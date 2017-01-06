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175 лет назад 2016
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Габриэла Коукалова
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Габриэла Коукалова рассказала, почему она не верит никому из российских биатлонистов, и призвала как следует их наказать.
6 января 2017, пятница. 19:45. Другие
В Оберхофе поймавшая кураж обладательница Кубка мира Габриэла Коукалова одержала вторую подряд победу в сезоне. Она оказалась единственной элитной биатлонисткой, отстрелявшей на ноль. Спецкор «Чемпионата» после официальной пресс-конференции побеседовал с находящейся в отличном настроении спортсменкой и расспросил её не только о задачах на сезон и успехах, но и о так называемой гражданской позиции.

«После Рождественской гонки не могла сидеть»


— Габи, кажется, что ваша форма становится лучше с каждой гонкой. Это было частью вашей стратегии на сезон?
— Моя главная цель в этом сезоне — чемпионат мира в Хохфильцене, поэтому моя тактика набрать лучшую форму к этому старту. Многие спрашивают у меня и про предолимпийскую неделю в Корее, но для меня в этом году этот старт не так важен. Я не гонюсь за Кубком мира и хочу провести хороший промежуточный сезон с успешным выступлением на чемпионате мира. Мне нравится такое ощущение расслабленности. Но мне приятно, что почти в каждой гонке я на высоких местах.

— Вы довольны своими результатами в декабре?
— Конечно. Завершить декабрь победой на домашнем этапе Кубка мира — это невероятно.

— Как вы провели Рождество?
— Мы были в Хохфильцене с моим мужем и нашими друзьями с детьми. Я очень люблю детей, и мне было приятно провести с ними Рождество. У меня много приятных воспоминаний из детства, поэтому я представила себя на их месте и постаралась доставить им те же приятные чувства.

— На «Рождественской гонке» в «Шальке» вы упали. Это было болезненное падение?
— Да, особенно тяжело мне было на следующий день. Я не могла даже нормально сидеть, но сейчас я в порядке. Сегодня на первом круге я оказалась в той же ситуации и чуть не упала на спуске. У меня перед глазами сразу промелькнули воспоминания о той гонке, но я рада, что мне повезло и я смогла справиться с этим спуском.

— Но обычно вы любите крутые спуски и много на них выигрываете. Трасса в Оберхофе вам тоже подходит?
— Мне нравятся здесь спуски, потому что на них выделяется много адреналина. Классно быть одной из самых быстрых на них (смеётся). Иногда рискованное прохождение спусков является частью моей успешной тактики.

«По делу Макларена у меня мало информации, но наказать надо всю команду»


— Вы принимали участие в собрании спортсменов в Оберхофе по поводу допинга?
— Я лично не принимала в нём участие, но полностью поддержала эту инициативу. Мы выбрали нашим представителем Михала Шлезингра, а также проводили много встреч внутри нашей команды и советовались с нашим президентом Иржи Гамзой. Мы рассказывали ему всё, что происходит и какого мы об этом мнения. Он большой молодец и говорит правильные вещи.
Я не гонюсь за Кубком мира и хочу провести хороший промежуточный сезон с успешным выступлением на чемпионате мира.

— Вас не устроили решения принятые IBU. А какие решения вас бы устроили? Чего вы добиваетесь?
— Мне бы хотелось сказать, что когда люди и команды не уважают международные антидопинговые правила, они не должны с нами соревноваться.

— Люди или команды?
— Мне сложно объяснить это на английском, но речь должна идти и о команде, в которой слишком много спортсменов попадались на допинге.

— А если в нынешнем составе команды все спортсмены чистые? Вы же не знаете, о ком конкретно идёт речь и какие доказательства их вины есть у IBU. Так как вы можете требовать наказания, если судом ещё не доказана ничья вина?
— У меня не много информации об этом, но я думаю, что финансовых наказаний для этой команды недостаточно. Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга. Это было бы справедливо.

— А вам не кажется, что всё-таки сначала нужно рассмотреть доказательства вины? IBU ведь недавно признал, что их в отношении 29 из 31 спортсменов нет. Так за что наказывать команду?
— Этим вечером мы проведём своё командное собрание по этому вопросу. После этого я смогу сделать какие-то более конкретные заявления. Сейчас, извините, я очень устала, чтобы отвечать на такие сложные вопросы. Мне сложно выразить словами, что я чувствую по этому поводу.
Может быть, компромиссным вариантом было бы отобрать по одному-два места в Кубке мира в наказание за массовое употребление допинга.

— А вы не пробовали ознакомиться с позицией российской стороны? Например, слышали, что сказал на собрании лидер российской сборной Антон Шипулин?
— Нет, я не знаю ничего о его позиции.

— Но вы верите, что он чистый спортсмен?
— В этой команде я не верю уже никому, извините.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Габриэла Коукалова Допинг
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