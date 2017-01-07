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Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Кучно пошли. Как Кайшева стала лучшей в сборной России

Женскую гонку преследования в Оберхофе выиграла Мари Дорен-Абер. Лучшей в сборной России стала Ульяна Кайшева, показавшая 27-й результат.
7 января 2017, суббота. 17:45. Другие

Дрогнут ли фаворитки?


Тренеры женской сборной России долго готовили Ульяну Кайшеву к возвращению в главную команду. Её дебют в текущем сезоне напрашивался ещё на третьем этапе, но тогда было решено: дать Ульяне шанс в 2017 году. Кайшева в спринте не то чтобы всем всё показала, но на фоне соотечественниц смотрелась более чем достойно и в итоге уступила только Татьяне Акимовой. И кто бы мог подумать в начале сезона, что именно Акимова способна принять на себя бремя лидерства? После спринта, отвечая на один из вопросов, Татьяна сказала, что не ощущает себя частью элиты мирового биатлона. Однако, так или иначе, у неё с этой элитой сражаться в последнее время получалось.

Кайшева и Глазырина на старте от лидеров отставали почти на две минуты, Ирина Услугина и Ольга Подчуфарова – более чем на две, так что с учётом скорости включиться в борьбу за десятку могла лишь Акимова – 82 секунды отставания.
А чтобы биться за медали, нужно было обгонять лидеров женского биатлона, которые в спринте не ошибались. В отсутствие Дальмайер, подиум КоукаловаМякяряйненДорен-Абер выглядит совершенно естественно. Было интересно понять, смогут ли фаворитки сохранить свои места в тройке или дрогнут перед ветрами и спусками Оберхофа.

Почти две минуты отставания


С первых метров дистанции Коукалову никто догонять не бросаился – среди лидеров перестановок на первых километрах не случилось. Однако некоторые спортсменки в плотном пелотоне сумели отыграть по несколько позиций. Акимова, как и в спринте, начала быстро и за полтора километра поднялась с 14-го места на 11-е. Старались прорываться вверх француженка Бескон и Кривко из Беларуси. Но настоящих возмутителей спокойствия на первом круге так и не нашлось.

Первая стрельба сложилась для Коукаловой более чем удачно. Чешская спортсменка закрыла все пять мишеней, зацепив габарит, и умчалась на второй круг, оставив соперниц на стрельбище. А те ошибались: Мякяряйнен и Дорен-Абер допустили по одному промаху и поехали на штрафной круг. Второй, следом за Коукаловой стрельбище покинула немка Хаммершмидт – её отставание составляло 38 секунд.

Что касается россиянок, Акимова, к сожалению, третьим выстрелом промахнулась и опустилась на 15-е место. Чисто отстрелявшая Глазырина оказалась 18-й, но отставание обеих наших девушек уже близилось к двум минутам. Кайшева, Услугина и Подчуфарова также промахнулись по разу и выпали за пределы топ-30.
Биатлон. Кубок мира
Четвёртый этап. Оберхоф, Германия. Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Мари Дорен-Абер (Франция) – 34.33,3 (2).
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +38,8 (3).
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) + 1.19,1 (4)…
27. Ульяна Кайшева (Россия) + 3.56,2 (5).
28. Екатерина Глазырина (Россия) + 3.58,9 (4).
29. Ольга Подчуфарова (Россия) + 4.01,7 (3)…
32. Татьяна Акимова (Россия) + 4.11,2 (7).
33. Ирина Услугина (Россия) + 4.22,2 (4).

Статус-кво на пьедестале


По ходу второго круга Коукалова отрывалась от своих соперниц – ходом она отыграла у них по семь-восемь секунд. А француженка Шевалье, не справившаяся с очередным трудным спуском, выбыла из погони. Впрочем, после второго огневого рубежа тройка лидеров вернулась к изначальному формату: Дорен-Абер и Мякяряйнен оказались на втором и третьем местах, оторвавшись от промахивающихся соперниц на 25 секунд и более. Четвёртой была Хаммершмидт, а дальше – 30-секундная пропасть.

В двух минутах от лидеров, в самом начале второго десятка боролись две россиянки. Акимова и Глазырина вторую «лёжку» провели безупречно. Подчуфарова также отправила в цель все пять выстрелов, а вот Кайшева и Услугина без ошибок не обошлись. Любопытно, что между ними оказалась и сражающаяся за корейскую сборную Фролина, промахнувшаяся три раза. Не слишком удачно складывалась гонка и у Дарьи Домрачевой. Возвращение пока даётся ей тяжело, после второго круга она была лишь 43-й.

Стрельба вприсядку


На третьей стрельбе лидеров поджидал сильный ветер, который спутал карты Коукаловой. Она стреляла долго, пережидала порыв, даже присаживалась, но всё равно заработала себе один штрафной круг. Дорен-Абер же на «стойке» действовала безошибочно, а потому сумела опередить чешскую биатлонистку. Отрыв при этом оказался совсем небольшим – 5,5 секунды. Третье место за собой сохранила Мякяряйнен, которая была не безупречна на огневом рубеже. А четвёртой осталась Хаммершмидт, успехи которой на стрельбище болельщики в Оберхофе, понятное дело, встречали оглушительным рёвом. Догнать лидирующую четвёрку никто особенно и не пытался – отрыв был слишком велик.

У россиянок третья стрельба не получилась. Акимова промахнулась сразу три раза и прекратила борьбу даже за место в десятке. Ошиблась и Глазырина, которой с учётом скорости на дистанции и так было довольно тяжело. Услугина и Подчуфарова допустили по одному «дежурному» промаху, а вот Кайшева закрыла все пять мишеней и таким образом оказалась даже впереди провалившейся вглубь протокола Татьяны Акимовой.

Лучший результат – не повод для гордости?


Дорен-Абер и Коукалова делили победу в очной дуэли на стрельбище. Француженка начала стрелять раньше и, допустив один промах, помчалась на штрафной круг. У чешки к тому моменту одна ошибка уже была, но она, поторопившись, допустила и вторую, отдав победу сопернице. Мякяряйнен могла бы вклиниться в эту борьбу, но промахнулась дважды. «Отказалась» от медали и Хаммершмидт, не закрывшая три мишени. Таким образом, призовая тройка полностью сформировалась ещё на выходе с четвёртого огневого рубежа. Помешать лидерам мог лишь какой-то из коварных спусков на трассе в Оберхофе, но никакого форс-мажора на последнем круге не случилось.

Наши девушки, увы, с ветром на четвёртой стрельбе не справились. Глазырина и Акимова допустили по три промаха, Кайшева – два, Подчуфарова и Услугина – по одному. После такой стрельбы рассчитывать даже на топ-20 не приходилось. В итоге россиянки кучно расположились на местах с 27-го по 33-е, зажав в своеобразные тиски двух польских конкуренток. Фролина, заняв 20-е место, вновь опередила всю российскую команду. Акимова опять показала неплохой ход на дистанции, а Кайшева в итоге стала лучшей в российской команде. Но может ли это быть поводом для радости – большой вопрос.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Ульяна Кайшева
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