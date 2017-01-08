Медали подождут. Как сборная России в Оберхофе мир посмотрела

Биатлонная супердержава

Двойка от Шипулина

Потеря бойца

Остался только Бабиков

Окончательное безмедалье

Двойной удар по Фуркаду

Пять человек в мужском масс-старте, больше, чем у любой другой сборной, – Россия-то, несмотря на отвратительное выступление в Оберхофе, всё равно осталась биатлонной супердержавой. По крайней мере, так очень хотелось думать, а подобная статистика всегда греет душу.– именно так выглядела российская бригада большинства, отправлявшаяся за первой медалью Оберхофа. А может, сразу и за второй.Ну а Оберхоф не был бы самим собой, если бы не устроил организаторам и болельщикам очередную нервотрёпку. С утра на стадион спустился туман, видимость была на грани, и любое, даже самое небольшое ухудшение ситуации грозило отменой гонок, ведь переносить их было попросту некуда.Ближе к началу мужского масс-старта ситуация вроде бы наладилась, однако прямо перед стартом на стрельбище снова не было видно ни зги. Отменять что-то уже никто не стал.Шипулин и Цветков с первых метров вышли в лидеры гонки, быстрее россиян был только. На отсечке 1,5 км Антон возглавил пелотон, а к первой пятёрке подтянулся ещё и Елисеев. Тут же были три немца –, а вообще в пяти секундах за Шипулиным катили сразу 15 человек. Никто никуда не спешил, перед первым огневым рубежом темп вообще превратился в прогулочный.На стрельбище Шипулин прикатил виртуальным лидером, Елисеев шёл третьим. И именно Матвей первым закрыл все свои мишени, мгновениями похоже это же сделал и Цветков. Вместе с Фуркадом и Лессером они отправились на дистанцию, а Шипулин поехал на два штрафных круга. Бабиков отработал чисто и замкнул первую десятку.Фуркад и Лессер немного взвинтил темп, поддержать их ускорение решился только Цветков. Елисеев и Бабиков проигрывали, пусть и немного, однако продолжали оставаться в общей лидирующей группе. Шипулин и Малышко на отсечке 4,5 км проигрывали Фуркаду 46 секунд. Для Антона этот результат, конечно, критичным не был. Нужно было всего лишь чисто стрелять.Тем временем Фуркад уступил первое место Лессеру, третьим катил. Тактические игры без включений дополнительных скоростей продолжались: на рубеж первым приехал француз, а все три россиянина были в первой десятке. Промазал только Бабиков, тогда как Елисеев и Цветков справились безупречно. Быстрее них были только Фуркад, Бьорндален, Шемпп и Лессер. Шипулин допустил ещё два промаха и досрочно отказался от притязаний на медали в Оберхофе.На первой «стойке» промазал Фуркад, да не один раз, а сразу два. Лидерство немедленно захватил Бьорндален, Лессер зацепился за норвежца, а больше никому чисто пройти все три рубежа не удалось. Елисеев и Цветков решили скопировать стрельбу Фуркада и разом оказались в минутном отставании от лидеров. На медали претендовал только Бабиков: у него третья стрельба получилась чистой, а от Бьорндалена его отделяли 38 секунд.На отсечке 10,5 км ситуация не изменилась. Все готовились к заключительной стрельбе,уступали дуэту лидеров 24 секунды, и это легко отыгрывалось даже при одном неточном выстреле Бьорндалена или Лессера. Бабикову, замыкавшему вторую группу преследования, очевидно не хватало сил, и он по-прежнему отставал на 37 секунд.Лессер промазал, Бьорндален – тоже. Оба отправились на штрафной круг, а Фуркад, Беатрикс и Шемпп покатили прямо к финишу. При таких раскладах Бабикову точно было нечего ловить, а он ещё и промахнулся. Мечта о российских медалях окончательно умерла.Зато немецкие болельщики получили роскошную финишную разборку — сразу пять человек претендовали на все медали разом. Фуркад, конечно же, сразу взвинтил темп, и поддержать его смог только Шемпп, да ещё Беатрикс отчаянно пытался зацепиться за лидеров. Лессер, казалось, безнадёжно отставал…Оказалось, что казалось. За километр до финиша Эрик достал лидеров. Шемпп рванул вперёд и сожрал Фуркада, а Лессер, увидев, как спёкся француз, достал откуда-то пятое дыхание и на фотофинише опередил Мартена на считанные миллиметры. Трибуны ревели.Лучшим из россиян стал Бабиков, финишировавший восьмым. Цветков оказался 11-м, Шипулин занял 14-е место, Елисеев стал 15-м, Малышко – 17-м. При этом все россияне, кроме Шипулина, допустили по два промаха, а Антон – четыре.Мужская сборная России в Оберхофе так и не смогла хоть раз попасть в топ-5. Видимо, медали подождут. Главное – мир посмотреть. И к чемпионату мира подготовиться.