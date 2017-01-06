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175 лет назад 2016
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Сергей Устюгов
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Пять из пяти. Устюгов бьёт рекорды на «Тур де Ски»

Сергей Устюгов впервые в карьере выиграл коньковую разделку, отодвинув всех конкурентов. Не победить в день рождения мамы он не мог.
6 января 2017, пятница. 14:30. Другие
Российский лыжник Сергей Устюгов вне зависимости от итогового результата «Тур де Ски» уже вписал своё имя в историю многодневки. Но об этом позже. Самое главное – Устюгов после пятого этапа «Тур де Ски» не просто сохранил, а серьёзно упрочил своё лидерство в общем зачёте. Похоже, его главный конкурент просто сдался, не выдержав темпа сильнейшего на сегодняшний день лыжника мира.

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Не выигрывал разделку? Когда-то надо начинать!


На пятом этапе многодневки лыжникам предстояла коньковая разделка на 10 км. Гонка, в которой Устюгов ранее никогда не побеждал и фаворитом – несмотря на четыре подряд предыдущие победы – не считался. Ведь были же норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, швейцарец Дарио Колонья, француз Морис Монифика – признанные мастера гонок с раздельным стартом.

Возможно, Сергей и не смог бы выиграть после напряжённого пасьюта на предыдущем этапе, но после той гонки в Оберстдорфе у спортсменов был день отдыха. Это позволило Устюгову перезарядить батарейки и показать тот максимум, на который он был способен. В том, что он показал действительно максимум, нет никаких сомнений. Достаточно просто ещё раз пересмотреть финиш россиянина, чтобы понять, какой ценой даются такие победы.

Но именно Устюгов от самого старта до финиша на всех промежуточных отсечках показывал лучшие результаты. Монифика был близко, в итоге даже очень близко, но лидер «Тур де Ски» контролировал ситуацию, так как в гонку ушёл последним и все расклады от тренеров прекрасно знал. Только Монифика и боролся с Устюговым за победу, остальные отвалились уже после двух третей дистанции.

Сундбю старался держаться, но до финиша добрался с огромным трудом, а его итоговое отставание почти в 37 секунд – практически признание поражения. Он даже не смог стать лучшим среди норвежцев, уступив и Дидрику Тёнсету и Симену Крюгеру. Крюгер, кстати, впервые поднялся на подиум на этапе Кубка мира, став третьим.

Устюгов после финиша сказал, что именно 6 января бежал с повышенной мотивацией, так как хотел поздравить с днём рождения свою маму. Прекрасный подарок получился!

Два шага до вершины


В общем зачёте «Тур де Ски» Устюгов теперь опережает Сундбю на 1 минуту 34,1 секунды – это очень большое преимушество. До финиша многодневки осталось лишь два этапа – классический масс-старт на 15 км в Валь-ди-Фьемме и итоговая гонка преследования на Альпе-де-Чермис.

На нынешнем «Тур де Ски» Сергей Устюгов в полной мере уже продемонстрировал свой универсализм – он побеждал и в масс-старте, и в разделке, и в пасьюте, выигрывал и классическим ходом, и коньковым. До итоговой победы ему осталось сделать всего два шага, и нет никаких сомнений, что при нынешнем уровне готовности он их сделает.
Сергей Устюгов – уже герой. Но очень хочется, чтобы стал ещё и триумфатором.

Ну разве что какая-то случайность может помешать – сломанная палка или лыжа, но это, скорее, карма Александра Легкова. Могут помешать и намеренные действия со стороны соперников в масс-старте – нет ничего проще вывести соперника из себя, как уже было в скиатлоне со стороны шведа Маркуса Хелльнера. Впрочем, Устюгов показал, что и с этими обстоятельствами готов бороться и побеждать.

Вне зависимости от исхода двух последних гонок и итогового результата он уже вписал своё имя в историю «Тур де Ски». Ранее пять побед подряд в ходе одной многодневки удавалось одерживать только Марит Бьорген. А пять выигранных гонок в ходе одного «Тура» ни у одного из лыжников не было. У того же Сундбю по ходу «Тур де Ски» было однажды четыре победы. Так что Сергей Устюгов – уже герой. Но очень хочется, чтобы стал ещё и триумфатором.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Устюгов
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