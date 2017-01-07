Минута для победы. Устюгов пойдёт в гору лидером

«Пока не верю в победу»

Тактические игры

Горный запас: минута с небольшим

До окончания «Тур де Ски» осталась только одна гонка – пасьют в гору Альпе-де-Чермис. Норвежец, действующий чемпион многодневки, попытается догнать россиянина, который сохранил лидерство после шестого этапа. Классический масс-старт на 15 км сложился именно так, как и предполагал россиянин, – его главный преследователь сделал всё, чтобы максимально сократить отставание.После окончания великолепной коньковой разделки на 10 км, которую Устюгов выиграл, и он, и его основной преследователь не скупились на признания.Сергей говорил, что не верит в победу на «Тур де Ски», а поражение Сундбю считает тактической игрой. По мнению россиянина, норвежец специально отдал коньковую гонку, чтобы нанести ответный удар в классической.«Не верю на данный момент, что могу выиграть «Тур де Ски». Он, наверное, правильно поступил, чтобы показать максимум в классике. Возможно, рассчитывает, что я не успею восстановиться», — сказал после гонки Устюгов.Сундбю же показательно жаловался, что догнать Сергея уже не представляется возможным, а он в недостаточно хорошей форме, чтобы бегать такие гонки. Устюгов сомневался в искренности слов норвежца, и правильно делал. Мартин Йонсруд удивительно быстро набрал нужную форму при переезде из Тоблаха в Валь-ди-Фьемме.Всю «пятнашку» Сундбю держался рядом с Устюговым, который лишь небольшое количество времени провёл за спинами соперников, но в основном лидировал. Но лидировал, стараясь не размениваться на бонусные секунды. Сундбю же только за счёт бонусов сократил отставание от Устюгова на 15 секунд. Для Сергея – и это было видно – главной задачей был финиш рядом с норвежцем, пусть за пределами первой тройки, но рядом с ним. Чтобы не проиграть ему в гонке слишком много.И это Устюгову практически удалось. Помогали и, что для сборной России крайне редкое явление. С середины дистанции они постоянно бежали рядом с лидером «Тур де Ски» и очень корректно охраняли от любых попыток соперников встать перед Устюговым и попытаться его притормозить. Возможно, именно эта помощь и стала решающей.За километр с небольшим до финиша Сундбю предпринял решающую атаку, поддержать которую никто не смог. Он оторвался от лидирующей группы, ии Сергею Устюгову, которые рванулись за норвежцем, пришлось приложить максимальные усилия, чтобы не отпустить его совсем уж далеко. На финише Устюгов фирменным рывком опередил финна и пересёк линию вторым.Устюгов проиграл Сундбю 2,2 секунды плюс 15 секунд норвежец получил на бонусах, и ещё пять секунд отыграл за счёт того, что финишировал первым (победитель получает 15 секунд, второй призёр – 10, третий – 5). То есть по итогам гонки Сундбю отыграл у Устюгова 22,2 секунды. С учётом того что он проигрывал Сергею 1.34,1, в решающую гонку россиянин уйдёт с преимуществом 1 минута 11,9 секунды от норвежца.Хватит ли этого запаса? Сложно сказать, ведь все участники «Тур де Ски» подходят к последней гонке, потратив практически все силы. Сундбю легче Устюгова, поэтому забираться в гору ему будет проще. Но всё же у Сергея приличный запас по времени и шикарный настрой.«Я русский и я – «чистый». Пусть все это видят», — заявил он перед стартом шестого этапа. Пусть повторит и после победного финиша на Альпе-де-Чермис. Российские болельщики в это точно верят.