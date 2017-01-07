Минута для победы. Устюгов пойдёт в гору лидером

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«Пока не верю в победу»
После окончания великолепной коньковой разделки на 10 км, которую Устюгов выиграл, и он, и его основной преследователь не скупились на признания. Сергей говорил, что не верит в победу на «Тур де Ски», а поражение Сундбю считает тактической игрой. По мнению россиянина, норвежец специально отдал коньковую гонку, чтобы нанести ответный удар в классической.
«Не верю на данный момент, что могу выиграть «Тур де Ски». Он, наверное, правильно поступил, чтобы показать максимум в классике. Возможно, рассчитывает, что я не успею восстановиться», — сказал после гонки Устюгов.
Сундбю же показательно жаловался, что догнать Сергея уже не представляется возможным, а он в недостаточно хорошей форме, чтобы бегать такие гонки. Устюгов сомневался в искренности слов норвежца, и правильно делал. Мартин Йонсруд удивительно быстро набрал нужную форму при переезде из Тоблаха в Валь-ди-Фьемме.
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Тактические игры
Всю «пятнашку» Сундбю держался рядом с Устюговым, который лишь небольшое количество времени провёл за спинами соперников, но в основном лидировал. Но лидировал, стараясь не размениваться на бонусные секунды. Сундбю же только за счёт бонусов сократил отставание от Устюгова на 15 секунд. Для Сергея – и это было видно – главной задачей был финиш рядом с норвежцем, пусть за пределами первой тройки, но рядом с ним. Чтобы не проиграть ему в гонке слишком много.
И это Устюгову практически удалось. Помогали и Андрей Ларьков с Александром Бессмертных, что для сборной России крайне редкое явление. С середины дистанции они постоянно бежали рядом с лидером «Тур де Ски» и очень корректно охраняли от любых попыток соперников встать перед Устюговым и попытаться его притормозить. Возможно, именно эта помощь и стала решающей.
За километр с небольшим до финиша Сундбю предпринял решающую атаку, поддержать которую никто не смог. Он оторвался от лидирующей группы, и Матти Хейккинену, Дарио Колонье и Сергею Устюгову, которые рванулись за норвежцем, пришлось приложить максимальные усилия, чтобы не отпустить его совсем уж далеко. На финише Устюгов фирменным рывком опередил финна и пересёк линию вторым.
Горный запас: минута с небольшим
Устюгов проиграл Сундбю 2,2 секунды плюс 15 секунд норвежец получил на бонусах, и ещё пять секунд отыграл за счёт того, что финишировал первым (победитель получает 15 секунд, второй призёр – 10, третий – 5). То есть по итогам гонки Сундбю отыграл у Устюгова 22,2 секунды. С учётом того что он проигрывал Сергею 1.34,1, в решающую гонку россиянин уйдёт с преимуществом 1 минута 11,9 секунды от норвежца.
Хватит ли этого запаса? Сложно сказать, ведь все участники «Тур де Ски» подходят к последней гонке, потратив практически все силы. Сундбю легче Устюгова, поэтому забираться в гору ему будет проще. Но всё же у Сергея приличный запас по времени и шикарный настрой.
«Я русский и я – «чистый». Пусть все это видят», — заявил он перед стартом шестого этапа. Пусть повторит и после победного финиша на Альпе-де-Чермис. Российские болельщики в это точно верят.