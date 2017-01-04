Пришлось ударить ещё раз. Как Устюгов продолжает рвать всех

Покер Устюгова
За всю историю «Тур де Ски» ещё не было гонщика, который сумел бы выиграть даже три гонки подряд. Гонщица была – норвежка Мартин Бьорген два года назад выиграла пять этапов. Две гонки подряд мужчины выигрывали, но три – никогда раньше. Устюгов стал первым, кому удалось выиграть не три, а четыре гонки! Он победил в коньковом спринте, классическом масс-старте на 10 км (в этой дисциплине россиянин ранее не выигрывал), скиатлоне на 20 км и коньковой гонке преследования на 15 км.
«Он кажется невероятно сильным. Не уверен, что можно догнать этого медведя»Причём все победы получились достаточно убедительными, хотя только Сергею известно, как сложно они ему дались. Всякий раз на финише ему приходилось бороться с действующим победителем многодневки норвежцем Мартином Йонсрудом Сундбю. Но у Сундбю, летом получившего двухмесячную дисквалификацию, не было в этих гонках ни единого шанса. «Он кажется невероятно сильным. Не уверен, что можно догнать этого медведя», — отметил норвежец ещё после масс-старта классикой.
И после этого добавил, что для победы над Устюговым норвежцы должны действовать командой, а тренер мужской сборной Норвегии Тур Арне Хетланд заметил, что без командной тактики будет действительно сложно. Но Устюгов оказался просто сильнее всех, победив соперников и обойдя ловушки, которые они ему расставляли.
Устюгов — против всех
На «Тур де Ски» пока ещё не дошло до того, что было в марте в Канаде. Тогда, напомним, норвежцы меняли Устюгову палки: в его бокс подкладывали свои, а палки россиянина прятали в чужой. Всячески пытались закрыть ему трассу при любом удобном случае. Например, в Квебеке в четвертьфинале спринта олимпийский чемпион Ула-Виген Хаттестад намеренно сместился в сторону Сергея, в результате чего россиянин едва не упал. После финиша той гонки Устюгов постучал Хаттестаду по лбу, а затем ещё и выяснил отношения на словах в норвежской палатке.
Устюгову вновь приходится бороться против целой сборной, но психологическое давление на Сергея гораздо больше, чем в марте на «Туре Канады»Против Устюгова на «Туре Канады» боролась вся команда Норвегии, и в итоге добилась своего: Сергей уступил Сундбю победу в общем зачёте в последней гонке. Сейчас россиянину вновь приходится бороться против целой сборной (и в скиатлоне это было очень заметно, когда норвежец Крюгер специально вставал в лыжню перед россиянином и начинал сбрасывать скорость), но психологическое давление на Устюгова гораздо больше.
Перед стартом «Тура» от соревнований были отстранены сразу шесть российских лыжников, в том числе Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, которые рассчитывали на высокие результаты в многодневке. «Отстранение наших лыжников сделало меня вдвое сильнее, их отстранение — это моя мотивация», — заявил Устюгов.
Честно говоря, уже не смешно. Пусть норвежцы своему соотечественнику Петтеру Нортугу расскажут, как вести себя на лыжнеПосле каждого этапа его донимают вопросами, насколько он чист. Безусловно, это сильно напрягает. И ещё Устюгову вменяют в вину неспортивное поведение – дело даже не в ситуации с Хелльнером. Россиянин, по мнению норвежских лыжников, не должен был в скиатлоне ускоряться в тот момент, когда Сундбю и финн Матти Хейккинен перепутали поворот. Причём даже Сундбю признал, что сам во всём виноват.
Честно говоря, уже не смешно. Пусть своему соотечественнику Петтеру Нортугу расскажут, как себя вести на лыжне. А Устюгову хочется пожелать только одного: сохранить такой настрой до самого финиша на Альпе де Чермис. Сил у российского Лосёнка, пожалуй, хватит. Сейчас у спортсменов день отдыха, а затем три гонки подряд. 8 января после адской гонки в гору определятся победители общего зачёта.