Удар Трампом по допингу, а усами – по женственности

Немцы биты на родной трассе
Главной спортивной победой России на минувшей неделе, конечно, стал триумф лыжника Сергея Устюгова на «Тур де Ски». Рекордные пять побед подряд, минута отрыва от главного конкурента из Норвегии, победа для мамы и прогремевшее на весь мир «Я чистый. Я русский» – всё это затмило другие победы российских спортсменов. Но тем временем наш саночник Семён Павличенко выиграл чемпионат Европы, совмещённый с этапом Кубка мира в Кёнигзее. Для Семёна этот титул стал вторым в карьере. Блеснула в немецкой вотчине и Татьяна Иванова. Серебро стало её 10-й медалью на чемпионатах Европы. При этом в текущем сезоне на пьедестале Кубка мира она оказалась впервые.
Победа с прицелом на Олимпиаду
Но если медали в санном спорте наши атлеты завоёвывают регулярно, то успех в биг-эйре, который включён в программу Олимпиады 2018 года, можно называть историческим. В Рождество в столице, несмотря на мороз, был проведён этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр. И триумфатором стал российский спортсмен – Влад Хадарин. Примечательно, что для Влада золотым стал первый же старт на соревнованиях столь серьёзного уровня. «До начала этапа и представить не мог, что выиграю его. Для меня выйти в финал было уже самым необыкновенным ощущением, а тут – выиграть…» – делился впечатлениями первый в российской истории обладатель золота на Кубке мира.
В Рождество в столице, несмотря на мороз, был проведён этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр. И триумфатором стал российский спортсмен – Влад Хадарин.
Как отстранили, так и вернули
Свою победу на минувшей неделе одержала и федерация бобслея России, сумевшая в кратчайшие сроки отстоять интересы ведущих скелетонистов страны. 30 декабря международная федерация из-за подозрения в нарушениях антидопинговых правил временно отстранила от соревнований четырёх российских спортсменов, включая и олимпийского чемпиона Александра Третьякова. Впрочем, активные действия международной и российской федераций позволили разобраться в сложившейся ситуации чуть более чем за неделю. Никаких нарушений выявлено не было, и 8 января отстранение было отменено. Так что на чемпионате Европы сборная России выступит в сильнейшем составе.
Они бьют по спортсменам, мы – по выборам
На минувшей неделе также стало известно, как, по мнению национальной разведки США, Россия отвечает на массовые допинг-скандалы в отечественном спорте. Американская служба опубликовала официальный доклад, в котором утверждается, что российские власти в отместку за «допинговые разоблачения» пытались подорвать доверие общественности к демократическому процессу в США и повлиять на президентские выборы. По данным разведки, указ провести «кампанию влияния» дал лично президент РФ Владимир Путин. Те, кто в это не верит, лишь посмеются над очередной новостью, похожей на анекдот. А те, кто верит, могут и порадоваться – «кампания влияния», похоже, увенчалась успехом.
Экс-тренер сборной России Вольфганг Пихлер мог бы быть и помягче, ведь нас обвиняют за нарушения, якобы допущенные в тот период, когда немец работал в женской команде.
Метания бедного Пихлера
Так уж вышло, что на сегодняшний день без новостей о допинг-скандалах обойтись никак не получается. Вокруг российского биатлона в последний месяц создалась взрывоопасная обстановка, и каждое заявление способно поджечь всё, словно неосторожно брошенная горящая спичка. Много шуму наделали резкие слова Габриэлы Коукаловой, но это всё же слова соперницы, преследующей интересы своей страны. А вот экс-тренер сборной России Вольфганг Пихлер мог бы быть и помягче, ведь нас обвиняют за нарушения, якобы допущенные именно в тот период, когда немец работал в женской команде. Сначала Пихлер заявил, что нашей сборной надо бы дать отдохнуть во время Игр 2018 года, но потом дал задний ход и добавил, что его не так поняли и он вообще ни при чём.
Наши звонкие стереть имена
Проблемы допинга обсуждаются применительно не только к российскому спорту. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) с Джанни Мерло во главе призвала ИААФ аннулировать все мировые рекорды в лёгкой атлетике, объяснив это обилием допинг-скандалов, которые свидетельствуют о том, что многие рекорды могли быть установлены нечестно. ИААФ не стала кидаться с головой в омут и осторожно отнеслась к этой идее – не отвергла, но и обнулять всё не стала. Но нашим спортсменам есть о чём беспокоиться – два десятка записей в таблице лучших результатов в истории принадлежат атлетам из России и Советского Союза.
Российский рекорд в бадминтоне
В бадминтоне никто мировые рекорды обнулять пока не собирается. А вот обновлять их никто не запрещает. Бадминтонист Владимир Иванов на турнире в Индии установил новый рекорд скорости полёта волана в одиночном разряде. Российский спортсмен послал снаряд на другую сторону площадки со скоростью 419 км/ч, превысив на 2 км/ч достижение корейца Юна Сеонга. Впрочем, до абсолютного рекорда Иванову ещё далеко: в парном разряде малазийский бадминтонист Тан Боон Хеон как-то сумел установить умопомрачительное достижение – 493 км/ч.
В частности, мужчинам отныне запрещается использовать макияж, а костюмы должны быть не выше пупка. Зато спортсменам можно использовать гель для волос и носить усы.
Макияжу синхронистов – нет, усам – да
Многим болельщикам, вероятно, приходило в голову, что такие виды спорта, как, например, женский бокс или тяжёлая атлетика, каким-то образом стоит сделать более женственными. В синхронном плавании существует обратная проблема – мужские соревнования нужно сделать более мужественными. В связи с этим FINA приняла ряд изменений в правила. В частности, мужчинам отныне запрещается использовать макияж, а костюмы должны быть не выше пупка. Зато спортсменам можно использовать гель для волос и носить усы. Представили себе усатого синхрониста? Может быть, в грядущем сезоне кто-то из них благодаря этому станет более брутальным.
Фото: РИА Новости