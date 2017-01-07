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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анна Фролина обыграла сборную России, но жалеть нам не о чем
Фото: biathlonrus.com
Текст: Александр Круглов

Выстрел из палки. Почему Фролина не Домрачева и не Кузьмина

Как мы за праздники отвыкли от привычных мест, на кого действительно похожа Фролина, и как чехи хотят отжать не только ЧМ, но и квоты.
7 января 2017, суббота. 09:00. Другие

Тихо таяли надежды


За долгое время, проведённое на этапах Кубка мира, начинаешь по-другому воспринимать действительность, чем это принято у нас в России. Вот заставила нас поверить в себя Татьяна Акимова в Нове-Место, так почему-то все начали непременно ждать продолжения банкета и после Нового года. Хотя вроде всем должно быть понятно, что острота формы после перерыва уйдёт, а трасса в Оберхофе с её крутыми спусками нашим девушкам вообще противопоказана. Поэтому утром на вопрос моего водителя, какой результат я жду от женской сборной, спокойно ответил: «Одна — в топ-15 и ещё две в топ-30».

Окончательно налёт оптимизма смыла погода. Внезапно прекратились ветер и метель, вышло солнце, и погода из оберхофской превратилась в идеально-биатлонную. Такой уж он коварный, этот Оберхоф, что решил одним днём опровергнуть все мои многолетние наблюдения о нём. «Не узнаю Оберхоф сегодня. Это не Оберхоф, это Поклюка», — в шутку вторит мне проходящий мимо тренер сборной Словении Томаш Кос, прекрасно говорящий по-русски. И если ещё во вчерашней мутной воде мы могли поймать золотую рыбку, то сейчас уповать на чудо уже не приходилось.

На первом круге немного подержала интригу Татьяна Акимова, но постепенно её скорость на трассе падала, а единственный промах на «стойке» лишил всех шансов на высокое место. У Ульяны Кайшевой выпал патрон, который она долго подбирала и промазала во второй раз. Единственной безупречно стрелявшей русской оказалась Анна Фролина, которая с 12-м местом передала привет всей бывшей сборной. Бывает.

Фролина похожа на Малышко, а не на Кузьмину


Народ у нас нагнетать любит. И вот опять полились горючие слёзы о том, на кого же Аннушка нас покинула, какую звезду мы потеряли и как Россия гнобит свои таланты. Но одно дело, когда это делают интернет-кликуши в комментариях, и совсем другое, когда уважаемое издание выходит с заголовком «Чем Анна Фролина теперь напоминает Домрачеву и Кузьмину? Новый прокол России». В чём прокол и почему 12-е место с «нулевой» стрельбой подаётся как невероятный успех, я не могу понять, но давайте порассуждаем, что ждало бы Фролину в сборной России.
Вот заставила нас поверить в себя Татьяна Акимова в Нове-Место, так почему-то все начали непременно ждать продолжения банкета и после Нового года.

На декабрьских этапах в её активе было всего три очка в первой гонке, меньше чем у любой из россиянок, и такие почётные места, как 83-е, 70-е и 51-е. Такой уровень — это если не отправка на Кубок IBU по ходу декабря, то поездка на отбор в Чайковский со всеми вытекающими. А теперь вспомните, какие характеристики вы давали выступлениям Светланы Слепцовой, Анастасии Загоруйко и даже Дмитрия Малышко. А ведь тот и очков побольше набрал, и вчера тоже обыграл всю сборную России заняв 11-е место. Не находите сходства? Но никто не кричит о том, как его не ценили и гоняли по «Ижевским винтовкам» и Кубкам IBU!

Поэтому давайте смотреть правде в глаза. Кузьмина и Домрачева — это спортсменки мирового уровня, олимпийские чемпионки. В первом случае российские тренеры действительно недооценили потенциально сильную спортсменку. Во втором Дарья сделала выбор в пользу своей родины, который осуждать никто не имеет права. Но при чём здесь Булыгина? С таким же успехом нашу команду раз в год могли обыграть и Наталья Бурдыга, и Мария Панфилова, и даже Наталья Левченкова. Да мало ли их, беглянок, уехавших ради стабильных выступлений на мировом уровне. Раз в год способна выстрелить и Палка, и не обязательно её должны звать Кристина. Касательно Анны желаю ей только успехов, но её результат не сильно поменял моё мнение об олимпийских перспективах. Готов напомнить о своём обещании, если Анна завоюет на новой родине медаль.
Раз в год способна выстрелить и Палка, и не обязательно её должны звать Кристина.

Чешские хитрости


Вчерашнее интервью с Габриэлой Коукаловой вы все успели не только прочитать, но и по-своему выразить по егоповоду негодование. Однако я бы выступил в защиту Габи, которую до этого много лет знал с хорошей стороны. В конце концов, не зря она занимается благотворительностью. Другой вопрос, что наша беседа показала: девушка не только слабо владеет вопросом, но и говорит не столько то, что думает, сколько то, что от неё хотят услышать. Отсюда ссылки на решения общекомандного собрания и постоянный контакт с президентом национальной федерации Иржи Гамзой.

А чего хочет Гамза, которого Александр Тихонов назвал неудачником-баскетболистом и слабым виноделом? На площадке я лично его в деле не видел, а вот вино, которым журналистов угощают в Нове-Место, действительно средней паршивости. Но уж в чём в чём, а в хитрости пан Гамза даст фору многим профессионалам от биатлона. Чех решил грамотно воспользоваться ситуацией и российскими проблемами и отжать у нас всё, что можно. Скорее всего, он поднимет вопрос на конгрессе о лишении Тюмени права на чемпионат мира — 2021. Второе желание чётко озвучила Коукалова — сократить квоту России в Кубке мира. Если это произойдёт с идущей третьей в общем зачёте мужской сборной, то кому отойдёт максимальная квота? Правильно: идущей на шестом месте Чехии. А я-то, глупый, что-то там про доказательства спрашивал и отсутствие обвинений действующим спортсменам. А собака-то вот где зарыта.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон
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