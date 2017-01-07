Рождественская рубка. Каким был первый матч Суперлиги в 2017 году

Весёлый праздник Рождество
Как можно неожиданно, но весело отпраздновать православное Рождество? Сыграть с утра 7 января в мини-футбол. Или прийти и посмотреть, как в мини-футбол играют два фаворита российской Суперлиги – «Сибиряк» и «Динамо». Такой шанс появился у новосибирских болельщиков, и они его использовали. К началу матча «сибиряков» и динамовцев на трибунах ещё имелись пустые места, однако уже к середине первого тайма они заполнились. Мини-футбол обещал быть очень качественным.
Начало матча получилось осторожным, хотя хозяева и попытались сразу же навязать бело-голубым свою игру. Новосибирцы владели небольшим территориальным преимуществом, однако первый реальный момент для взятия ворот имели именно гости.
Фукин на резкой смене направления обыграл двух соперников и успел пробить в дальний угол. Формин до мяча не дотянулся, но тот лишь облизал дальнюю штангу.
Антиассистент
Первый гол в матче начался с Жоана. Новосибирский легионер как-то уж совсем неаккуратно выбивал мяч из своей штрафной через центр и угодил прямо на ногу Робиньо. Тот быстро бросил себе вправо и пробил, Формин не совсем удачно отбил мяч, а на добивании первым был Фернандиньо – 1:0. И почти сразу Бадретдинов обязан был увеличивать разницу в счёте, но каким-то чудом не сумел переправить мяч в пустые ворота буквально с метра.
Тренер «Сибиряка» Евгений Куксевич не стал брать тайм-аут и оказался прав. Его подопечные довольно быстро собрались и начали планомерно осаждать ворота Густаво. Работы у обороны и голкипера «Динамо» было предостаточно, однако до реально опасных моментов дело не доходило. Хозяева много били, но все эти удары сложно назвать потенциально голевыми.
Жоан, зажигай!
За шесть минут до окончания первого тайма в составе «Сибиряка» впервые появился Сергей Иванов, а его команда сразу пропустила. Иванов, впрочем, тут был ни при чём: Чухрий грубо ошибся в передаче, Фернандиньо перехватил мяч и покатил его на врывавшегося в штрафную Буркова. Динамовский защитник хладнокровно пробил мимо Формина – 2:0.
Хозяева обрушили шквал атак на ворота Густаво. Волынюк угодил в штангу, правда, сделал он это после грубой ошибки арбитров, пропустивших явную игру рукой Лео Сантаны. Спустя минуту всё было чисто: Жоан после короткого розыгрыша аута попал в ближнюю «девятку» – 1:2. Этот счёт сохранился до перерыва, однако случилось это лишь благодаря везению Густаво. За 30 секунд до сирены Жоан неожиданно оказался с глазу на глаз с динамовским вратарём, аккуратно и технично перебросил его, но угодил в перекладину.
Мини-футбол. Чемпионат России
7 января. 12-й тур
Новосибирск
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Динамо» (Московская область) – 3:3 (1:2)
Голы: Жоан, Кудзиев, Сайотти – Фернандиньо, Бурков, Нандо.
Хозяйский пресс
Второй тайм начался с непрерывных атак «Сибиряка». Густаво несколько раз спасал свою команду, а затем, после розыгрыша углового, мяч попал в руку Нандо. Арбитры, в отличие от эпизода с Сантаной в первом тайме, сразу же зафиксировали нарушение и назначили пенальти – дело было в штрафной площади. Бить пошёл Кудзиев и отправил мяч под перекладину – 2:2.
В следующие пять минут хозяева могли забивать ещё раза три, однажды мяч угодил в каркас динамовских ворот. Гости в этот игровой отрезок преимущественно отбивались, о контратаках если и думали, то это так и оставалось на уровне замыслов. Лишь однажды бело-голубые убежали три в два, Фукин здорово качнул Жоана, но исполнить удобную передачу на Шакирова не сумел.
Всё решили 10 метров
На экваторе тайма Темур Алекберов вынужден был взять тайм-аут. Его команда уже «сидела» на пяти фолах, и «Сибиряк» упустил две подряд прекрасные возможности забить. Перерыв пошёл гостям на пользу: игра выровнялась, Густаво выдохнул. Однако отыграть 14 минут без нарушений бело-голубые не смогли. За восемь минут до окончания матча новосибирцы получили право на десятиметровый, однако Жоан не смог перехитрить Густаво.
Спустя 15 секунд «Сибиряк» заработал свой пятый фол, а ещё спустя полминуты Сими Сайотти двумя касаниями из-под Нандо отправил третий мяч в ворота «Динамо» — 3:2. Ещё через минуту уже Ари бил десятиметровый, но и ему забить не удалось: сменщик Формина Балашов отразил удар бразильца. И это был не последний фол в этом матче: на 46-й минуте мяч попал в руку Главатских, теперь уже бить пошёл Нандо. Он не стал уповать на силу, а техничным ударом в правый от себя угол переиграл Балашова – 3:3.
В концовке матча обе команды играли аккуратно, опасались фолить, однако по одной прекрасной возможности забить имели и те, и другие. И всё-таки ничья – 3:3. Достойное завершение очень красивого матча.