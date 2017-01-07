Бессеберг: чтобы применить наказания, нужны доказательства вины

Мы серьёзно воспринимаем ситуацию, но ещё раз подчеркну, что мы серьёзная демократическая организация и хотим сначала увидеть доказательства на столе.

29 человек — это те, кто упоминается в докладе Макларена. Я бы не сказал, что это подозреваемые, так как пока нет никаких фактов-доказательств их вины.

22 декабря IBU принял решение о переносе соревнований этого сезона из России. Юниорский чемпионат мира вместо Острова примет словацкий Осрблье, а куда переедет Кубок мира из Тюмени, станет известно на следующей неделе. Однако часть спортсменов и представители средств массовой информации были неудовлетворены половинчатым решением IBU и требуют дальнейших расследований и наказаний в отношении России. Чтобы расставить все точки над i, президент IBUвстретился с представителями СМИ и на все вопросы отвечал со спокойствием Железного Канцлера. Более мягкий и слабохарактерный человек просто не мог бы продержаться 23 года у руля столь мощной организации.— Я понимаю, что все огорчены разоблачениями Макларена, — начал пресс-конференцию Бессеберг. — Его отчёт вышел только 9 декабря, в ходе сезона, поэтому у нас не так много времени, чтобы его изучать. Я понимаю возмущение биатлонистов, которые хотят ясности. Могу сказать, что политика IBU будет строиться в рамках нулевой терпимости к допингу. Я могу обещать вам, что мы проведём полную экспертизу отчёта Макларена. Нам нужны неоспоримые доказательства применения допинга, а пока этого нет. Поэтому наша антидопинговая группа работает и тщательно изучает все обстоятельства. На мой взгляд, рабочая группа укомплектована профессионалами, в том числе с нами работает юрист, уже изучавший применение допинга в России в лёгкой атлетике. Я пока не могу сказать, когда будет следующая информация, но мы хотим как можно быстрее получить на стол доказательства вины. Только после этого мы сможем принять какие-то меры.— не унимается чешский журналист.— Я думаю, все вы понимаете, что IBU будет следовать протоколу и антидопиноговым правилам, принятым конгрессом. Менять правила на ходу мы не можем, но мы сделаем всё согласно правилам. Я уверен, что исполком будет обсуждать эти вопросы и, возможно, пересмотрит правила касательно проведения соревнований, квот и других вопросов. Возможно, вопрос ЧМ-2021 будет снова рассмотрен на конгрессе. У нас демократическая система, где главный орган — конгресс, а наш исполком обязан уважать решения конгресса и работать согласно им.Мы серьёзно воспринимаем ситуацию, но ещё раз подчеркну, что мы серьёзная демократическая организация и хотим сначала увидеть доказательства на столе.— Его можно будет обжаловать. Если решение не устроит ВАДА. Оно может пожаловаться в CAS так же, как и российская сторона. Это будет последняя инстанция. Сейчас два человека временно отстранены, дела остальных расследуют, но хочу подчеркнуть, что 29 человек — это те, кто упоминается в докладе Макларена. Я бы не сказал, что это подозреваемые, так как пока нет никаких фактов-доказательств их вины.— Атлеты имеют право встречаться и обсуждать. Я хорошо их понимаю. Им не хочется соревноваться со спортсменами, которые, возможно, виноваты в употреблении допинга. Это нормальное желание — бороться за чистоту биатлонного спорта и стремиться к тому, чтобы все соревнующиеся атлеты были чисты.— Нет. Спортсмены не тупые и не могут требовать таких вещей.— Это не в нашей компетенции. Сами спортсмены и национальная федерация при желании могут раскрыть эту информацию.— Так как предполагаемые нарушения произошли во время Олимпиады в Сочи, то решение будет принимать МОК.— Нет ещё. Расследование по ним не закончено, но у нас есть достаточно оснований для того, чтобы их временно отстранить.— Нет. У меня был только телефонный разговор с председателем комитета спортсменов Уле-Эйнаром Бьорндаленом вчера вечером. Я получил от него короткую информацию относительно мнения спортсменов.— Конечно, так же как и Союз биатлонистов России. Экспертная группа отправила письмо каждому спортсмену с вопросами, на которые он должен ответить экспертной группе.— Не знаю. Я не могу ничего обещать. Мы должны не спешить, а тщательно проверить все обстоятельства. Я понимаю, что это большая головная боль для спортсменов, но у нас нет оснований для того, чтобы наказать их всех. Нам необходимо сначала получить доказательства антидопинговых нарушений, и их должно быть достаточно.