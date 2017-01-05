Промахов на всех хватит. Неожиданные итоги первой гонки сезона

Капризная природа Оберхофа

Пять промахов на троих

Три роковые ошибки Фуркада

Важна не точность, а скорость

Итальянская драма на финише

Биатлон. Кубок мира

Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт, 10 км



1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27.26,8 (1).

2. Михал Шлезингр (Чехия) +10,8 (1).

3. Доминик Виндиш (Италия) +40,3 (1)…

11.

13. Максим Цветков (Россия) +1.05,5 (2)…

18. Антон Бабиков (Россия) +1.15,6 (1)…

24. Антон Шипулин (Россия) +1.34,5 (3)…

33. Юрий Шопин (Россия) +1.49,0 (2).

95. Матвей Елисеев (Россия) + 4.22,5 (6). 1. Юлиан Эберхард (Австрия) – 27.26,8 (1).2. Михал Шлезингр (Чехия) +10,8 (1).3. Доминик Виндиш (Италия) +40,3 (1)…11. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.01,7 (1)…13. Максим Цветков (Россия) +1.05,5 (2)…18. Антон Бабиков (Россия) +1.15,6 (1)…24. Антон Шипулин (Россия) +1.34,5 (3)…33. Юрий Шопин (Россия) +1.49,0 (2).95. Матвей Елисеев (Россия) + 4.22,5 (6).

Новогодняя пауза в мире биатлона едва не продлилась дольше, чем было задумано. Если в прошлом году этап Кубка мира в Оберхофе был перенесён из-за отсутствия снега, то в текущем сезоне небесная канцелярия решила выполнить двойную норму и тем самым снова чуть не оставила поклонников биатлона в Оберхофе без гонок. За несколько дней до старта четвёртого этапа Кубка мира в окрестностях трассы бушевал снегопад, и появились разговоры о том, что, если буря продолжится, гонки будут перенесены или отменены. Однако погода всё-таки сжалилась: первый старт 2017 года начался по расписанию.В 2016 году лучшим определённо стал, выигравший семь личных гонок из восьми. Преимущество француза над ближайшим из соперников составляет уже боле 150 очков, и вряд ли кто-то сомневается, что именно он в очередной раз выиграет Большой хрустальный глобус. Пожалуй, лишиться главного приза француз может, только в случае если вдруг пропустит этапа три подряд. Кто же в таком случае сражается за почётное второе место? По итогам декабря в тройке расположились. Преимущество российского биатлониста составляло два очка, но из-за болезни норвежец решил пропустить гонки в Оберхофе, поэтому у Шипулина появился прекрасный шанс стать главным преследователем Фуркада.В мужском спринте в Оберхофе принимали участие шесть российских спортсменов. Первым на дистанцию ушёл, в декабре сумевший показать несколько замечательных результатов и доказать тренерам, что достоин места в сборной. Однако первая гонка 2017 года у Матвея не сложилась с самого начала: на первом круге он был не слишком быстр, а на первом огневом рубеже допустил сразу три промаха, тем самым лишив себя шансов на высокие места. Отставание Елисеева от француза Клода, который оказался на промежуточном первом месте на выходе со стрельбища, составляло почти две минуты.Шипулин и Цветков стартовали друг за другом — на 17-й и 18-й позициях — и первый круг прошли ощутимо быстрее Елисеева, сражаясь с лидерами. Вот только на стрельбищевесь свой скоростной задел разменял на промах первым же выстрелом. К счастью, неточность оказалась единственной, и Антон, пробежав один штрафной круг, сохранил шансы на медали.же на «лёжке» был безупречен, а потому легко опередил и Клода, и Пайффера – единственного, кто смог обойти француза. Лидерство, правда, было совсем недолгим: сначала Максима на семь секунд опередил Шлезингр, а потом на верхней строчке привычно обосновалсяПоскольку сильнейшие спортсмены заявились во вторую стартовую группу, сражение за высокие места становилось всё более напряжённым. После первой трети дистанции в 10 секундах от Фуркада держались почти десять человек. Среди них – норвежец Свендсен, итальянец Виндиш, украинец Семёнов и россиянин Бабиков, который довольно быстро преодолел первый круг и послал в цель все пять патронов на первой стрельбе.С учётом того что на стрельбище гулял ветерок, многим биатлонистам приходилось непросто. Однако неудачи Елисеева выходили за все разумные рамки. На втором огневом рубеже он снова допустил ещё три промаха и с шестью штрафными кругами в сумме опустился на последнее место. Очень хотелось, чтобы российских болельщиков утешили Шипулин и Цветков, но и им не удалось отработать без ошибок. Более того, оба синхронно допустили по два промаха, дав шанс соперникам.Как ни странно, но Цветков с двумя ошибками на рубеже ещё некоторое время держался на промежуточном первом месте. Позади оказался даже, неожиданно допустивший на стрельбище сразу три промаха. А в борьбу за победу готовились вступить Шлезингр и Виндиш, пустившие в молоко только по одному патрону. Из 30 первых биатлонистов на двух огневых рубежах никому не удалось закрыть все десять мишеней. Обиднее всего, что промах последним выстрелом был и уВ сложившейся ситуации главным фактором, позволяющим сражаться за победу, стала скорость. Биатлонисты, которые редко видят по итогам гонки «0» в графе «стрельба», получили шанс побороться за лидерство даже с промахом. И лучшими среди них стали Шлезингр, Виндиш и Эберхард. Австриец, всегда славившийся скоростью, но не блиставший в стрельбе, в Оберхофе промахнулся один раз и помчался к победе – по скорости он явно опережал главных конкурентов.Ни Бабиков, ни Цветков, ни тем более Шипулин не могли включиться в сражение за награды. К борьбе хотя бы за цветы был близок, однако после безупречной «лёжки» он допустил один промах на «стойке» и отступил от лидеров. Рядом с виртуальными Малышко и Цветковым изо всех сил работал. Однако на третьем круге по свежему снегу он был не слишком быстр. Хотя ему удалось опередить и россиян, и даже, отстрелявшего чисто, у Эберхарда он не отыграл и полной секунды. Австриец мог начинать праздновать прекрасную победу.После того как Ландертингер, блестяще преодолев первый круг дистанции, на «стойке» промахнулся дважды, отлегло и у Шлезингра – его второе место также оказалось в безопасности. А за третье место некоторые биатлонисты из четвёртой стартовой группы продолжали вести борьбу. Главным соперником Виндиша стал его же соотечественник –, оказавшийся вторым и последним среди всех участников спринта, кому удалось закрыть на огневых рубежах все десять мишеней. На стороне Хофера была и затвердевшая трасса, которая позволяла бежать ему чуть быстрее Виндиша. Не сдавался и, который шёл медленнее итальянца, но был точен на лёжке.Развязка битвы итальянцев получилась драматичной: Хофер из последних сил мчался на финиш, но всё-таки оказался четвёртым, отстав от Виндиша на одну десятую долю секунды. А после того какдопустил два промаха на «стойке», претендентов на медали в гонке больше не осталось. Эберхард победил, Шлезингр и Виндиш – с медалями, а россияне остались вне десятки. При этом лучший результат в сборной показал не радовавший до нового года. Во время рождественской гонки преследования нашим мужчинам догонять соперников будет непросто.