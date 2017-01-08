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175 лет назад 2016
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Анна Фролина
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Фролина: корейцев тяжело понимать, россиянки мне ближе

Анна Фролина о победе над россиянками, корейском менталитете, отсутствии скорости и разговорах о допинге.
8 января 2017, воскресенье. 19:45. Другие
В двух из трёх стартов в Оберхофе выступающая за Корею Анна Фролина обыграла всю сборную России, а в воскресенье впервые в истории корейского биатлона выступила в масс-старте. Однако в целом своим выступлением в нынешнем сезоне спортсменка недовольна и считает, что способна на большее. Об особенностях корейской культуры, отношении с россиянками и допинге она рассказала в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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— Итогами этапа в Оберхофе вы довольны?
— Конечно, я довольна, что наконец смогла побороться, точнее, пока сделать вид, что борюсь за высокие места. Но своим физическим состоянием я по-прежнему недовольна. У меня нет скорости. Я пока могу только быстро ехать, а бежать не могу.

— Вы можете сказать о конкретных ошибках и как их исправить?
— Думаю, что в этом сезоне эти просчёты уже непоправимы. Но я знаю, над чем нужно работать, имею для этого желание и возможности и буду стремиться в этом году выйти на новый уровень. Хочу доказать, что меня рано списывать со счетов
В ситуации, когда я нахожусь среди абсолютно незнакомых мне людей, другой культуры и другой цивилизации, это большой плюс, что мой тренер говорит со мной на одном языке.

— Вам комфортно работать с Андреем Прокуниным?
— Комфортно. В ситуации, когда я нахожусь среди абсолютно незнакомых мне людей, другой культуры и другой цивилизации, это большой плюс, что мой тренер говорит со мной на одном языке. Мы с ним хорошо знакомы ещё по выступлениям за сборную России. Он не так давно закончил свою спортивную карьеру, поэтому нам легко понять друг друга.

— У вас в команде появилась ещё одна русскоязычная спортсменка — Екатерина Аввакумова. Она уже выступила на Кубке IBU. Вы рады появлению в команде соотечественницы или опасаетесь за усиление конкуренции?
— Я всегда спокойно относилась к таким вещам в моей работе. Биатлон — сугубо индивидуальный вид спорта, поэтому для меня главное здесь работать над собой и работать на себя.
Я борюсь не столько с соперницами, сколько со своими возможностями и своими секундами. Я работаю над своими ошибками, делаю свой результат и думаю только о своём продолжении карьеры вне зависимости от того, кто выступает со мной в команде.

— С корейской частью команды как удаётся находить общий язык?
— Никак. Мне по-прежнему тяжело их понимать, да и я не очень стремлюсь к этому. Понимаю, что мы очень разные. Я только пытаюсь не доставлять им дискомфорта, а они в свою очередь не доставляют дискомфорта мне. Но во многих вещах — начиная с быта и заканчивая отношением к спорту — мы абсолютно разные. У нас совершенно разные спортивные традиции.

— В чём это выражается?
— Мои подходы к профессиональной деятельности отличаются от их. Сказывается наша базовая российская, во многом советская школа. Поэтому они живут своей жизнью, а я своей. Но при этом я не пытаюсь навязывать им своё мнение.

— Два дня подряд вы обгоняли всю сборную России. Это было приятно?
— Для меня это абсолютно непринципиально. Я нацелена работать над собой, а не искать в протоколе места россиянок. Ну, приятный факт, но благодаря моему результату, а не неудачам сборной России.

— В нынешней сборной не осталось почти никого, с кем вы тренировались. Общаетесь с нынешним составом российской сборной?
— Постольку поскольку. Мы обычно живём в разных отелях, поэтому пересекаемся только на трассе на тренировках. Со всеми я общаюсь без проблем, и ко мне после перехода в Корею отношение не поменялось.
Мне по-прежнему тяжело понимать корейцев, да и я не очень стремлюсь к этому. Понимаю, что мы очень разные.

— Разговоры о допинге в российском биатлоне вас обходят стороной или касаются как бывшей россиянки?
— Меня вся эта история не касается. По крайней мере не сталкивалась ни с разговорами, ни с косыми взглядами.

— Почему Коукалова не верит в чистоту ни одного российского биатлониста?
— Каждый имеет право верить во что хочет и свободно высказывать своё мнение. Если она так считает, это её дело. Но и я имею право выбирать, к кому прислушиваться, а на кого просто не обращать внимания.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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8 января 2017, воскресенье
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