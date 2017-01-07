Россияне проиграли ветру и морозу. В пасьюте наши без медалей

Бабиков в роли ракеты

Три промаха и без шансов

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км



1. Мартен Фудкад (Франция) — 36.45,7 (1).

2. Арнд Пайффер (Германия) — +1.09,9 (3).

3. Доминик Виндиш (Италия) — +1.32,4 (5).

4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +1.32,6 (5).

5. Эрик Лессер (Германия) — +1.36,1 (5).

6. Антон Бабиков (Россия) — +1.40,7 (5).

7. Михал Шлезингр (Чехия) — +1.54,0 (6).

8. Хенрик Л'Абе Лунд (Норвегия) — +1.55,3 (5).

9. Артём Прима (Украина) — +1.55,3 (2)

10. Максим Цветков (Россия) — +2.03,9 (4)…

16. Антон Шипулин (Россия) — +2.28,9 (5)…

18. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.30,8 (6)…

31. Юрий Шопин (Россия) — +4.10,9 (7).

Полная катастрофа

Бабиков возник из ниоткуда, а победил Фуркад

Мужской пасьют на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе не порадовал российских болельщиков. На стрельбище российские биатлонисты не справились с ветром и с огромным количеством промахов на медали не претендовали. Шестое местопри такой стрельбе – нормальный результат, но, конечно, хотелось бы большего.Мужская гонка преследования проходила в сложных условиях. Даже в очень сложных. Но это особенность Оберхофа – может быть тишь и гладь, а потом ветер и снег. Сильный ветер и мороз «-11» серьёзно осложнили жизнь участникам пасьюта. Почти все вышли на старт, серьёзно утеплившись. Кто-то решил прикрыть только нос, а кто-то только нос и оставил неприкрытым.Можно было предположить, что в такую погоду ситуация на трассе будет постоянно меняться. Но не до первой стрельбы, к которой все подходили в удобном для себя темпе. Пожалуй, выделялся своим ходом только Антон Бабиков, который бежал быстрее победителя спринта австрийцаи быстрееБабиков и стрелял точно и уже после первой «лёжки» поднялся в первую десятку с 18-го места. Отлично проявил себя на рубеже и, который ушёл в гонку шестым. 10 мест отыграл и, который просто мгновенно закрыл все мишени. А в группе лидеров ситуация несильно изменилась – Эберхард илидировали, а их догоняла большая группа во главе с Фуркадом.После второй стрельбы возникшие было надежды на хороший результат Антона Шипулина развеялись. Он допустил сразу три промаха и откатился в середину пелотона. Впрочем, даже неважно на какое место – важно, что с огромным отставанием. Как раз со второго рубежа ветер усилился и очень сильно мешал спортсменам.Мазали почти все, в том числе и Мартен Фуркад, оставивший незакрытой одну мишень. После второй «лёжки» из наших в борьбе за медали остался только Бабиков, который вновь был абсолютно точен. Он оказался в группе из семи человек, которая рванула к третьей стрельбе и постаралась оторваться от всех преследователей.Но эта группа задала слишком высокий темп. Во всяком случае для Бабикова. Он стрелял, а мишени не закрывались. И так выстрел за выстрелом. Антон промахнулся пять раз, и это была настоящая катастрофа. Ну, пусть даже три промаха – и тогда реальные шансы на продолжение борьбы, а если меньше – вообще великолепные. Но случилось то, что случилось – все пять выстрелов мимо. Бабиков отправился наматывать штрафные круги, а российские надежды вновь ожили после стрельбы Максима Цветкова.Он ушёл со стрельбища, закрыв все мишени, третьим вслед за немцем. Первым уже с огромным отрывом убежал Фуркад, решивший, что одного промаха более чем достаточно. Шипулин ибез промахов обойтись не сумели, а лидирующая тройка устремилась к последней «стойке».Фуркад бежал в своём темпе, стрелял предельно аккуратно – хотя два закрывшихся габарита ему сильно помогли — и не оставил никому ни единого шанса. Второе место должны были разыграть при нормальной стрельбе Пайффер и Цветков. Немец допустил два промаха, россиянин – три, и это оставило Максима без медалей.Но Бабиков… Бабиков подкатил к последней «стойке», вроде бы, без шансов на медали, а стрелял настолько быстро и точно, что уехал в группе, которая боролась за третье место. Вместе с немцем, итальянцеми норвежцем. Будь у Антона чуть меньше промахов, осталось бы больше сил на финише, а в итоге он стал шестым. Лессера тоже не хватило на финишную разборку, а бронза досталась итальянцу.Цветков сумел финишировать 10-м, а вот у Шипулина (16-е место, пять промахов), Малышко (18-й, шесть промахов) и(31-й, семь промахов) гонка совсем не задалась.