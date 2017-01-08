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Карнавал против Мараканы
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Карнавал против Мараканы. Кто заберёт у России чемпионат мира

О чём говорят слова Бессеберга, как ученик Ленинградского института заводит публику и когда в Оберхофе пройдёт чемпионат мира.
8 января 2017, воскресенье. 09:00. Другие

Как Бьорндален от Бессеберга отмахнулся


Призрак бойкота, нависший над биатлонным миром, и отдельные громкие заявления спортсменов заставили высказаться и сильных мира сего. Утром в пресс-центре было объявлено, что после мужской гонки состоится пресс-конференция президента IBU Андерса Бессеберга и председателя комитета спортсменов Уле-Эйнара Бьорндалена. Громких заявлений от них не ждали, но была интересна сама риторика. Сразу после гонки Бессеберг подошёл к уставшему от не лучшего старта в карьере Бьорндалену и спросил его об участии в конференции. Тот небрежно махнул рукой, дескать, чёрт с ней, и вялой походкой побрёл прочь из микст-зоны. Отдуваться президенту пришлось в одиночку, но на все каверзные вопросы «железный канцлер» мирового биатлона ответил с честью.

По сути Бессеберг не дал никакой новой информации, но подчеркнул, что IBU демократическая и независимая организация, которая не будет вершить самосуд и выносить наказания до окончания расследования. Более того, и решение исполкома предоставить чемпионат мира Тюмени отменять прямо сейчас никто не будет. Опытный дипломат Бессеберг показал главное: действовать он будет по закону и без истерик, как бы это ни возмущало отдельных представителей биатлонной общественности. Поэтому сегодня отсутствие плохих новостей для российского биатлона само по себе хорошая новость. Да и перенос тюменского этапа в Контиолахти — не худший вариант для российских болельщиков, ведь в Финляндии россияне традиционно занимают до 80 процентов трибун.
Опытный дипломат Бессеберг показал главное: действовать он будет по закону и без истерик, как бы это ни возмущало отдельных представителей биатлонной общественности.

Русский голос биатлона в Германии


Вы, наверное, уже не раз обращали внимание на то, что на этапах Кубка мира в Нове-Место и Оберхофе наших биатлонистов объявляют на русском. Делает это один и тот же человек — Марко Рюль, который помимо прочего работает анонсером на арене Кубка IBU в Риднауне. «Вы, наверное, выучили язык в ГДР?» — первым делом поинтересовался я при встрече. Однако история Марко, который помимо русского и немецкого владеет английским, норвежским, французским и итальянским, оказалась куда более оригинальной.

Учить наш язык он хотел ещё в школе ФРГ, но такой возможности не было. В классе он был единственным, кто проголосовал за русский язык, а потому с детской мечтой пришлось повременить. Судьба забросила его в Россию в 1991 году в рамках партнёрской программы университетов разных стран. Там в стенах Псковского филиала Ленинградского политехнического института он всего за полтора месяца и постиг азы великого и могучего, который затем усовершенствовал постоянной практикой на биатлоне. Во время чемпионата мира 2011 года в Ханты-Мансийске он встретился с российскими болельщиками и с тех пор ездит в Россию три раза в год, в основном как турист и болельщик, а зимой зажигает на биатлонных аренах.

— Насколько тяжело вам давался русский язык?
— Его очень сложно учить в самом начале, когда сталкиваешься со множеством правил и сложных грамматических конструкций. Но когда поймёшь принцип, всё будет проще. С английским же наоборот. Сначала он кажется очень простым, но затем становится сложнее, когда тебе нужно различать оттенки значений каждого слова.
Марко Рюль берёт интервью у известного российского болельщика Михаила Комарова

Марко Рюль берёт интервью у известного российского болельщика Михаила Комарова


Оберхоф против главного врага российского биатлона


Накануне президент Немецкого лыжного союза Франц Штайнле объявил, что Оберхоф будет бороться за право принять чемпионат мира — 2023. Более того, если IBU лишит-таки Тюмень чемпионата мира — 2021, немцы включатся в борьбу и за этот турнир. У федерации уже есть план масштабной реконструкции стадиона, которая включает в себя расширение трибун, строительство новых зданий и сооружений и совершенствование трассы. Таким образом, даже устранив Тюмень, главный критик российского биатлона Иржи Гамза может и не увидеть чемпионат мира. Показанные зрительские цифры в Нове-Место смущать не должны. 35 000 на одной гонке чехи собирали за счёт того, что на часть трассы пускали бесплатно всех желающих, а в Оберхофе на любом участке трассы билет стоит дороже, чем в Нове-Место на трибунах. Если бы у немцев были бесплатные билеты, они могли бы легко собрать и 50, и 60 тысяч.
Русский язык очень сложно учить в самом начале, когда сталкиваешься со множеством правил и сложных грамматических конструкций. Но когда поймёшь принцип, всё будет проще.

«Главная сильная сторона Оберхофа — непередаваемая атмосфера, — рассказывает Марко Рюль. — Болельщики могут стоять близко на трассе и оказывать спортсменам непередаваемую поддержку. Самое популярное место — длинный и тяжёлый подъём Биркс, который можно сравнить с легендарными подъёмами на „Тур де Франс“, на которых зрители занимают места заранее. Оберхоф — это настоящий карнавал биатлона, который вернулся сюда два года спустя. Болельщики здесь не просто смотрят биатлон и отмечают этот праздник, но и презентуют самих себя. Мы уверены, что той ситуации, как в прошлом году, здесь больше не повторится. Сейчас в Оберхофе есть все условия для подготовки искусственного снега в любое время.
Марко Рюль

Марко Рюль


Если предстоящий в 2018 году конгресс IBU (хочется верить, что уж к тому времени все расследования закончатся) и решит лишить Тюмень чемпионата мира, то основная борьба за него развернётся между Оберхофом и Нове-Место. Уровень организации, традиции и коммерческая выгода на стороне немцев, но свои козыри есть и у чехов, о чём и говорит Марко: „В Нове-Место в организации соревнований и работе с болельщиками многое переняли у Оберхофа. В Чехии сейчас настоящий биатлонный бум, а атмосфера на арене напоминает крупные футбольные стадионы, типа “Камп Ноу» или «Мараканы». Сейчас им важно удержаться на этой волне, сохранить биатлонное фанатство и завоевать сердца новых поклонников».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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