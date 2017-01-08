Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт Купить билет на матч ГК Кубань!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Онлайн-трансляция 8 января 2017 года
Фото: Александр Круглов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Кубок мира по биатлону. 4-й этап. А будут ли гонки? LIVE

Все события 8 января на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Новости, интересные факты, фишки дня и фото — в нашей хронике.
8 января 2017, воскресенье. 12:30. Другие
ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ТЕКСТА ТРАНСЛЯЦИИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАЖИМАТЬ F5

ГОНКИ ДНЯ:
*** 14:30 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

*** 16:40 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***

Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины

ОНЛАЙН ДНЯ


14:00. Организаторы готовят оригинальные подарки — колокола с автографами призеров этапа.

13:50. Безоговорочным фаворитом в масс-старте букмекеры считают, конечно, Мартена Фуркада. Симон Шемпп и Антон Шипулин делят второе место — их шансы на победу оцениваются в девять процентов.

13:40. До запланированного начала мужского масс-старта остаётся меньше часа, поэтому пришло время представлять российских участников гонки. Честь нашей страны будут защищать сразу пять спортсменов, больше чем у любой другой команды. Антон Шипулин стартует вторым, Максим Цветков — шестым, Антон Бабиков — 11-м, Матвей Елисеев — 19-м, а Дмитрий Малышко — 29-м. Полностью ознакомиться со стартовым списком вы можете по этой ссылке.

13:30. Пока судьба гонки всё еще в руках погодных условий, в пресс-центре начали праздновать успешное завершение этапа. Любой журналист может попробовать кусочек этого торта.


13:20. Александр Круглов продолжает радовать великолепными репортажами из Германии. Как Бьорндален отмахнулся от Бессеберга, кто главный русский голос биатлона в Оберхофе, и куда может переехать чемпионат мира из Тюмени — читайте в репортаже корреспондента «Чемпионата».

13:10. Российские сервисёры за работой: несут лыжи для тестирования перед гонками.

13:00. Вчера вечером стало известно, что восьмой этап Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени, перенесён в финский Контиолахти. Последний раз крупные биатлонные соревнования проходили там в марте 2015 года — то был чемпионат мира, запомнившийся нам блестящей победой Екатерины Юрловой.

12:45. Сегодня утром Оберхоф накрыло туманом. Пока стрельбище еще видно, но если он усилится, гонки могут перенести или даже отменить. Вот она — капризная погода Оберхофа!

12:30. Здравствуйте, уважаемые поклонники биатлона. Четвёртый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершается, сегодня нас ждут две гонки с общего старта. В 14:30 по московскому времени стартуют мужчины, спустя два часа — женщины. Российские биатлонисты в 2017 году медалей пока не выигрывали, так что пора бы уже добраться до пьедестала. «Чемпионат» начинает свой традиционный онлайн дня, мы расскажем обо всём самом интересном, что не попало в объективы телекамер. Не пропустите!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Дмитрий Малышко Максим Цветков Матвей Елисеев Татьяна Акимова
Новости. Другие
8 января 2017, воскресенье
13:58 Оберхоф будет претендовать на проведение ЧМ-2023 по биатлону
13:05 Виролайнен выиграла гонку преследования в Мартелле, Старых — 2-я, Сливко — 3-я
12:54 Из-за сильнейшего тумана масс-старты в Оберхофе могут быть сорваны
12:41 М. Музычук: Иран — неподходящая страна для проведения ЧМ, поэтому не поеду туда
12:37 Макларен: за сотрудниками комиссии по расследованию допинга в России следили
11:50 Фуркад: Шипулину нельзя запрещать выступать только потому, что он русский
11:43 Пихлер: уверен, что Романова и Вилухина не употребляли допинг
10:35 Грушин: не осталось и сомнений в том, что Устюгов выиграет «Тур де Ски»
10:32 Дюрхауг: Устюгов — брутальный гонщик, наш сибирский медведь
09:55 Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе
07:02 Чемпионка ОИ-2016 в беге на 800 м Семеня женилась на своей подруге
01:00 Кенворти: российские спортсмены должны быть отстранены от Олимпиады-2018
01:00 Инаркиев возглавил шахматную федерацию Ингушетии
00:29 Чекалёва: до конца была надежда попасть на подиум
7 января 2017, суббота
23:56 Граф: на российских соревнованиях мне бежится в чём-то тяжелее
23:20 Хадарин: до начала московского этапа КМ и представить не мог, что выиграю
23:08 Ухов победил в прыжках в высоту на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге
22:54 Российские гандболисты снова обыграли белорусов в товарищеском матче накануне ЧМ
22:29 Дубровский: второе место Аввакумовой превзошло наши ожидания
21:52 Хадарин выиграл этап Кубка мира по сноуборду в биг-эйре
21:34 Конькобежец Юсков — 5-й после 2 стартов в классическом многоборье на ЧЕ
20:59 Устюгов: не просил партнёров, чтобы мне помогали, но очень рад, что помогли
20:50 Летающая лыжница Аввакумова завоевала серебро на этапе КМ в Германии
20:29 Восьмой этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени примет Контиолахти
20:28 «Лада» потерпела поражение от «Нюкёбинга» в 1-м туре группового этапа Кубка ЕГФ
20:26 «Ростов-Дон» выиграл у «Эрда» в 1-м туре группового этапа Кубка ЕГФ
19:52 Фаткулина — вторая после двух дистанций спринтерского многоборья на ЧЕ
19:32 Есин — четвёртый в спринтерском многоборье на ЧЕ по конькобежному спорту
19:08 Касьянов и Пушкарёв взяли серебро на этапе Кубка мира по бобслею в двойках
18:32 Коукалова: ноги тряслись, поэтому я стала приседать при стрельбе
18:29 Мякяряйнен: на последнем круге берегла силы для завтрашней гонки
18:19 Сундбю впервые выиграл у Устюгова на «Тур де Ски» — 2017
18:16 Дорен-Абер: сегодня мне повезло, но завтра я могу насобирать штрафных кругов
18:12 Нильссон выиграла масс-старт в рамках «Тур де Ски»
18:06 Кайшева: со скоростями соперниц на КМ вполне можно бороться
17:58 Глазырина: последняя стрельба решает многое, и всё решилось не в лучшую сторону
17:29 Биатлонистка Дорен-Абер выиграла пасьют на 4-м этапе КМ, Кайшева — 27-я
17:19 Конькобежка Вюст выиграла ЧЕ в многоборье, Граф — пятая
16:51 Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU по биатлону в Мартелле
16:44 Френцель выиграл этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Лахти
16:40 Пинтуро выиграл гигантский слалом на этапе КМ в Адельбодене
16:12 «Сибиряк» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России по мини-футболу
16:07 Ворли победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Мариборе
16:03 Юсков — третий на 500 м на ЧЕ в классическом многоборье в Херенвене
15:50 Виндиш: я атаковал Сендсена сзади и подумал, что не должен уступать ему
Все новости RSS
Верите ли вы, что 6 российских лыжников, выступавших в Сочи-2014, употребляли допинг?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+