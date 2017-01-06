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175 лет назад 2016
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Зачем нужен этап Кубка мира в Оберхофе
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Это Оберхоф, детка! Зачем проводить биатлон в этом болоте

Почему жадные немцы не хотят отдавать второй этап, а Оберхоф напоминает капризную барышню, которую нужно любить такой, как есть.
6 января 2017, пятница. 09:15. Другие

Не ищете логику, где её быть не может


Первую гонку нового года — мужской спринт в Оберхофе — корреспондент «Чемпионата» встретил в дороге, а именно поезде Берлин — Лейпциг на пути к этому далеко не самому любимому для себя этапу. Потом, конечно, посмотрел повтор гонки в отеле, изучил аналитику, но ничего удивительного и сенсационного для себя не нашёл. То, что один из самых быстрых биатлонистов мира Юлиан Эберхард выиграл вторую в карьере гонку,
а под дуновениями местных адских ветров не устоял даже супермен Мартен Фуркад, разве может считаться сенсацией? Да сколько раз подобное происходило с тем же Бьорндаленом, который именно здесь прервал свою знаменитую победную серию из восьми личных побед подряд. Малышко оказался сильнее Шипулина и Бабикова? Да для него Оберхоф — вообще намоленное место, где он и хет-трик делал, и последний раз на подиум заходил.

У каждого этапа Кубка мира есть свой характер. Антхольц благоволит особой породе горняков, Контиолахти — самым стабильным и сильным лыжникам, а симпатии Оберхофа никакой логике не поддаются. Поэтому произошедшее вчера никакая не сенсация — а обычное дело для такого капризного и непредсказуемого места. Душа-то у этого Оберхофа явно девичья.

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Проклятое место


У погоды здесь вообще своя игра. Иногда кажется, что она издевается над биатлонистами. В прошлом году оставила их без снега, заставив искать альтернативу. В этом насыпала его столько, что вполне хватило бы и на три этапа. А эти бесконечные туманы, ураганные порывы, ливни и грязь на трассе. Чего мы только не насмотрелись за десятилетие! Сейчас вот ураган разбушевался за день до старта, заставив всех испугаться отмены гонки. Трепал флажки стран участниц, срывал брезент с палаток с глювайном, а потом чуть-чуть успокоился, и все уже рады, что гонка прошла в таких условиях. К женским капризам природы здесь давно привыкли.
Антхольц благоволит особой породе горняков, Контиолахти — самым стабильным и сильным лыжникам, а симпатии Оберхофа никакой логике не поддаются.
Но самое удивительное, что во всей Восточной Германии такого места нет. Приезжаешь на пересадку в Лейпциг — тишь да благодать. На улице тепло, а над вокзалом Венера сияет. Даже в Эрфурте, что в каких-то 60 км от Оберхофа, снежный покров толщиной со спичечную головку, тепло и никакого ветра. Но стоит кондуктору поезда объявить: «Следующая станция Оберхоф», — как по боковым стёклам начинает хлестать ледяная крошка, ветер свистит так, что уши закладывает, а ступив первый шаг на станцию, оказываешься по щиколотку в снегу. Вот и не верь после этого в существование проклятых мест.

Может, этот Оберхоф взять и отменить?


Такие предложения я слышал не раз. И в них есть своя логика. Этап действительно не самый приятный, к тому же с какой радости Германия пользуется такой привилегией и проводит два этапа? Времена ГДР/ФРГ давно прошли, и с тех пор появились десятки конкурентоспособных арен, готовых стоять в очереди. Так зачем же мучить людей сидением в этом болоте, до которого ещё добраться не так просто? Одних только пересадок на поездах из любого крупного аэропорта не меньше трёх.
У погоды здесь вообще своя игра. Иногда кажется, что она издевается над биатлонистами. В прошлом году оставила их без снега, заставив искать альтернативу. В этом насыпала его столько, что вполне хватило бы и на три этапа.
Но должна же быть в Кубке мира своя перчинка, элемент лотереи, подобно 13-му сектору «Что? Где? Когда?» А ведь Оберхоф со своей непредсказуемой натурой и суровой трассой — один из самых характерных этапов. К тому же нигде так не любят биатлон, как в этих краях. По 20-30 тысяч народу на трибунах собирается не с одной Германии. О биатлоне здесь говорят во всех окрестностях, о результатах спрашивает кондуктор в поезде, увидевший конечную станцию Оберхоф в моём билете. Накануне представители оргкомитета обратились с просьбой к болельщикам помочь в уборке трибун от снега. И сотни человек поздним вечером пришли на стадион, чтобы приложить свою руку к большому биатлонному празднику. Раз уж они готовы мокнуть под дождём, пытаясь, что-то увидеть в тумане, или мёрзнуть на ураганном ветру, но и спортсмены потерпят, ведь их это работа.

Что же до наших отношений с этим непростым местом, то они тоже всегда складывались по-разному. Есть же у нас свои абсолютные победители Оберхофа Павел Ростовцев, Николай Круглов и Дмитрий Малышко, есть внезапная победа Евгения Устюгова, ставшая предтечей его блестящей олимпийской победы в Ванкувере, есть и неожиданная медаль Алексея Волкова в масс-старте. А потому после первой неудачной гонки не надо раскисать и делать далеко идущие выводы. Оберхоф непредсказуем, но в итоге справедлив. Если он тебя обделил сейчас, то потом долг обязательно вернёт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Дмитрий Малышко Евгений Устюгов Мартен Фуркад
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