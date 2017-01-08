Кубок мира по биатлону. 4-й этап. А будут ли гонки? LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 14:30 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:40 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
14:00. Организаторы готовят оригинальные подарки — колокола с автографами призеров этапа.
13:50. Безоговорочным фаворитом в масс-старте букмекеры считают, конечно, Мартена Фуркада. Симон Шемпп и Антон Шипулин делят второе место — их шансы на победу оцениваются в девять процентов.
13:40. До запланированного начала мужского масс-старта остаётся меньше часа, поэтому пришло время представлять российских участников гонки. Честь нашей страны будут защищать сразу пять спортсменов, больше чем у любой другой команды. Антон Шипулин стартует вторым, Максим Цветков — шестым, Антон Бабиков — 11-м, Матвей Елисеев — 19-м, а Дмитрий Малышко — 29-м. Полностью ознакомиться со стартовым списком вы можете по этой ссылке.
13:30. Пока судьба гонки всё еще в руках погодных условий, в пресс-центре начали праздновать успешное завершение этапа. Любой журналист может попробовать кусочек этого торта.
13:20. Александр Круглов продолжает радовать великолепными репортажами из Германии. Как Бьорндален отмахнулся от Бессеберга, кто главный русский голос биатлона в Оберхофе, и куда может переехать чемпионат мира из Тюмени — читайте в репортаже корреспондента «Чемпионата».
13:10. Российские сервисёры за работой: несут лыжи для тестирования перед гонками.
13:00. Вчера вечером стало известно, что восьмой этап Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени, перенесён в финский Контиолахти. Последний раз крупные биатлонные соревнования проходили там в марте 2015 года — то был чемпионат мира, запомнившийся нам блестящей победой Екатерины Юрловой.
12:45. Сегодня утром Оберхоф накрыло туманом. Пока стрельбище еще видно, но если он усилится, гонки могут перенести или даже отменить. Вот она — капризная погода Оберхофа!
12:30. Здравствуйте, уважаемые поклонники биатлона. Четвёртый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершается, сегодня нас ждут две гонки с общего старта. В 14:30 по московскому времени стартуют мужчины, спустя два часа — женщины. Российские биатлонисты в 2017 году медалей пока не выигрывали, так что пора бы уже добраться до пьедестала. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что не попало в объективы телекамер. Не пропустите!