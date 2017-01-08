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Кубок мира по биатлону
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

Забыть Оберхоф. Как первый этап года принёс России лишь уныние

Татьяна Акимова половину масс-старта претендовала на первую российскую медаль Оберхофа. На «стойке» мечты о призах были расстреляны.
8 января 2017, воскресенье. 17:37. Другие
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Одна в поле


После мужского масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, в котором количество не переросло в качество и пять российских спортсменов не смогли завоевать хотя бы одну медаль, оставалось надеяться, что другое известное выражение тоже не сработает, а один всё-таки окажется в поле воином. Точнее – одна, и не в поле, а на лыжне и на стрельбище. Татьяна Акимова во второй раз в этом сезоне представляла Россию в гордом одиночестве. Кроме неё, в масс-старт снова никто из россиянок не отобрался.

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Туман, пугавший болельщиков перед началом мужской гонки, отступил, зато пошёл снег и немного усилился ветер. Акимова имела восьмой стартовый номер и начинала гонку с третьей стартовой линии.
На первой линии красовались вернувшаяся после двух пропущенных гонок Лаура Дальмайер, финская блондинка Кайса Мякяряйнен и ничего не знающая, но призывающая к наказанию всех и вся Габриэла Коукалова.

Наш лидер


Кайса начала сверхбыстро и вместе с француженкой Браза всего за 800 метров организовала небольшой отрыв. Впрочем, это явление оказалось временным: через 700 метров просвета между беглянками и группой преследования уже не было, а на третье место вышла Акимова. Дорен Абер, Коукалова, Дальмайер – все они были здесь.

К подходу на рубеж россиянка чуть сбавила обороты и прибыла на стрельбище шестой. Стрельба Татьяны явила собой едва ли не идеал скорости и точности, что и позволило ей возглавить гонку. А Кайса тем временем медленно, но уверенно разбивала сердца своих поклонников неточными выстрелами. Четыре штрафных круга отправили блондинку на последнее место в гонке.

Медленно, но верно


Акимова, конечно, никуда спешить не собиралась. За спиной у неё дышали Хильдебранд, Дальмайер, Браза, Коукалова – в общем, полный набор. Удивительно, но никто из фавориток не спешил выходить на первое место, лишь незадолго до стрельбища Дальмайер решила возглавить гонку. Акимова, судя по всему, перед рубежом вновь немного сбавляла обороты и настраивала нужный пульс. Стрелять она готовилась на пятом щите.

На этот раз россиянка не стала быстрейшей в стрельбе, но вновь оказалась безупречно точной. Татьяна стреляла медленнее Коукаловой на пять секунд, эти же пять секунд она уступала ей и на дистанции. И ещё немножко проигрывала Дальмайер и Данкли. Американка вообще показала чудеса скорострельности, закрыв все своим мишени за 25 секунд. Чуть ли не в два раза быстрее Татьяны.
Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт

1. Габриэла Коукалова (Чехия) — 37.20,5 (0 промахов)
2. Лаура Дальмайер (Германия) — +31,5 (1)
3. Ева Пускарчикова (Чехия) — +45,4 (0)
4. Галина Вишневская (Казахстан) — +1.11,6 (1)
5. Юлия Джима (Украина) — +1.12,3 (3)…
13. Татьяна Акимова (Россия) — +1.52,1 (3)

Не думай о медалях. Свысока


Первых вестей с дистанции мы ждали с опаской, и не зря: отставание Акимовой от лидера увеличилось с пяти до девяти, а потом и до 11 секунд. Дальмайер опередила Коукалову, а потом вновь пропустила её вперёд, Данкли держала их темп, Гаспарин поджимала россиянку. Вся эта пятёрка обе «лёжки» прошла без промахов.

Перед «стойкой» американка всё-таки отстала. Акимова уступала лидеру уже 21 секунду и промазала первым же выстрелом. А потом и вторым. И третьим. О медалях этапа Кубка мира в Оберхофе сборной России можно было больше не думать.

Магия семёрок и чёртова дюжина


На выходе со штрафного круга Акимова, имевшая три промаха, уступала Мякяряйнен с её пятью неточными выстрелами больше 20 секунд. Конечно, глупо мерять скорость любой российской биатлонистки по Кайсе, но можно было сравнить её с Джимой, Браза или Хаммершмидт. У них промахов было не меньше, а место в гонке – выше. За один только третий круг Татьяна проиграла лидирующей Коукаловой ещё 20 секунд и переместилась на 17-е место.

Оставшиеся пять выстрелов Акимова отправила в цель. Была бы она в медалях, если бы столько же изящно закрывала мишени на третьем рубеже? Возможно. С чешкой Пускарчиковой уж конечно бы зарубилась. Ева как раз отстрелялась чисто, но противопоставить что-то Дальмайер в борьбе за серебро не могла. Немка, в свою очередь, даже не пыталась догнать летевшую к победе Коукалову, у которой в графе «промахи» также сиял ноль.

На финише Акимова оказалась 13-й. Она не позволила обогнать себя Дорен-Абер, имевшей семь промахов, но пропустила вперёд Мякяряйнен. С теми же семью промахами. Какая-то магия семёрок…
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Татьяна Акимова
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