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175 лет назад 2016
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Биатлон. Четвёртый этап Кубка мира. Женская сборная России провалила спринт
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

Скоро сказка сказалась. Как Фролина обыграла всю сборную России

Женская сборная России по биатлону снова стала сама собой. В спринте Оберхофа лучшей из россиянок стала… кореянка Анна Фролина.
6 января 2017, пятница. 17:40. Другие
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Заслонённый биатлон


Сергей Устюгов выиграл пятую гонку подряд в рамках «Тур де Ски». Фантастическая невероятность того, что лыжные гонки могут заслонить собой биатлон, внезапно оказалась впечатляющей реальностью: мужская биатлонная сборная России накануне выступила крайне неудачно, так что все лучи добра и обожания направлялись только Устюгову и его лыжам. Немного исправить ситуацию для биатлона могли российские девушки – Татьяна Акимова и её подруги по команде.

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Кубок мира-2016/17. Женщины. Спринт 7,5 км
06 января 2017 года, пятница. 16:15 МСК
1 Габриэла КоукаловаЧехия 22:28.5
2 Кайса МякяряйненФинляндия 22:49.8
3 Мари Дорен-АберФранция 22:52.5

Погода в Оберхофе наладилась, по крайней мере ветер стих и появилось солнце. Первой из наших на дистанцию ушла Ольга Подчуфарова, Акимова стартовала под 12-м номером. Темп гонке задавала спортсменка с первым номером – Габриэла Коукалова. Она и бежала быстро, и отстрелялась точно. Время 8.29 по итогам «лёжки» ещё долго должно было оставаться ориентиром для всех.

Заявки на победу


Подчуфарова начала весьма неплохо, но на рубеже промазала сразу два раза – первым и третьим выстрелами. Зато Акимова на отсечке 800 метров показала лучшее время, а в это же время на стрельбище спортсменки промахивались одна за другой. Акимова чуть сбавила обороты и перед заходом на рубеж уступала Коукаловой, правда, совсем немного – 5 секунд. Россиянка стреляла ровно на 7 секунд быстрее чешки, и не менее точно. Нетрудно догадаться, что на дистанцию Татьяна выпорхнула двумя секундами ранее соперницы. Абсолютным лидером.

Габи появилась на рубеже спустя считаные секунды. Её ждала «стойка», и Коукалова справилась с ней блестяще: довольно быстро закрыла все мишени и оформила заявку на победу в гонке. Свою заявку почти тут же добавила и немка Хаммершмитд – ей под довольный рёв трибун удалось улучшить время Акимовой на 2,2 секунды. В гонке появился новый лидер.

Унылые вести


А с дистанции пришли унылые вести: Акимова ходом проигрывала Коукаловой уже 13 секунд. Перед своей второй стрельбой её отставание составляло уже 27 секунд, и даже без промахов рассчитывать на победу уже не стоило. После первого выстрела можно было забыть и о медалях – мимо, штрафной круг и почти минутное отставание от лидера.

Глазырина тоже промахнулась, тоже прилично уступала ходом фаворитам и лидерам, так что ждать чудес нам оставалось только от Ульяны Кайшевой. Она стартовала под 53-м номером, к этому моменту в топ-10 по итогам второго огневого рубежа уже не было ни единой россиянки. Немецкие болельщики аплодисментами встретили появление на «лёжке» Дарьи Домрачевой, но она не смогла отплатить им чистой стрельбой – один промах.

Доказательства Фролиной


Кайшева стреляла чуть позже Даши и небольшое чудо всё-таки сотворила – промазала дважды и покинула рубеж в пятом десятке. Рядом с Ульяной активно промахивалась и Глазырина – похоже, женская сказка чешского образца, как и положено любой сказке, сказалась быстро, а дело делалось не скоро. Россия снова много уступала на дистанции и была далеко от пьедестала почёта.

На финише нас ждал ещё один любопытный результат: Анна Фролина однозначно оказывалась лучшей из россиянок. С поправкой только на то, что Фролина уже была кореянкой. Места в сборной России ей не нашлось, зато в составе команды Южной Кореи она готова была всем всё доказать. И вовсе не словами.

Категорическая неудача


Домрачева по дистанции шла очень тяжело и на финише проиграла Коукаловой больше двух минут. А вот Кайса Мякяряйнен и Мари Дорен-Абер были близки к призам, в отличие от Акимовой, которую сдвинули на 13-е место. Больше в топ-20 россиянок не было, а Кайшева в битве за место в сборной вырвала 2 секунды у Глазыриной и почти 30 – у Подчуфаровой. У всех троих при этом было по два штрафных круга.

Оставалось только зафиксировать два промаха дебютантки текущего Кубка мира Услугиной, допущенных уже на «лёжке». Огневой рубеж она покинула 61-й и сосредоточилась на борьбе за попадание в гонку преследования. Точная стрельба на «стойке» вернула россиянку в топ-40 и в борьбу за кубковые очки. Спустя пять минут Услугина финишировала 43-й, попав в преследование, но не в очки.

Первая гонка в 2017 году женской сборной России категорически не удалась.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Габриэла Коукалова Екатерина Глазырина Кайса Мякяряйнен Мари Дорен-Абер Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова Ульяна Кайшева
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