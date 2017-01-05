Биатлон. Кубок мира. Первый после Нового. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН мужского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
15:00. Из россиян в сегодняшней мужской спринтерской гонке выступят Матвей Елисеев (7), Антон Шипулин (17), Максим Цветков (18), Антон Бабиков (30), Дмитрий Малышко (48) и Юрий Шопин (95).
14:50. Снежные бури были такой силы, что старт этапа снова был под угрозой. Погода совершенно не радовала. Ни спортсменов, ни организаторов, ни болельщиков.
14:40. Год назад в Оберхофе не было снега и этап перенесли в Рупольдинг, а сейчас снега некуда девать! Целые снежные бури в немецком городишке. Едва не сдуло Дмитрия Губерниева.
14:30. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Кубок мира по биатлону продолжается после трёхнедельного перерыва, и первая после празднования Нового года гонка — мужской спринт. Место проведения четвёртого этапа — Оберхоф. В прошлом году здесь не было снега и биатлон переехал в Рупольдинг, в этом причина возможного переноса или отмены гонок прямо противоположная — снежные бури. Ещё вчера снег заваливал Оберхоф, однако сегодня ситуация с погодой выправилась. «Чемпионат» начинает традиционный онлайн дня, мы расскажем о самом интересном, что происходит на биатлонном стадионе и рядом с ним. Не пропустите!