбрасывать скорость), но психологическое давление на Устюгова гораздо больше.Перед стартом «Тура» от соревнований были отстранены сразу шесть российских лыжников, в том числе, которые рассчитывали на высокие результаты в многодневке. «Отстранение наших лыжников сделало меня вдвое сильнее, их отстранение — это моя мотивация», — заявил Устюгов.После каждого этапа его донимают вопросами, насколько он чист. Безусловно, это сильно напрягает. И ещё Устюгову вменяют в вину неспортивное поведение – дело даже не в ситуации с Хелльнером. Россиянин, по мнению норвежских лыжников, не должен был в скиатлоне ускоряться в тот момент, когда. Причём даже Сундбю признал, что сам во всём виноват.Честно говоря, уже не смешно. Пусть своему соотечественникурасскажут, как себя вести на лыжне. А Устюгову хочется пожелать только одного: сохранить такой настрой до самого финиша на Альпе де Чермис. Сил у российского Лосёнка, пожалуй, хватит. Сейчас у спортсменов день отдыха, а затем три гонки подряд. 8 января после адской гонки в гору определятся победители общего зачёта.