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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Биатлон. Кубок мира. Бабиков — пять промахов из пяти! LIVE

Все события 7 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Новости, интересные факты, фишки дня и фото — в нашей хронике.
7 января 2017, суббота. 12:00. Другие
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ГОНКИ ДНЯ:
*** 13:30 мск. ОНЛАЙН мужской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:40 мск. ОНЛАЙН женской гонки преследования читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


13:55. Неужели опять Фуркад победит? Блестяще провёл француз третий круг: приблизился к соперникам и отлично отработал на стральбище. А Бабиков, увы, пустил в молоко все пять выстрелов. Впрочем, шансы на медаль у нас ещё есть: Цветков за счёт ошибок конкурентов и своей чистой стрельбы покинул огневой рубеж третьим.

13:50. Эберхард и Шлезингр промахнулись по разу и дали шанс преследователям. Бабиков отстрелял без промахов и теперь отстаёт от лидера лишь на 15 секунд. Цветков промахнулся, Шипулин допустил три ошибки на стрельбище подряд.

13:40. Несмотря на то, что ветер на стрельбище есть, многие спортсмены стреляют точно и быстро. Отрадно, что в десятку ворвались Цветков и Бабиков. А где-то на стадионе за биатлонистов переживают персонажи из Angry Birds, добравшиеся до биатлона.

13:30. Дан старт гонке. Австриец Эберхард ушёл на дистанцию. Отрыв от соперников у него солидный: Шлезингр стартует через 11 секунд, а остальные — через 40 и более. Малышко стартует через 62 секунды.

13:20. Букмекеры невысоко оценивают шансы россиян на победу в сегодняшней гонке. На прорыв Дмитрия Малышко к первому месту можно поставить с коэффициентом 81,0. Вероятность победы Цветкова или Шипулина оценивается выше, но с оценкой для фаворитов: Фуркада и Шемппа — её, конечно, не сравнить.

13:10. Перед гонкой болельщиков развлекают уличные музыканты. У вас тоже есть возможность их послушать.

13:00. За полчаса до старта мужской гонки преследования пришло время вспомнить, кто в ней будет представлять Россию: Дмитрий Малышко (№11), Максим Цветков (№13), Антон Бабиков (№18), Антон Шипулин (№24) и Юрий Шопин (№33). Первым на дистанцию умчится австриец Юлиан Эберхард. Полный стартовый протокол можно найти здесь.

12:50. Кстати, сегодня по стрельбищу с самого утра гулял ветерок, а сейчас, похоже, начинается настоящая метель. Оберхоф снова узнаваем.

12:43. А ещё внутри есть столовая для журналистов, где германоязычные коллеги собрались попить кофе с раннего утра.

12:37. Внутри, впрочем, довольно уютно. Там выставлены местные трофеи и сувениры.

12:30. Так выглядит пресс-центр в Оберхофе — скромное небольшое здание.

12:20. Наш корреспондент Александр Круглов вчера разобрался, почему же Габриэла Коукалова высказывает столь негативное мнение о российских спортсменах, а также почему не страшно, что выступающая за Корею Анна Фролина опередила в спринте всех россиянок.

12:10. Перед началом пасьютов предлагаем вам погрузиться в атмосферу биатлонного Оберхофа. Добро пожаловать на видеопрогулку по окрестностям стадиона.

12:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Сегодня в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в Оберхофе, состоятся две гонки преследования. Россиян в первой десятке стартующих не будет ни у мужчин, ни у женщин, однако шансы на медали у Дмитрия Малышко и Татьяны Акимовой есть. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, на пропустите начало первой гонки!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Дмитрий Малышко Екатерина Глазырина Максим Цветков Ольга Подчуфарова Татьяна Акимова
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