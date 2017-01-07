Рождественская рубка. Каким был первый матч Суперлиги в 2017 году

Весёлый праздник Рождество

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Жоан, зажигай!

Мини-футбол. Чемпионат России

7 января. 12-й тур

Новосибирск



«Сибиряк» (Новосибирск) – «Динамо» (Московская область) – 3:3 (1:2)

Голы: Жоан, Кудзиев, Сайотти – Фернандиньо, Бурков, Нандо.

Хозяйский пресс

Всё решили 10 метров

Как можно неожиданно, но весело отпраздновать православное Рождество? Сыграть с утра 7 января в мини-футбол. Или прийти и посмотреть, как в мини-футбол играют два фаворита российской Суперлиги – «Сибиряк» и «Динамо». Такой шанс появился у новосибирских болельщиков, и они его использовали. К началу матча «сибиряков» и динамовцев на трибунах ещё имелись пустые места, однако уже к середине первого тайма они заполнились. Мини-футбол обещал быть очень качественным.Начало матча получилось осторожным, хотя хозяева и попытались сразу же навязать бело-голубым свою игру. Новосибирцы владели небольшим территориальным преимуществом, однако первый реальный момент для взятия ворот имели именно гости.на резкой смене направления обыграл двух соперников и успел пробить в дальний угол.до мяча не дотянулся, но тот лишь облизал дальнюю штангу.Первый гол в матче начался с. Новосибирский легионер как-то уж совсем неаккуратно выбивал мяч из своей штрафной через центр и угодил прямо на ногу. Тот быстро бросил себе вправо и пробил, Формин не совсем удачно отбил мяч, а на добивании первым был– 1:0. И почти сразуобязан был увеличивать разницу в счёте, но каким-то чудом не сумел переправить мяч в пустые ворота буквально с метра.Тренер «Сибиряка»не стал брать тайм-аут и оказался прав. Его подопечные довольно быстро собрались и начали планомерно осаждать ворота. Работы у обороны и голкипера «Динамо» было предостаточно, однако до реально опасных моментов дело не доходило. Хозяева много били, но все эти удары сложно назвать потенциально голевыми.За шесть минут до окончания первого тайма в составе «Сибиряка» впервые появился Сергей Иванов, а его команда сразу пропустила., впрочем, тут был ни при чём:грубо ошибся в передаче, Фернандиньо перехватил мяч и покатил его на врывавшегося в штрафную. Динамовский защитник хладнокровно пробил мимо Формина – 2:0.Хозяева обрушили шквал атак на ворота Густаво.угодил в штангу, правда, сделал он это после грубой ошибки арбитров, пропустивших явную игру рукой. Спустя минуту всё было чисто: Жоан после короткого розыгрыша аута попал в ближнюю «девятку» – 1:2. Этот счёт сохранился до перерыва, однако случилось это лишь благодаря везению Густаво. За 30 секунд до сирены Жоан неожиданно оказался с глазу на глаз с динамовским вратарём, аккуратно и технично перебросил его, но угодил в перекладину.Второй тайм начался с непрерывных атак «Сибиряка». Густаво несколько раз спасал свою команду, а затем, после розыгрыша углового, мяч попал в руку. Арбитры, в отличие от эпизода с Сантаной в первом тайме, сразу же зафиксировали нарушение и назначили пенальти – дело было в штрафной площади. Бить пошёли отправил мяч под перекладину – 2:2.В следующие пять минут хозяева могли забивать ещё раза три, однажды мяч угодил в каркас динамовских ворот. Гости в этот игровой отрезок преимущественно отбивались, о контратаках если и думали, то это так и оставалось на уровне замыслов. Лишь однажды бело-голубые убежали три в два, Фукин здорово качнул Жоана, но исполнить удобную передачу нане сумел.На экваторе таймавынужден был взять тайм-аут. Его команда уже «сидела» на пяти фолах, и «Сибиряк» упустил две подряд прекрасные возможности забить. Перерыв пошёл гостям на пользу: игра выровнялась, Густаво выдохнул. Однако отыграть 14 минут без нарушений бело-голубые не смогли. За восемь минут до окончания матча новосибирцы получили право на десятиметровый, однако Жоан не смог перехитрить Густаво.Спустя 15 секунд «Сибиряк» заработал свой пятый фол, а ещё спустя полминутыдвумя касаниями из-под Нандо отправил третий мяч в ворота «Динамо» — 3:2. Ещё через минуту уже Ари бил десятиметровый, но и ему забить не удалось: сменщик Формина Балашов отразил удар бразильца. И это был не последний фол в этом матче: на 46-й минуте мяч попал в руку Главатских, теперь уже бить пошёл Нандо. Он не стал уповать на силу, а техничным ударом в правый от себя угол переиграл Балашова – 3:3.В концовке матча обе команды играли аккуратно, опасались фолить, однако по одной прекрасной возможности забить имели и те, и другие. И всё-таки ничья – 3:3. Достойное завершение очень красивого матча.