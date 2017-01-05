Великий Нехочуха. Почему жертвовать собой — это не про Фуркада

→ Провалы на трассах и в лабораториях. Чем жил биатлон в 2016 году
Фуркадовы призывы
Фуркад-младший выразил резкое недовольство отменой этапа Кубка мира в Тюмени.
«Отмена этапа Кубка мира в Тюмени напоминает маскарад. Это не борьба с допингом, а пародия. Мы должны встретиться с другими спортсменами во время этапа в Оберхофе, обсудить некоторые разногласия и выработать единую линию поведения. Я не буду бойкотировать соревнования в одиночку, не буду жертвовать собой ради всех остальных, я не Мартин Лютер Кинг и не Нельсон Мандела, и не хотел бы ими быть. Я просто хочу, чтобы IBU действовал решительнее в вопросах искоренения допинга и принимал меры. Я не хочу в одиночку бороться с допингом», — заявил Мартен.
Ранее против переноса соревнований из России высказались Симон Фуркад, украинцы Сергей Семёнов и Елена Пидгрушная, итальянка Доротея Вирер. Но они делали это в другой манере. В своих заявлениях они никого ни к чему не призывали, а констатировали тот факт, что организация турниров в «Жемчужине Сибири» фантастическая, а пострадали в итоге только болельщики. Фуркад-младший поступил иначе, в очередной раз пообещав какие-то действия.
→ Хованцев: это ещё не наказание. СБР просто принял условия
Чего он хочет
Если кто забыл – именно с Фуркада-младшего началась истерия вокруг сборной России и соревнований в нашей стране. 15 декабря глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что его организация получила от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. Именно тогда француз выступил в том духе, что, если IBU не накажет нарушителей, он будет бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.
«Я не буду бойкотировать соревнования в одиночку, не буду жертвовать собой ради всех остальных, я не Мартин Лютер Кинг и не Нельсон Мандела»Потом Фуркад-младший объяснял, что ничего такого не имел в виду, а его слова были выдернуты из контекста. Те же самые объяснения в моде у российских спортивных чиновников. И после тех слов Мартена начали говорить остальные. Федерации биатлона Чехии и Великобритании официально заявили об отказе приезжать в Тюмень. Можно лишний раз напомнить, что СБР в итоге отказался от проведения этапа Кубка мира, а также от юниорского чемпионата мира. IBU объявил, что расследование в отношении трёх десятков российских биатлонистов будет продолжаться, а двое временно отстранены.
Чего же ещё в данный момент хочет Фуркад? Отстранения всей сборной России по биатлону, как легкоатлетов? Какой-то прилюдной порки? Какого-то признания со стороны российских спортсменов? Он говорит, что не хочет сравнений с политическими деятелями, но исподволь призывает к революции.
→ Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном
Слова или факты?
Перед католическим Рождеством Андерс Бессеберг уже намекнул всем любителям поговорить, что не приветствует громкие заявления отдельных спортсменов или даже национальных федераций, не основанные на каких-либо фактах. Если Международной федерации лыжных видов спорта оказалось достаточно данных доклада Ричарда Макларена, то IBU поступил мудрее.
Перед католическим Рождеством Андерс Бессеберг уже намекнул всем любителям поговорить, что не приветствует громкие заявления, не основанные на каких-либо фактахВозможно, по итогам расследования санкции в отношении российской команды будут расширены. Но пока нет иных фактов, стоит быть спокойнее всем. В том числе и Мартену Фуркаду, который хочет бороться с допингом, но не своими руками. Кстати, на сайте крупнейшей французской спортивной газеты «Экип» развернулась интересная дискуссия под новостью об очередном заявлении лидера Кубка мира.
В ответ на призывы некоторых комментаторов проверить чистоту самого Фуркада и сделать эти данные достоянием общественности гневные защитники отвечали, что это публичное оскорбление, за которое во Франции по суду можно и на 12 тысяч евро влететь. По сути, Мартен недалеко ушёл от анонимов, призывающих раскрыть данные о его допинг-пробах. Некрасиво получается.