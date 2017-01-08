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175 лет назад 2016
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«Тур де Ски»
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Чистый русский медведь! Устюгов показательно уничтожил всех

Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина.
8 января 2017, воскресенье. 18:35. Другие
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Россиянин Сергей Устюгов стал вторым в истории российским лыжником, которому удалось выиграть многодневку «Тур де Ски». На сложнейшем подъёме в Альпе-де-Чермис он не показал лучшего времени, но в гонке преследования это и не нужно – главное первым пересечь финишную черту. Устюгов сделал это убедительно, просто нокаутировав своего единственного конкурента норвежца Мартина Йонсруда Сундбю.

Попробуй догони!


На последнюю гонку Устюгов ушёл с преимуществом в 1 минуту и 12 секунд от Сундбю. Великий лыжный тренер Александр Грушин до старта финального подъёма был уверен, что такое преимущество отыграть невозможно и в победе Сергея сомневаться не приходится.
Однако Сундбю – великолепный горняк, который в Альпе-де-Чермис всегда забирался очень уверенно.

И победитель «Тур де Ски»-2016 сделал всё возможное, чтобы создать хотя бы видимость борьбы за итоговую победу. Он пытался сократить отставание на равнинном участке, бежал, а не шёл в гору, видел спину Устюгова, когда уклон стал почти 30-градусным. Но всё было бесполезно. Россиянин сжал зубы и бежал так, чтобы не просто победить, а подавить все намерения Сундбю.

И норвежец сдался. Он уступил Устюгову более минуты, отыграв на Альпе-де-Чермис всего 10 секунд. Всего 10! То, что Мартин не догонит Сергея, можно было предположить, но то, что он практически не приблизится, – не очень. Совсем красиво было бы финишировать с российским флагом, но Устюгов настолько устал, что отказался от огромного полотнища, которое предлагали ему болельщики. Третьим в общем зачёте стал швейцарец Дарио Колонья, которого пытался догнать француз Морис Манифика, но проиграл в финишной разборке.

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Победа с рекордами и благородством


Устюгов выиграл «Тур де Ски» с огромным преимуществом, победив в шести гонках из семи. Улучшить этот результат в ближайшем будущем практически нереально.

В 2013-м победителем «Тур де Ски» стал Александр Легков, который в общем зачёте опередил швейцарца Дарио Колонью и своего соотечественника Максима Вылегжанина. Легков, кстати, был серебряным призёром самого первого тура, который состоялся в сезоне-2006/07. Тогда олимпийский чемпион Сочи в марафоне уступил только немцу Тобиасу Ангереру.

Устюгов тоже сначала попробовал на вкус призовое место – в прошлом году он стал третьим. И вот забрался на верхнюю ступень. На нынешней многодневке он побеждал во всех возможных форматах – в спринте и на дистанции, в коньке и классике, в разделке и масс-старте, в пасьюте.

Он показал, что готов в любой ситуации постоять за себя, и когда возникла стычка с Маркусом Хелльнером, предупредил шведа, чтобы больше к нему не приближался. Скандинав и не приближался. Когда на одном из этапов болельщики вывесили плакат «Нет астматикам в лыжных гонках!» с намёком на сборную Норвегии, Устюгов осудил этот жест. Когда его донимали вопросами о допинге, он отвечал: «Я – русский, и я – чистый, и пусть все это видят».

Сергей Устюгов выиграл тогда, когда шестеро российских лыжников за пару дней до старта «Тура» были отстранены от соревнований. Он сделал сейчас для нашего спорта намного больше, чем масса чиновников, которые знают только о вырванных из контекста словах.

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Чекалёва добежала 10-й


В женском «Тур де Ски» без неожиданностей: победительницей стала норвежка Хайди Венг, которая в отсутствие отстранённой от гонок Терезы Йохауг лучше всех пробежала финальный подъём. Она уступала ушедшей первой шведке Стине Нильссон два десятка секунд, но очень быстро ликвидировала этот отрыв и понеслась к победе.

Второе место заняла финка Криста Пармякоски, которая также сумела опередить Нильссон, а вот атаки норвежки Ингвильд Остберг шведка сумела отбить и стала третьей. Для спортсменки, которая специализируется на спринтерских гонках, это превосходный результат. Лучшей из наших стала Юлия Чекалёва. Опытнейшая спортсменка, прошлый сезон пропустившая из-за декретного отпуска, выполнила ту задачу, которую и ставила перед собой перед началом «Тур де Ски». Она стала 10-й, но могла быть и выше, если бы сумела в группе из четырёх лыжниц опередить не только шведку Шарлотту Каллу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Устюгов
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