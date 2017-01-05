Великий Нехочуха. Почему жертвовать собой — это не про Фуркада

Фуркадовы призывы

Чего он хочет

«Я не буду бойкотировать соревнования в одиночку, не буду жертвовать собой ради всех остальных, я не Мартин Лютер Кинг и не Нельсон Мандела»

Слова или факты?

Перед католическим Рождеством Андерс Бессеберг уже намекнул всем любителям поговорить, что не приветствует громкие заявления, не основанные на каких-либо фактах

Похоже, обстановка на первом в 2017 году этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе вновь будет накалённой. Когда казалось, что ситуация немного успокоилась, двукратный олимпийский чемпион, многократный обладатель Кубка миразапустил очередную волну: француз намерен в очередной раз поговорить с коллегами и выработать единую позицию. Кем и чем опять недоволен Фуркад?Фуркад-младший выразил резкое недовольство отменой этапа Кубка мира в Тюмени.«Отмена этапа Кубка мира в Тюмени напоминает маскарад. Это не борьба с допингом, а пародия. Мы должны встретиться с другими спортсменами во время этапа в Оберхофе, обсудить некоторые разногласия и выработать единую линию поведения. Я не буду бойкотировать соревнования в одиночку, не буду жертвоватьсобой ради всех остальных, я не Мартин Лютер Кинг и не Нельсон Мандела, и не хотел бы ими быть. Я просто хочу, чтобы IBU действовал решительнее в вопросах искоренения допинга и принимал меры. Я не хочу в одиночку бороться с допингом», — заявил Мартен.Ранее против переноса соревнований из России высказались Симон Фуркад, украинцы Сергей Семёнов и Елена Пидгрушная, итальянка Доротея Вирер. Но они делали это в другой манере. В своих заявлениях они никого ни к чему не призывали, а констатировали тот факт, что организация турниров в «Жемчужине Сибири» фантастическая, а пострадали в итоге только болельщики. Фуркад-младший поступил иначе, в очередной раз пообещав какие-то действия.Если кто забыл – именно с Фуркада-младшего началась истерия вокруг сборной России и соревнований в нашей стране. 15 декабря глава IBUсообщил, что его организация получила от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Именно тогда француз выступил в том духе, что, если IBU не накажет нарушителей, он будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.Потом Фуркад-младший объяснял, что ничего такого не имел в виду, а его слова были выдернуты из контекста. Те же самые объяснения в моде у российских спортивных чиновников. И после тех слов Мартена начали говорить остальные. Федерации биатлона Чехии и Великобритании официально заявили об отказе приезжать в Тюмень. Можно лишний раз напомнить, что СБР в итоге отказался от проведения этапа Кубка мира, а также от юниорского чемпионата мира. IBU объявил, что расследование в отношении трёх десятков российских биатлонистов будет продолжаться, а двое временно отстранены.Чего же ещё в данный момент хочет Фуркад? Отстранения всей сборной России по биатлону, как легкоатлетов? Какой-то прилюдной порки? Какого-то признания со стороны российских спортсменов? Он говорит, что не хочет сравнений с политическими деятелями, но исподволь призывает к революции.Перед католическим Рождествомуже намекнул всем любителям поговорить, что не приветствует громкие заявления отдельных спортсменов или даже национальных федераций, не основанные на каких-либо фактах. Если Международной федерации лыжных видов спорта оказалось достаточно данных доклада Ричарда Макларена, то IBU поступил мудрее.Возможно, по итогам расследования санкции в отношении российской команды будут расширены. Но пока нет иных фактов, стоит быть спокойнее всем. В том числе и Мартену Фуркаду, который хочет бороться с допингом, но не своими руками. Кстати, на сайте крупнейшей французской спортивной газеты «Экип» развернулась интересная дискуссия под новостью об очередном заявлении лидера Кубка мира.В ответ на призывы некоторых комментаторов проверить чистоту самого Фуркада и сделать эти данные достоянием общественности гневные защитники отвечали, что это публичное оскорбление, за которое во Франции по суду можно и на 12 тысяч евро влететь. По сути, Мартен недалеко ушёл от анонимов, призывающих раскрыть данные о его допинг-пробах. Некрасиво получается.