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Выстрел из палки. Почему Фролина не Домрачева и не Кузьмина

Как мы за праздники отвыкли от привычных мест, на кого действительно похожа Фролина, и как чехи хотят отжать не только ЧМ, но и квоты.