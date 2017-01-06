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175 лет назад 2016
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Татьяна Акимова, биатлон
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Михаил Чесалин

Биатлон. Кубок мира. Что покажет женский спринт. LIVE

Все события 6 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Новости, интересные факты, фишки дня и фото — в нашей хронике.
6 января 2017, пятница. 14:30. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 16:15 мск. ОНЛАЙН женского спринта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


16:00. Мартен Фуркад недавно признался, что он не хочет быть Мартином Лютером Кингом. Но свой Мартин Лютер в Оберхофе нашёлся. Водитель, который на протяжении трёх дней будет отвозить спецкора «Чемпионата» на стадион и обратно, оказался полным тёзкой знаменитого реформатора и основателя протестанского движения в Германии.

15:50. По мнению букмекеров, российским спортсменкам сегодня ничто не поможет. Коэффициент на победу Татьяны Акимовой — 51, на остальных россиянок — ещё больше. А главные претендентки на победуКоукалова и Мякяряйнен.

15:40. На стадионе можно найти большой плакат со звёздами биатлона и лыжного спорта из Тюрингии. Вы ещё не забыли «лучшую подругу сборной России» Катрин Апель? Так её прозвали за постоянные ошибки в эстафетах, которые помогали нашей команде.

15:30. Женская спринтерская гонка стартует через 45 минут, а это значит, что пришло время подробнее познакомиться со стартовым протоколом. Россию будут представлять пять спортсменок: Ольга Подчуфарова (№4), Татьяна Акимова (№12), Екатерина Глазырина (№37), Ульяна Кайшева (№53) и Ирина Услугина (№90). Многие лидеры выбрали вторую стартовую группу, но, например, Габриэла Коукалова уйдёт в гонку под первым номером.

15:20. В немецком издании DPA написали о возможности коллективного наказания для сборной России. Также в статье рассказывается о прошедшем собрании биатлонистов. А что же говорят по этому поводу руководители мирового биатлона? Генсек IBU Николь Рёш не исключает отстранения всей российской команды, а президент IBU Андерс Бессеберг заметил, что решение может быть принято ещё до старта чемпионата мира.

15:10. Около часа назад завершилась пресс-конференция, в рамках которой журналисты долго мучили Эрика Лессера. Судя по выражению лица спортсмена, он предпочёл бы пробежать пару кругов по сложной трассе, чем отвечать на новые и новые вопросы.

15:00. Сегодня в Оберхофе прекрасная биатлонная погода: свежий снег, нет ветра и не очень холодно. О том, почему такая идиллия совершенно нетипична для этого места в своём репортаже рассказал наш корреспондент в Германии Александр Круглов.

14:50. На мужской тренировке в первой половине дня два Антона — Бабиков и Шипулин — задержались дольше остальных. С ними работали тренеры Гербулов и Крючков.

14:40. В Оберхофе есть странная особенность: за 2,5 часа до гонки болельщиков на стадион ещё не пускают и заставляют томиться в очередях. Судя по длине этих очередей, зрителей на трибунах сегодня, как и всегда, будет очень много.

14:30. Приветствуем вас, уважаемые любители биатлона. В Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону, сегодня нас ждёт женская спринтерская гонка. Мужчины накануне выступили не так, как хотелось бы, ждём, что сегодня Татьяна Акимова и её подруги по команде вновь смогут удивить. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, в котором мы расскажем обо всём, что происходит на биатлоне и вокруг него. Начало гонки в 16:15 по московском времени, не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 9
Теги
Екатерина Глазырина Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова Ульяна Кайшева
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6 января 2017, пятница
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